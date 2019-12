De dupe van je data? Wie overkomt dat?

Als je een energie- of telefooncontract wilt afsluiten of iets bij een webwinkel bestelt, wordt er vaak ongemerkt een check gedaan op je kredietwaardigheid. Soms kloppen de gegevens niet en word je onterecht geweigerd of moet je een voorschot betalen. Als consumenten de reden vragen, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen ze geen duidelijkheid. Een aantal verhalen van mensen die ineens de dupe waren van hun data.

Simon moet €400 waarborg betalen om klant te worden

Simon moest vorig jaar een waarborg van €400 betalen om klant te worden bij Oxxio. Hij zou niet kredietwaardig zijn volgens ‘handelsinformatiebureau’ Focum. Simon vraagt om opheldering bij Focum, maar daar blijkt helemaal geen negatieve kredietscore te zijn. Oxxio geeft hem verder geen inzicht in de afwijzing. De 75-jarige Simon gist dat het misschien aan zijn leeftijd ligt of het feit dat hij bijna energie-neutraal woont.

Naderhand wordt hem door Oxxio ineens toch een contract aangeboden, zonder borg. Als de Consumentenbond de kwestie opnieuw voorlegt biedt Oxxio zijn excuses aan voor de gang van zaken en geeft Simon een dinerbon van €100. ‘Maar als de gevraagde borgsom werkelijk op basis van een kredietcheck plaatsvond, die aantoonde dat ik een risico ben, waarom dan excuses en wat moet er dan beter?’, vraagt Simon zich af. Bekijk de video die de Consumentenbond maakte over deze kwestie én de reactie van Oxxio.

Arjen moet €400 waarborg betalen door openstaande rekening van oud-bewoner

Arjen kreeg zijn €400 waarborg aan Oxxio niet terug nadat bleek dat deze onterecht was gevraagd. Een nog openstaande rekening van een oud-bewoner blijkt de boosdoener. Arjen krijgt zijn geld pas terug ‘als er een jaar netjes betaald wordt.’ Woest is hij hierover. ‘Er wordt een kwalijke fout gemaakt en vervolgens moet ik me alsnog bewijzen. Dat is de omgekeerde wereld.’

Focum reageert niet op zijn vragen over hoe het aan Arjen’s gegevens komt en met wie deze worden gedeeld. Als de Consumentenbond aan de bel trekt, geeft Oxxio de fout toe en betaalt de waarborg direct terug. Inclusief rente en ook een dinerbon voor het ongemak.

Peter moet €800 waarborg betalen om onduidelijke redenen en krijgt het moeilijk recht gezet

Peter wordt geconfronteerd met een registratie bij EDR. Om een voordelig energiecontract bij EnergieFlex te kunnen afsluiten, moet hij vooraf €800 ‘waarborg’ betalen vanwege onbekende, eerdere betalingsproblemen, zo legt een medewerker van de energieleverancier uit.

Als Peter navraag doet bij EDR blijkt het te gaan om een verkeerd opgegeven geboortedatum. ‘Wat mij verbaasde is dat een bedrijf jou zomaar ergens kan laten registreren en je nergens terecht kunt om dit weer recht te breien,’ vertelt Peter. Op zijn aandringen past EDR de registratie uiteindelijk aan. Het bureau licht toe dat er geen score is afgegeven waaruit blijkt dat er sprake zou zijn van negatieve vermeldingen op naam van Peter. 'Er is een ‘fout’ gemeld op basis van een geboortedatum waarbij de consument minderjarig zou zijn,' aldus EDR.

Ben jij de dupe van je data geworden? Ook een keer onterecht afgewezen voor een dienst van een bedrijf omdat je ‘niet kredietwaardig genoeg’ werd geacht, of moest je ineens een borgsom betalen? Het kan goed zijn dat dit op onjuiste of verouderde informatie is gebaseerd. Is dat bij jou het geval? Wij horen graag jouw ervaringen via dupevanjedata@consumentenbond.nl. Meld het hier

Wouter wordt tot zijn verbazing afgewezen voor een mobiel abonnement

Wouter vraagt een telefoonabonnement bij Tele2 aan via een vergelijkingssite. De eenmalige kosten van €33 betaalt hij meteen, maar tot zijn verbazing wordt zijn aanvraag afgewezen. Het rare is dat Wouter eerder wel gewoon een internetabonnement bij Tele2 kon afsluiten. Als hij navraag doet, wordt hij doorverwezen naar handelsinformatiebureau Experian die voor Tele2 kredietchecks doet.

Als hij hier een inzageverzoek doet, blijkt een late huurbetaling van 6 jaar eerder – door een stopgezette automatische incasso - de oorzaak. Wouter sluit elders een telefoonabonnement af. ‘Wat ik erg vind is dat niemand mij de precieze reden geeft van de weigering. Iemand met een prima inkomen op zo’n manier afwijzen is onbeschrijflijk dom en beledigend.’

Tele2 legt de Consumentenbond desgevraagd uit alleen een kredietcheck te hanteren voor mobiele producten. Een aanvraag wordt op basis van een score van 1 tot 9 beoordeeld. Daarnaast kijken telecomproviders naar de ‘zwarte lijst’ met wanbetalers van Preventel. Inhoudelijke vragen over de kredietscore kan alleen Experian beantwoorden. ‘Maar we zullen nagaan hoe we eventueel vooraf duidelijker kunnen maken dat een kredietcheck plaatsvindt,’ aldus Tele2.

Wat gaat er mis?

In alle voorbeelden hierboven krijgen consumenten geen uitleg over de afwijzing of vraag om het betalen van een voorschot. Ook als er een fout blijkt te zijn gemaakt, blijft de informatie schimmig. Dit moet veranderen. Zowel de dienstaanbieders die de beslissing nemen als de kredietinformatiebureaus die kredietinformatie verstrekken moeten duidelijke informatie geven.

Maar het lijkt er ook op dat dienstaanbieders en kredietinformatiebureaus allerlei extra gegevens aan personen en profielen koppelen. Om te weten wat er nu precies verkeerd gaat en beter kan, heeft de Consumentenbond meer inzicht nodig in de problemen die consumenten ervaren. Daarom zijn we op zoek naar zoveel mogelijk ervaringen van consumenten met datadiscriminatie.

