icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Reviews van ASN autoverzekering

ASN autoverzekering
asn

Totaalscore

score reviews 20 van 100
1 reviewsSchrijf een review
Afhandeling schadeclaims
score reviews 20 van 100
Informatievoorziening van de verzekeraar
score reviews 20 van 100
Klantenservice
score reviews 20 van 100
Prijs-kwaliteitverhouding
score reviews 20 van 100
1 reviews
Sorteer op

“NIET DOEN!!!!”

Door Gebruiker1683015599 op 20 november 2023
score reviews 20 van 100
Afhandeling schadeclaims
score reviews 20 van 100

Informatievoorziening van de verzekeraar
score reviews 20 van 100

Klantenservice
score reviews 20 van 100

Prijs-kwaliteitverhouding
score reviews 20 van 100

Lieve mensen, Blijf af van deze verzekering in alle opzichten, dat is echt geen verzekering maar een mogelijkheid, onzekerheid, twijfel die je uiteindelijk mee naar de rechter moet! Kost meer dat wat oplevert!

ASN autoverzekering