Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bugaboo Buffalo is een all-terrainwagen. Je kunt hem zowel met 4 wielen in ruw terrein gebruiken, als met de 2 achterste wielen. Wij testten hem met 4 wielen. Volgens ons testpanel rijdt hij inderdaad goed op ruw terrein. In het boodschappenmandje kun je maarliefst 10 kilo vervoeren. De Buffalo is verkrijgbaar in 7 basiskleuren, de zonnekap is verkrijgbaar in 8 kleuren.