Eerste indruk|Direct programma's en films streamen uit een ruime collectie. Netflix kun je onbeperkt gebruiken op verschillende apparaten vanaf €8 per maand. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Conclusie

Netflix is een aanwinst voor wie graag naar series kijkt. De filmcollectie is iets minder indrukwekkend: films bij Netflix zijn vaak al ouder dan een jaar.

Netflix werkt op veel verschillende apparaten en de beeldkwaliteit is in orde. Hoe meerje kijkt, hoe beter de aanbevelingen zijn.



Pluspunten

Werkt op veel apparaten;

Beeldkwaliteit in orde;

Goede persoonlijke kijksuggesties;

Uitgebreid serie-aanbod;

Minpunten

Filmaanbod wat karig;

Series niet altijd compleet.

Wat is Netflix?

Films en series kijken wanneer het je uitkomt. Het is een trend die al weer even bestaat. Er zijn verschillende manieren om video via internet te bekijken. Denk aan 'video-on-demand'-diensten, waarbij je net als in de videotheek voor ongeveer €5 een film kunt huren en bekijken.

Netflix is een videostreamingdienst waarbij je voor minimaal €8 per maand onbeperkt kunt kijken naar films en series. Is dit het walhalla voor de fanatieke film- en seriekijker?

Veel series

Er is vaak kritiek op het aanbod van Netflix. Er zou maar weinig interessants te vinden zijn. Als je Netflix vergelijkt met andere betaalde videodiensten dan valt dat reuze mee. Netflix heeft inmiddels een zeer uitgebreid serie-aanbod.

Maar zoals veel gebruikers terecht aangeven, ontbreken vaak de nieuwste seizoenen van series. Dat heeft te maken met uitzendrechten. Het is duur om met elke serie actueel en compleet te zijn. Daarom brengt Netflix steeds vaker eigen series uit. Bekend zijn House of Cards en Orange is the New Black.

Deze 'Netflix originals' worden vaak in één keer uitgebracht. Zo kun je in één ruk alle afleveringen achter elkaar bekijken (bingewatchen). Speciaal voor Nederland zijn er films te bekijken als De Heineken Ontvoering, Komt een Vrouw Bij de Dokter en Gooische Vrouwen.

Oudere films

Voor de nieuwste kaskrakers moet je niet bij Netflix zijn. Het aanbod bestaat vooral uit films die ouder zijn dan een jaar. Het filmaanbod is redelijk divers: er zijn klassiekers en filmhuisfilms, maar ook grotere Hollywoodfilms van een paar jaar geleden.

Het aanbod van Netflix wijzigt continu: er komen series en films bij, maar ze verdwijnen ook weer.

Steeds betere kijktips

Bij Netflix kun je meerdere gebruikersprofielen aanmaken. Met een eigen ingang krijg je persoonlijke kijktips die naarmate je meer kijkt, steeds beter worden. Netflix baseert ze op je kijkgedrag; heb je naar The Killing gekeken, dan krijg je andere Scandinavische thrillers als aanbevelingen.

Je kijkprofiel kun je nog verder verfijnen door video's een beoordeling in sterren te geven. Netflix verwerkt ze tot een waardering in sterren voor de films en series die je nog niet gezien hebt. Zo voorspelt Netflix welke video's je waarschijnlijk goed zult vinden.

Tussen dvd en blu-ray in

Veel films en series op Netflix zijn beschikbaar in hd. Je zou denken: hd is hd en dat ziet er mooi uit. Maar de beeldkwaliteit is afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding. Ook kan het verschillen per apparaat. Zo zul je op je smartphone vaak een veel lagere beeldkwaliteit krijgen dan op je tv.



We namen de proef op de som en bekeken de film Earth op de 46 inch tv Samsung UE46F6400. Dat deden we via Netflix in het menu van de smart-tv en op blu-ray. Vanaf 3,5 meter (een ideale kijkafstand) waren er verschillen, maar die zijn niet heel groot. Fijnproevers zullen zien dat de beste Netflix-kwaliteit wat minder is dan een blu-ray-schijf. Maar Netflix laat een dvd'tje achter zich.

Ultra-hd: nog scherper beeld

Netflix heeft een aantal series in ultra-hd, waaronder House of Cards. Ultra-hd-beeld (4K) is scherper dan normaal hd-beeld. Eerder probeerden we de Netflix-app op tv's van LG, Panasonic, Philips, Samsung en Sony.

Het bleek dat de tv's van Panasonic, Samsung en Sony het meest geschikt zijn om 4K via Netflix te kijken. Op de LG-tv die we bekeken, was de beeldkwaliteit duidelijk minder dan bij de andere tv's.

HDR: meer contrast en helderheid

Bij Netflix kun je onder andere Marco Polo, Bloodline en Chef’s Table in ultra-hd én HDR bekijken. In totaal zijn er op dit moment ongeveer 10 series en films in HDR te zien. Netflix heeft eerder aangegeven de komende tijd meer eigen producties uit te brengen in HDR.

Naast een geschikte tv heb je het duurste abonnement van €13,99 per maand nodig om ultra-hd en HDR te kunnen kijken. Ook moet je een internetverbinding van minimaal 25 Mbps hebben.

Bekijk in onze tv- vergelijker alle modellen die HDR en ultra-hd ondersteunen.

Aanmelden en registreren

Netflix kun je een maand lang gratis proberen. Daarvoor moet je eerst een account aanmaken. Dat is zo gebeurd: een e-mailadres en wachtwoord volstaan. Ook moet je betaalgegevens invoeren: creditcard, iDeal of automatische incasso.

Is Netflix niets voor jou dan moet je dat voor het verstrijken van de gratis maand aangeven, anders wordt er automatisch verlengd.

Wat kost Netflix?

Op 5 oktober 2017 heeft Netflix de prijs voor het Standaard abonnement met €1 verhoogd. De prijs van het Basic abonnement is gelijk gebleven, het Premium abonnement is €2 duurder geworden.

Basic Standaard Premium Prijs €7,99 €10,99 €13,99 Beeldkwaliteit* sd hd hd, ultra-hd (en HDR) Tegelijkertijd kijken op aantal apparaten 1 2 4

*De beeldkwaliteit is afhankelijk van de uitzendkwaliteit van de film of serie, de schermkwaliteit van je toestel, je internetverbinding, de beschikbare bandbreedte, etc.

Veel apparaten

Groot voordeel van Netflix is dat het te bekijken is op vrijwel alle apparaten: van mobiel tot homecinema-set. Op elk apparaat is je persoonlijke profiel en homepage te openen. Daarop staan de filmpjes die je hebt bekeken en je persoonlijke kijksuggesties.



Netflix werkt op smart-tv’s van de grote merken die dit jaar zijn uitgekomen, maar meestal ook op modellen vanaf 2012. Sony, LG en Samsung geven aan dat de app ook te krijgen is op blu-rayspelers, soundbars en homecinema-sets met Smart-menu. Ook op de spelcomputers en de Ziggo Horizon Box heb je toegang tot Netflix.

Voor het kijken ben je niet gebonden aan de tv alleen: Netflix is er ook voor smartphones, tablets, laptops. Er zijn apps voor iOS, Android en Windows Phone. Bekijk het overzicht van apparaten waarop Netflix werkt.

Offline kijken

Sinds kort kun je bepaalde series en films ook downloaden op je tablet of telefoon. Zo kun je Netflix kijken zonder dat je mobiele data verbruikt. Ook komt het van pas als je video wilt kijken in het vliegtuig.



Om toegang te krijgen tot downloadbare video's moet je eerst de Netflix app voor iOS of Android updaten. In het menu vind je onder 'Beschikbaar voor downloaden' de series en films die je offline kunt bekijken. Bij elke film staat ook een icoontje dat aangeeft of de video te downloaden is.

Bij het downloaden kun je kiezen voor standaardkwaliteit of hogere kwaliteit. In het laatste geval heb je meer ruimte nodig op je apparaat en kost het meer tijd om te downloaden. Je video wordt opgeslagen in 'Mijn downloads'.

Bij de video staat hoeveel ruimte hij in beslag neemt: bij een aflevering van Suits (48 minuten, standaard kwaliteit) is dat 175MB. Als je begonnen bent met offline kijken, dan heb je 48 uur om een video af te kijken.

Meer lezen: