Eve-matrassen stopt in Nederland

Nieuws|Het Britse bedrijf Eve is gestopt met de verkoop van Eve-matrassen in de meeste landen buiten Groot-Brittannië. Bezoek je de website Sleepeve.nl, dan wordt je automatisch doorverwezen naar de Britse Eve-website.

Gevolgen voor de klant

Heb je al een Eve-matras in huis dan hoef je je volgens Eve geen zorgen te maken, want het besluit 'heeft geen gevolgen voor je proefperiode of garantie'.

Alleen contact via een e-mailadres

Wil je aanspraak maken op de garantie of binnen de proefperiode van 100 dagen het Eve-matras terugsturen en geld terugvragen, dan kan dat alleen via e-mail: hallo@sleepeve.nl. Er staat geen telefoonnummer of fysiek adres.

Bellen in het Engels

‘Dat klopt’, antwoordt een Eve-medewerker in het Engels als we via het e-mailadres om uitleg vragen. ‘We hebben voor een paar uur per week een medewerker beschikbaar die in het Nederlands antwoord geeft op de 2 à 3 e-mails die we per week krijgen. Het oude telefoonnummer (085) 888 54 00 is nog steeds bereikbaar, maar alleen in het Engels.’

Als vanouds afgehandeld

Op onze nadrukkelijke en herhaalde vraag op welke manier Eve zijn Nederlandse klanten helpt als ze het Eve-matras willen terugsturen binnen de proefperiode van 100 dagen, of als ze een garantie-issue hebben, antwoordt Eve alleen, wederom in het Engels: ‘We garanderen dat alle retourzendingen, terugbetalingen en garantiekwesties als vanouds worden afgehandeld.’

Of dit echt zo is, hadden we graag uitgeprobeerd met het Eve-matras Light dat we op dit moment aan het testen waren, maar helaas was het matras al stukgesneden voor de analyse van het binnenwerk.

Problemen met Eve? Meld het ons!

Heb je ondanks de beloften van Eve toch moeite om je Eve-matras binnen de proefperiode retour te sturen of probeer je tevergeefs aanspraak te maken op de garantie, dan horen we dat graag. Deel je melding op ons forum of stuur een mail naar huishouden@consumentenbond.nl.

Lees ook