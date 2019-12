Matras 100 dagen thuis uitproberen

Nieuws|Nieuwe matrasmerken die hun matras via internet verkopen, vallen op door hun consumentvriendelijke verkoop- en probeervoorwaarden. Bij al deze nieuwkomers mag je de matras weken- of zelfs maandenlang thuis uitproberen. Bevalt hij niet, dan stuur je hem gratis retour en krijg je je geld terug. Of zitten er toch nog adders onder het gras?

Dé trend bij matrasverkopers zijn de startups: onafhankelijk opererende jonge ondernemers die hun eigen matras produceren en verkopen via internet. In het afgelopen jaar testen we matrassen van vier van deze nieuwkomers: Emma, Matt, Simba en Bruno. Allemaal zijn ze ontstaan uit een kleine startuponderneming, verkopen ze vooralsnog maar één versie van een matras in verschillende afmetingen, en zijn zelf verantwoordelijk voor de volledige productie en verkoop van hun producten. Een van de merken is zelfs Beste uit de Test.

In mei 2017 testten we 8 nieuwe matrassen. Bekijk de nieuwe testresultaten in de Matrassenvergelijker.

100 dagen proberen

Wat vooral opvalt aan deze nieuwe merken is de gunstige voorwaarden die ze erop na houden: de matras heeft een redelijke prijs, kan online besteld worden, wordt gratis thuisbezorgd, en als klap op de vuurpijl mag je de matras 30 (bij Bruno) tot 100 dagen (Emma, Matt en Simba) thuis uitproberen. Bevalt hij niet, dan wordt de matras bij je thuis opgehaald en krijg je je geld terug.

Vooral het principe niet goed, geld terug was tot de komst van de nieuwe webwinkels onbekend bij matrasverkopers. Bij gevestigde namen als Auping, Norma en Tempur, en zelfs bij merken als IKEA kun je in het beste geval de matras ruilen tegen een andere, maar soms zijn er zelfs helemaal geen manieren om op je aankoop terug te komen.

Beste voorwaarden

Bij de Kooptips zetten we de verkopers met de beste voorwaarden op een rij, en waarschuwen bij de verkopers met minder gunstige regels waar de adders onder het gras zitten. Zoals de webwinkels die de verplichte zichttermijn voor koop op afstand presenteren als een probeerperiode.

Testoordelen

Hoe de matrassen van Emma, Matt, Simba en Bruno het in onze test doen, loopt per merk behoorlijk uiteen. De beste van de 4 is Beste uit de test, en de minst goede krijgt een nog altijd fatsoenlijke 6,4. Het zijn niet de allergoedkoopste matrassen uit de test, maar nog altijd een stuk goedkoper dan de gemiddelde prijs van onze geteste matrassen van €670.

Bekijk en vergelijk de testoordelen van meer dan 75 goed verkrijgbare matrassen.

Geen adders

Vooralsnog hebben we geen noemenswaardige adders kunnen ontdekken bij dezr 4 startupmerken. Er zijn geen meldingen van consumenten die hun geld niet hebben teruggekregen of op een andere manier niet hebben gekregen waar ze recht op hadden. Volgens eigen zeggen worden er geen teruggestuurde matrassen opnieuw verkocht aan consumenten. Emma, Matt en Simba geven geretourneerde matrassen weg aan goede doelen, verkopen ze aan hotels of, als ze niet meer geschikt worden geacht om te gebruiken, worden uit elkaar gehaald en gerecycled.

Simba ook in de winkel

De matras van Simba wordt tegenwoordig ook verkocht in de winkels van Goossens. Volgens Simba zodat consumenten de matras dan toch even kunnen bekijken. Alle voorwaarden van Simba zijn ook van toepassing op de matrassen die via Goossens worden verkocht.

