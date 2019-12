Conclusie

Gmail en Outlook.com zijn gratis e-maildiensten van Google en Microsoft. Ze kunnen gratis zijn omdat ze met reclame werken. Gmail leest niet meer al je e-mails om er passende advertenties bij te tonen. Maar de maildienst toont wel advertenties op basis van je zoekgedrag in Youtube en de Google zoekmachine. Microsoft analyseert binnen zijn Outlook.com (onder andere) met wie je communiceert om advertenties te kunnen tonen die meer opleveren. Het gaat bij Google en Microsoft weliswaar om een automatisch proces maar echt bevorderlijk voor je privacy is het niet.

Het Amsterdamse Soverin biedt een mailbox zonder advertenties en zonder gesnuffel in je gegevens. Voor €39 per jaar huur je een royale e-mailbox (25 GB) met een mailadres naar keuze ('jouwmailadres@jouwnaam.nl'). Ook kun je een webpagina op jouwnaam.nl publiceren maar die oogt eenvoudig. De pagina is wel goed te lezen op zowel telefoon, tablet als pc.

Je krijgt van Soverin naast de mailbox ook een persoonlijke agenda. Deze kun je bereiken via de knop Kalender. De agenda in de browser is eenvoudig, vergelijkbaar met de gratis agenda van Google en Microsoft.

Is Soverin zijn €39 per jaar waard? Dat hangt af van jouw hang naar privacy. De maildienst werkt in ieder geval goed en veilig in de browser op de pc, maar ook met de mail-apps op de tablet en smartphone.

Providermail

Soverin is zeker niet de enige manier om te e-mailen met behoud van privacy. Sinds jaar en dag bieden internetproviders een gratis e-mailadres bij het abonnement. Providers kijken niet naar de inhoud van deze postbus. Het nadeel van zulke providermail (bijvoorbeeld 'voornaam_achternaam@ziggo.nl') is dat de postbus en het adres vervalt als je je internetabonnement opzegt. Ook is de opslagruimte beperkt, zodat de mailbox snel vol loopt.

Een voordeel van Soverin is dat de maildienst provideronafhankelijk werkt. Een nadeel is dat je Soverin wel ieder jaar €39 moet betalen om je persoonlijke mails te kunnen blijven ontvangen, toch ook een vorm van 'lock in'. En misschien loopt het tarief in de toekomst verder op?

Protonmail

Soverin is geen unieke dienst. Het Zwitserse Protonmail wil vergelijkbaar met Soverin de privacy van zijn gebruikers waarborgen. De voertaal van de website is Engels. Voor de doelgroep is dat geen probleem: academici en digitale vrijheidsstrijders die onbespied door allerlei overheidsdiensten met elkaar willen communiceren. Elke e-mail is namelijk versleuteld, zodat zelfs Protonmail de inhoud niet kan lezen. De website is in het gebruik wat 'technisch' en een gratis mailbox is beperkt tot 500 MB opslagruimte (0,5 GB). Voor €48 per jaar geeft Protonmail je 5 GB.

Veiligheid

Hoe veilig is Soverin eigenlijk? Je kunt Soverin in de webbrowser gebruiken (‘webmail’) maar ook met de standaard e-mails apps op je tablet en smartphone. Via alle genoemde wegen worden de individuele berichten niet versleuteld, alleen de verbinding met de Soverinserver is beveiligd. Ook je postbus bij Soverin is in versleutelde vorm opgeslagen. Soverin is dus niet zo extreem veilig als Protonmail (die ook de berichten stuk voor stuk versleutelt) maar voor doorsnee consumentengebruik is de beveiliging goed genoeg.

Als je één wachtwoord (voor je Soverin-account) niet veilig genoeg vindt, kun je bij Soverin tweefactorauthenticatie inschakelen. Daarbij moet je voor toegang tot Soverin telkens een controlecode invoeren, een code die een app op jouw telefoon voor je genereert.

Spamfilter

Soverin filtert spam en virussen in de mail in de eerste plaats door een systeem dat met zwarte lijsten werkt. In tweede instantie weert het programma SpamAssassin ongevraagde reclameberichten op basis van een aantal kenmerken. Als je vermoedt dat een aan jou gezonden bericht onterecht als spam is gezien kun je in het postvak met spamberichten kijken of het bericht daar tussen staat.

Installatie

Het in gebruik nemen van Soverin in de browser is eenvoudig:

Je maakt een gebruikersaccount op Soverin.net

Je geeft daarbij aan of je een eigen mailadres wilt: @jouwnaam.nl (€39 per jaar) of een @soverin.net-mailadres (€29 per jaar)

Je ontvangt nu een controle-smsje dat je moet invoeren op de website

Je betaalt nu voor het eerste jaar met iDeal, PayPal, creditcard of Bitcoin

je kunt inloggen op de mailbox in de browser en je kunt mailen

E-mailen met een app op je telefoon kan ook. Soverin instrueert op zijn site goed hoe je de standaard mailapps van je iPhone of Androidsmartphone instelt op een mailbox bij Soverin. Het zijn wel heel wat stappen.

Webpagina

Heb je gekozen voor een mailadres op eigen naam (@jouwnaam.nl), dan krijg je ook een webpagina op eigen naam: een http://jouwnaam.nl. De pagina kun je 'vullen' met een simpele wizard. De mogelijkheden zijn wel erg beperkt: je kunt één foto op de pagina zetten en een simpele welkomsttekst.