Financieel advies met serviceabonnement

Provisieverbod

Consumenten betalen een adviseur rechtstreeks voor advies, bijvoorbeeld via een vast bedrag of uurtarief. Voorheen kreeg de tussenpersoon de beloning (provisie) van banken en verzekeraars.

Sinds januari 2013 geldt er een provisieverbod voor complexe producten (zoals hypotheken) en impactvolle producten (zoals uitvaart- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Sindsdien voerden steeds meer financieel dienstverleners een serviceabonnement in voor beheer en nazorg, ook voor bestaande klanten.

De abonnementskosten voor verzekeringen lopen van zo’n €5 tot €50 per maand.

Wettelijke nazorg

Ook zonder serviceabonnement heb je recht op wettelijke nazorg door de financieel adviseur, zoals informatie over belangrijke wet- en productwijzigingen. Verder zou een eenvoudige vraag niets moeten kosten. En als je snel je zaken eigen weet te maken op financieel gebied, kun je ook prima veel zelf doen.

Verplichting en nut

Een abonnement is niet verplicht, al kan dat zo lijken. Je moet akkoord gaan met het abonnement. Alleen een mededeling per e-mail of brief dat zo’n abonnement wordt ingevoerd volstaat niet. Ook moeten de diensten echt iets toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij schade en begeleiding bij het aflopen van de rentevastperiode bij een hypotheek.

Serviceabonnement hypotheken

Wie een serviceabonnement afsluit bij een hypotheek betaalt bij de grote hypotheekketens €10 tot €37 per maand. De diensten verschillen sterk per abonnement en keten, net als de abonnementskosten. Voor een hypotheek met 30 jaar looptijd, kan het abonnementsgeld dus oplopen tot wel €13.000. Je krijgt hier extra ‘nazorg’ voor terug, variërend van beheer tot een diensten- en adviespakket.

Voor huiseigenaren die niet of nauwelijks een beroep doen op de tussenpersoon, is het voordeliger hem per uur te betalen. Zeker omdat er voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek altijd voor advies en bemiddeling betaald moet worden, ongeacht of je een serviceabonnement hebt. Een abonnement levert hooguit korting op.

Dubbele kosten

Er zijn ook abonnementen voor producten waarvoor geen provisieverbod geldt, zoals de meeste schadeverzekeringen. Voor een tussenpersoon kan het extra aantrekkelijk zijn om daarvoor een serviceabonnement aan te bieden. Het kan namelijk zijn dat hij zowel een vergoeding van jou (het serviceabonnement) als van de verzekeraar ontvangt (provisie).

Als hij provisie ontvangt, kun je de tussenpersoon vragen om een premiekorting.

Tips

Laat je geen onnodig abonnement aansmeren, houd liever zelf een oogje in het zeil. En laat bij het afsluiten van een serviceabonnement duidelijk op papier zetten welke diensten je kunt verwachten.

Heb je ongewild een serviceabonnement afgesloten? Zeg je overeenkomst met de tussenpersoon op en geef dit door aan de aanbieder van je hypotheek of verzekering.

Zit je volgens de tussenpersoon vast aan het abonnement? Vraag dan om een onderbouwing en bewijs dat je met het abonnement hebt ingestemd.

Klaag schriftelijk bij de directie van de financieel dienstverlener en geef 6 weken om de klacht af te handelen.

Kom je er niet uit? Schakel dan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid.nl) in, waar financieel dienstverleners met een AFM-vergunning zijn aangesloten. Vanaf 1 oktober 2014 is dit gratis.

