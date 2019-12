Aansprakelijkheidsverzekering: wat als je kind iets stukmaakt?

Met kinderen in huis schuilt een ongeluk in een klein hoekje. Hoe zit het met de aansprakelijkheid als je kind iets stukmaakt in je eigen huis of in dat van een ander?

Ons advies

Sluit een aansprakelijkheidsverzekering af, ook al is deze niet verplicht. Hiermee dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan spullen van anderen. Dat is belangrijk, want de gevolgen van een bal door de ruit kun je waarschijnlijk nog wel betalen, maar letselschade kan in de tonnen lopen.

Vergelijk naast de dekking de premie om te zien bij welke verzekeraar je het voordeligst uit bent.

Houd een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer aan.

Laat je kind bijschrijven na de geboorte en kies voor gezinsdekking. Alle inwonende gezinsleden (zelfs huisdieren!) zijn hiermee verzekerd voor door hen veroorzaakte grote en kleine ongelukken.

Heb je veel dure (kinder)spullen geleend? Dan kun je een zogeheten opzichtclausule overwegen. Daarmee ben je onder voorwaarden verzekerd voor schade hieraan.

Uit ons onderzoek blijkt dat het voordeliger is om per verzekering de goedkoopste aanbieder te kiezen dan een alles-in-1-verzekeringspakket bij 1 verzekeraar.

Wat is gedekt?

Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen tot 14 jaar. Daarna neemt de aansprakelijkheid af en krijgt een kind meer eigen verantwoordelijkheid. Je kind valt dan nog wel onder jouw polis, maar opzettelijke schades worden minder makkelijk vergoed. Beschadigen kleine kinderen spullen van anderen, dan is dat in principe wel gedekt.

Binnenshuis

Over schade van samenwonende gezinsleden ten opzichte van elkaar zijn verzekeraars heel helder: die is niet gedekt. Zijn de pootjes van je bril kromgetrokken door je kind? Dan ontvang je daarvoor dus geen vergoeding. Heeft je kind je iPad op de grond laten vallen? Helaas, ook dit is niet gedekt.

Voor letselschade van gezinsleden onderling ben je wel verzekerd. Als je bijvoorbeeld uitglijdt over afwasmiddel dat jouw kind op de vloer heeft uitgeknepen, daardoor ongelukkig terechtkomt en je gebit zwaar beschadigd raakt, kun je dit claimen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Buitenshuis

Bij schades buiten de huiselijke kring zal de verzekeraar beoordelen of het ging om onverwachte schade of dat de persoon die de kinderen onder zijn hoede had de schade had kunnen voorzien.

Als een 6-jarige expres een dure vaas van de buurvrouw stukgooit, ontvangt zij daarvoor een vergoeding. Haalt een 2-jarige dezelfde streek uit? Dan is de vergoeding minder zeker, want de buurvrouw hoort volgens de verzekeraar te weten dat een heel klein kind onverwachtere bewegingen kan maken dan een wat groter kind.

Nog een voorbeeld: als een peuter bij oma op schoot zit en haar bril molesteert, dan vergoedt de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders de schade niet. Plat gezegd: iemand met een klein kind op schoot moet zelf goed opletten. Maar wanneer oma de trap afloopt met op haar arm een kind dat haar bril grijpt, ligt de situatie anders. Omdat ze de peuter moet vasthouden, valt haar niets te verwijten. De verzekering keert dan wel uit.

Schadeformulier aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering kent veel grijze gebieden. Vul het schadeformulier daarom zo precies mogelijk in, want anders volgt zeker een telefoontje van de verzekeraar.

Tip: in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekeraar keert de inboedelverzekeraar onder voorwaarden wel schade uit van samenwonende gezinsleden ten opzichte van elkaar. Maar ook deze verzekeraar zal beoordelen of de schade verwijtbaar is.

Heb je een inboedelverzekering met allriskdekking? Dan kun je schade aan de inboedel het best daarop claimen. De inboedelverzekeraar keert de nieuwwaarde uit, terwijl de aansprakelijkheidsverzekering de lagere dagwaarde vergoedt.

