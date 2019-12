Eerste indruk|Net als de Quinny Buzz is de Quinny Moodd een kinderwagen die zeer makkelijk in en uit te klappen is. De Quinny Moodd is ook geschikt voor kleine baby's. Lees onze review en bekijk de video.

Quinny Moodd: review

Een eerste blik op de Quinny Moodd leverde de volgende voor- en nadelen op.

Voordelen:

makkelijk in- en uitklapbaar;

keuze uit 8 verschillende kleuren;

keuze uit drie of vier wielen.

Nadelen:

zitje kan erg zwaar zijn om op te tillen en te bevestigen;

extra riembevestiging is nodig om het met een zitje opgevouwen te houden;

ondiepe boodschappenmand.

Verstelbaarheid

Je kunt de zitting in verschillende posities instellen. Ook in een horizontale ligpositie, waardoor hij voor jonge baby's geschikt is. Het is wel beter om baby's tot zes maanden in de kinderwagenbak te vervoeren.

Je kunt de zitting in 2 kijkrichtingen plaatsen: naar voren of naar jou toe gericht. De kijkrichting verplaatsen kan voor sommige mensen lastig zijn, omdat de zitting vrij groot en zwaar is.

De duwstang en voetensteun zijn enigszins verstelbaar. Maar de voetensteun lijkt erg ver te staan, zodat alleen een groter kind met de voeten erbij kan.

In- en uitklappen

De Quinny Moodd is eenvoudig in en uit te klappen, met of zonder de zitting. Nadat je de veiligheidsklem aan de 2 zijkanten losmaakt, kun je de kinderwagen inklappen door hem naar beneden te drukken. Je kunt bij deze handeling gewoon achter de duwstang van de kinderwagen blijven staan.

Als je de Quinny Moodd met de zitting inklapt, is het aan te raden de riembevestiging - die aan de duwstang vastzit - te gebruiken.

Maak je de rechter zijklem los, dan klapt de kinderwagen vrijwel automatisch uit. Als de zitting erop zit, moet je de duwstang lichtjes aantrekken om de wagen helemaal uitgeklapt te hebben.

Prestatie

De Quinny Moodd is verkrijgbaar met reiswieg en dus ook voor jonge baby's te gebruiken. In de ligpositie bedekt de zonnekap hooguit tot aan de wenkbrauwen van de baby. De kinderwagen rijdt vrij soepel omdat de achterwielen luchtbanden zijn. Je kunt een andere voorwielset kopen, waardoor je de wagen kan ombouwen tot een vierwieler.

Op tapijt is de kinderwagen goed aan te sturen. Voor de resultaten op een ruwere ondergrond moeten we nog even wachten op de uitkomst van onze uitgebreide vergelijkende test.

Voorzieningen

De Quinny Moodd is verkrijgbaar met 3 of 4 wielen, in 8 verschillende kleuren en met een zwart of wit frame.

Er zit een booschappenmandje onderin, maar deze is vrij ondiep. Er wordt ook standaard een regenhoes, een zonnekap, adapters en een parasolclip bijgeleverd. De zonnekap mag wat langer zijn. De bijgeleverde adapters maken het mogelijk om er een maxi-cosi baby-autozitje op te plaatsen.

De Quinny Moodd is uit te breiden met een opvouwbare kinderwagenbak, voetenzak en 4-wielmodule.

Lees ook: Wat is de Quinny Moodd

Wij hebben de Quinny Moodd inmiddels ook uitgebreid getest in ons laboratorium. Vergelijk de Quinny Moodd met andere kinderwagens.

Wat is de Quinny Moodd?

De Quinny Moodd is een makkelijk in- en uit te vouwen kinderwagen. Het is ook geschikt voor kleine baby's, omdat de zitting horizontaal in te stellen is en er een reiswieg bij te verkrijgen is.

Kleuren

Je kunt de Quinny Moodd in 8 kleuren krijgen, met een wit of zwart frame.

Accessoires

Een regenhoes, zonnekap, parasolclip, adapters en een mandje behoren tot de standaard accessoires. Met de adapters is de wagen geschikt om je baby-autozitje mee te vervoeren.

Benieuwd wat wij van de Quinny Moodd vinden? Bekijk onze review.