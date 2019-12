Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Voor het eerst testten wij een kinderwagen van het Italiaanse merk Peg-Pérego. De Peg-Pérego Book Plus Sportivo is verkrijgbaar in 5 kleuren: aquablauw, zwart, donkerblauw, leverkleurig en rood. Ons panel is bijzonder te spreken over het meenemen van de wagen in het openbaar vervoer, maar hij scoort op meer onderdelen prima.