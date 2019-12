Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mountain Buggy Urban Jungle is een all terrain-wagen. De wagen heeft drie wielen met luchtbanden. De rugleuning kan ver naar achteren, maar net niet plat genoeg om volgens de internationale norm geschikt te zijn voor een baby. Daarom raden wij aan om voor een baby een reiswieg erbij te kopen. In de zitting kan een kind van maximaal 25 kg. Dit is veel, bij de meeste kinderwagens is het 15 kg.