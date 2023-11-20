Reviews van ASN autoverzekering

“NIET DOEN!!!!”Door Gebruiker1683015599 op 20 november 2023
score reviews 20 van 100
Afhandeling schadeclaims
score reviews 20 van 100
Informatievoorziening van de verzekeraar
score reviews 20 van 100
Klantenservice
score reviews 20 van 100
Prijs-kwaliteitverhouding
score reviews 20 van 100
Lieve mensen, Blijf af van deze verzekering in alle opzichten, dat is echt geen verzekering maar een mogelijkheid, onzekerheid, twijfel die je uiteindelijk mee naar de rechter moet! Kost meer dat wat oplevert!