Eerste indruk|Videobellen met Zoom is sinds de coronacrisis binnen de kortste keren razend populair geworden. Is dat wel terecht?

Vereist Pc of Mac, Android of iOS

Conclusie: eenvoudig in gebruik, veiligheidsissues opgelost

Zoom is een eenvoudige gratis videobeldienst. Hij werkt prima. Er waren veiligheidsproblemen, maar die zijn inmiddels opgelost.

Er zijn wel privacyvriendelijke alternatieven zoals Signal en Facetime.

Wat is het?

Met het Amerikaanse Zoom kun je gratis videobellen met maximaal 100 mensen tegelijk. In de gratis versie kun je maximaal 40 minuten videobellen met een groep.

Voordelen

Gratis

Geen account nodig om mee te doen met een gesprek.

Werkt op mobiel (met een app), Windows en MacOS.

Mogelijk om scherm en bestanden te delen.

Organisator kan het gesprek opnemen (alleen op pc. Anderen zien ‘REC’ op hun scherm).

Mogelijk om gesprekken volledig te versleutelen zodat niemand kan meekijken

Anderen kunnen niet inbreken, onbekenden komen eerst in een wachtkamer.

Nadelen

Maximaal 40 minuten per sessie (gratis versie).

Werkt niet volledig vanuit browser.

Engelstalig.

Zoom kan met de standaardinstellingen in theorie meekijken met de gesprekken

Hoe werkt het?

Degene die een videogesprek wil opzetten, moet eenmalig een account aanmaken bij Zoom. Die persoon moet ook de mobiele app downloaden of software voor pc of Mac.

Een 'meeting' aanmaken is eenvoudig, direct of via een agenda-uitnodiging. Elke meeting krijgt een uniek nummer en een pincode. Als deelnemer hoef je geen Zoom-account te hebben.

Je opent je Zoom-app of gaat naar https://zoom.us/join. Daar vul je het meetingnummer in en de pincode die je krijgt van de organisator. Je zit dan direct in het gesprek. Als je meedoet via de pc wordt er wel (eenmalig) software geinstalleerd op je computer.

Privacy en veiligheid

Privacy

Eind maart kwam Zoom een aantal keer in opspraak vanwege privacyissues. De iOS-app deelde data met Facebook. Ook stond in de privacyvoorwaarden dat Zoom video’s en chats mocht gebruiken voor commerciële doeleinden. Onder publieke druk is het daar nu mee gestopt.

Veiligheidsproblemen

In 2020 kwamen er ook meerdere veiligheidsproblemen aan het licht. Zo waren de gesprekken niet volledig versleuteld. Nu kan dat wel, al moet je dat zelf aanzetten. En je Windows-wachtwoord kon in verkeerde handen komen als je op een verkeerd linkje klikte. Die zwakke plekken zijn nu verholpen.

Zoombombing

Zoom kreeg in het voorjaar van 2020 veel kritiek omdat het te eenvoudig was om in te breken in een gesprek. De maker heeft daarop aanpassingen doorgevoerd. Dat maakt 'zoombombing' nu een stuk lastiger:

Onbekenden komen nu eerst in een wachtkamer, de organisator moet ze eerst toelaten.

Meetings hebben nu standaard een wachtwoord, dat moet je dus weten.

Het meeting-id staat niet meer in beeld.

