Mobile World Congress 2011: Samsung presenteert de Galaxy Tab 10"

Nieuws|Samsung introduceerde op het Mobile World Congress in Barcelona de Galaxy Tab 10". Het is de grote broer van de inmiddels welbekende Galaxy Tab 7".

De Galaxy Tab 10" is dubbel zo groot als de Tab 7"en weegt 599 gram. Ter vergelijking: de iPad weegt 730 gram.

Het 10,1-inch scherm heeft een resolutie van 1280 bij 800 pixels. De Tab heeft een 8 megapixel-camera aan de achterkant en een 2 megapixel-camera aan de voorkant.

De Galaxy Tab 10" heeft een dual core-processor en zou daardoor sneller moeten zijn dan de 7" Galaxy Tab. Het besturingssysteem is Android 3.0 (Honeycomb).

Nog even wachten

De Samsung Galaxy Tab 10" komt in het Verenigd Koninkrijk in maart op de markt. Later zullen andere landen volgen. In Nederland zullen we waarschijnlijk dus nog even op de 10 inch Tab moeten wachten.