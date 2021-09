Wat is mijn IP-adres?

Via IP-adressen communiceren smartphones, computers, tablets en andere apparaten met elkaar. Het openbare IP-adres is nodig voor communicatie over het internet. Het lokale IP-adres is voor communicatie over het thuisnetwerk. Op deze pagina lees je hoe je het IP-adres binnen enkele stappen opzoekt.

IP-adres

Ben je benieuwd naar het lokale IP-adres van jouw smartphone, laptop of bureaucomputer verbonden met jouw thuisnetwerk? We hebben informatie voor gebruikers van Windows, macOS, Android en iOS.

Microsoft Windows Windows draait op laptops, desktops en tablets Druk op de ⊞ Windowstoets + R . In het schermpje dat opent, typ je cmd en druk daarna op enter . In het nieuwe venster typ je ipconfig en daarna druk je op enter . Als ipconfig niet start dan typ je eerst cd \windows\system32 en dan druk je op enter . Typ vervolgens weer ipconfig en druk op enter . Achter IPv4 staat het IP-adres van je laptop, desktop of tablet.

Apple macOS macOS draait op MacBooks en Macs Kies in het Apple-menu (in de menu-balk) voor systeemvoorkeuren , daarna voor netwerk . Selecteer je verbinding (vaak ethernet voor bedraad, airport of wi-fi voor draadloos). Onder Status Verbonden staat het IP-adres van je Mac of MacBook.

Google Android Android draait op smartphones en tablets Om het lokale IP-adres te vinden moet je verbonden zijn met je netwerk (bovenin je scherm staat een wifi-logo). Het Android besturingssysteem is vaak aangepast door de fabrikant. Daarom delen we 3 manieren om je IP-adres te vinden. Ga naar Instellingen , dan Over de telefoon , dan IP-adres Ga naar Instellingen , gebruik het zoekvenster en zoek op IP Ga naar Instellingen , dan Systeem , dan Toestel-info , dan Status , dan IP-adres

Apple iOS iOS draait op iPhones en iPads Om het lokale IP-adres te vinden moet je verbonden zijn met je netwerk (bovenin je scherm staat een wifi-logo). Ga naar Instellingen en druk daarna op Wifi . Druk op jouw wifi-netwerk (hier staat een vinkje voor). Achter IP-adres staat het IP-adres van jouw iPhone of iPad.



IP-adres van mijn router

Zoek je het lokale IP-adres van je router of wifi-modem? We hebben informatie voor gebruikers van Windows, macOS, Android en iOS.

Microsoft Windows Windows draait op laptops, desktops en tablets Druk op de ⊞ Windowstoets + R . In het schermpje dat opent, typ je cmd en druk daarna op enter . In het nieuwe venster typ je ipconfig en daarna druk je op enter . Als ipconfig niet start dan typ je eerst cd \windows\system32 en dan druk je op enter . Typ vervolgens weer ipconfig en druk op enter . Achter Standaardgateway of Default gateway staat het IP-adres van je router of wifi-modem.

Apple macOS macOS draait op MacBooks en Macs Kies in het Apple-menu (in de menu-balk) voor systeemvoorkeuren , daarna voor netwerk . Selecteer je verbinding (vaak ethernet voor bedraad, airport voor draadloos). Achter Router staat het IP-adres van je router of wifi-modem.

Google Android Android draait op smartphones en tablets Download Wifi Analyzer uit de Play Store . Open Wifi Analyzer en 'blader' naar het gedeelte waar staat ' connected to: ' Druk op ' connected to: ' en het IP-adres van je router of wifi-modem staat achter Gateway .

Apple iOS iOS draait op iPhones en iPads Ga naar Instellingen en druk daarna op Wifi . Druk op jouw wifi-netwerk (hier staat een vinkje voor). Achter het woord Router staat het IP-adres van je router of wifi-modem.



Openbaar IP-adres

Wil je het openbare IP-adres van jouw internetverbinding opzoeken? Misschien heb je het nodig om bestanden te delen via FTP of om een game te spelen. Enkele providers draaien een webpagina waar je het IP-adres makkelijk afleest. Het werkt ook als je klant bent bij een andere provider. De diensten die we hebben gevonden zijn van: