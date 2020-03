Conclusie: betaling via iDeal niet mogelijk

De hoge rente op de spaarrekening van Openbank is vooral een lokkertje. De gratis betaalrekening en betaalpas niet, die zijn echt gratis. Je betaalt wel kosten als je meer dan 5 keer per maand geld opneemt en een koersopslag van 1,5% bij pinnen in vreemde valuta.

De gratis versie is vergelijkbaar met andere gratis rekeningen zoals Moneyou, Revolut en N26. Maar bij Openbank betaal je wel een koersopslag voor betalingen in vreemde valuta. Bij Moneyou, N26 en Revolut is dat niet het geval.

De betaalde versie (betaalpas gekoppeld aan Travel+) is vrij prijzig in vergelijking met Nederlandse banken: €7,99 per maand. De rekening is vergelijkbaar met Bunq, die bijvoorbeeld ook geen koersopslag rekent. Maar Bunq biedt wel een creditcard (Bunq Travelcard) binnen het pakket aan, iets dat Openbank niet doet. Openbank heeft op dit moment alleen nog een Maestro-betaalpas.

Met deze rekening kun je niet betalen via iDeal. Dit komt omdat het geen Nederlandse rekening is. Je kunt wel rekeningen betalen via automatisch incasso omdat het een Europees rekeningnummer (IBAN) is.

Gratis betaalrekening

Het openen van een rekening bij Openbank gaat redelijk simpel. Je moet wel wat gegevens, bijvoorbeeld over je werk, invullen. Dit in het kader van wetgeving ter voorkoming van witwassen. Wij hadden binnen een dag een werkende betaalrekening.

De betaalrekening met Spaanse IBAN en de bijbehorende Maestro-betaalpas zijn daadwerkelijk gratis. Daarnaast heb je binnen de eurozone 5 geldopnames per maand gratis en onbeperkt bij geldautomaten van Santander (dat er zijn wereldwijd zo'n 40.000).

Het rekeningnummer is een Europese IBAN. daarom zou het geen problemen op moeten leveren voor het storten van je salaris en het (laten) incasseren van vaste lasten zoals huur/hypotheek, verzekeringen en telefoonabonnement.

Je kunt ook een gratis virtuele prepaid Mastercard (de eCommerce Card) aan je rekening koppelen. Hiermee kun je (alleen) online aankopen doen. Er is geen aankoopverzekering aan deze kaart gekoppeld.

De bank rekent pas kosten als je je betaalpas koppelt aan Travel+ (ook wel 'exclusieve reisvoordelen' en 'travel card plan'). Kosten: €7,99 per maand (gratis voor de eerste 20.000 klanten die zich voor 31 mei 2020 aanmelden) . De voordelen hiervan zijn:

5 keer per maand gratis wereldwijd geld opnemen (zonder Travel+: 5 gratis opnames in de eurozone).

Geen koersopslag bij betalen in vreemde valuta (zonder Travel+: 1,5%).

Een reisverzekering (bekijk de voorwaarden).

Deze betaalde functie is (onbeperkt) in en uit te schakelen.Als je extra functie uitschakelt voor het einde van de maand worden er de volgende maand geen abonnementskosten in rekening gebracht.

Hoge spaarrente als lokkertje

Openbank adverteert met een jaarlijkse spaarrente van 2%. Laat laat je hierdoor niet op het verkeerde been zetten. Deze toprente geldt namelijk slechts voor €5000 én uitsluitend gedurende de eerste 6 maanden. Daarna krijg je 0,2%, maar alléén als je daarnaast met minimaal €35.000 belegt via Robo-Advisor.

Voldoe je níet aan dit criterium, dan ontvang je slechts 0,01% rente – nog steeds alleen over de eerste €5000. Voor bedragen daarboven bedraagt de rente vanaf de eerste dag 0%.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: je zet de maximale €5000 op een zogenoemde Welkom Spaarrekening en ontvangt elke maand €8,33 (1/12 deel van 2%). Na een halfjaar heb je zodoende €50 aan rente ontvangen. Maar de rest van het jaar moet je het doen met hooguit 0,2%, oftewel €0,83 per maand. Zo kom je aan het einde van het jaar op een effectief rendement van maximaal 1,1%.

Over de spaarrekening van Openbank kunnen we dan ook kort zijn: die dient vooral als lokkertje om nieuwe klanten aan de geautomatiseerde beleggingsdienst Robo-Advisor te binden. Heb je daar geen zin in, dan kun je de spaarrekening te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Doe je dat na 5 maanden, dan heb je in een halfjaar tijd €50 verdiend (minus de rente die je anders bij je eigen bank had ontvangen).

Tegoeden bij Openbank zijn tot €100.000 per spaarder beschermd door het Spaanse depositogarantiestelsel.

Makkelijk schenken aan goede doelen

Sympathiek is dat je je 'kleingeld' aan een goed doel kunt geven. Iedere keer dat je betaalt met je betaalpas wordt het bedrag naar boven naar hele euro’s afgerond. Je schenkt het verschil aan de door jou gekozen ngo of stichting. Voor een aankoop van € 2,80 bijvoorbeeld, betaal je bijvoorbeeld € 3 en doneer je het verschil van € 0,20.

Je kunt het geld ook overboeken naar een goed doel. Dan hoef je alleen het bedrag in te voeren (dus geen rekeningnummer) en of je het eenmalig of vaker wilt overmaken. Het aantal goede doelen is nog wel beperkt.

Voordelen

Een betaalrekening en betaalpas zonder kosten.

Bankieren kan online of met de app.

De klantenservice is Nederlandstalig en per e-mail of telefonische (7 dagen per week) te bereiken.

Mobiel betalen mogelijk met Android via de Openbank-app, met iPhone via Apple Pay, Fitbit Pay en Garmin Pay.

Met 'Card Control' kun je betaalpas altijd in- en uitschakelen. Dat kan ook per land en/of type transactie (bijvoorbeeld voor online aankopen of geldautomaten).

Je kunt je pincode opvragen en wijzigen.

Korting bij verschillende aanbieders zoals Avis (autohuur) en Booking.com.

Tegoeden bij Openbank zijn tot €100.000 per spaarder beschermd door het Spaanse depositogarantiestelsel.

Nadelen

De hoge rente op de spaarrekening is een lokkertje.

De eerste 5 opnames per maand binnen de eurozone zijn gratis. Het is niet duidelijk wat de kosten na die 5 opnames zijn.

Je kunt geen gebruikmaken van de Overstapservice

Niet mogelijk om met iDeal te betalen.

Er zijn geen bankfilialen.

De maandkosten voor Travel+ zijn ook de hoge kant in vergelijking met andere rekeningen.

De betaalpas is van Maestro, terwijl je in het buitenland regelmatig een creditcard nodig zult hebben (Mastercard of Visa). Er komt wel een Openbank Mastercard, maar die kost €13,99 per maand.

Het aantal aanbieders waar je korting krijgt is nog vrij beperkt.

