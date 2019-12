Eerste indruk|In 2014 besteedden we al aandacht aan de opkomst van slaapmonitoring. Groot verschil met systemen die we eerder gezien hebben in dat de Philips SmartSleep werkt met een hoofdband. Volgens experts die wij eerder spraken de enige betrouwbare manier om slaapactiviteit te meten. En opvallend is dat de SmartSleep audiotonen afgeeft die je diepe slaap moeten verbeteren.

Conclusie

Groot verschil met systemen die we eerder gezien hebben in dat de Philips SmartSleep werkt met een hoofdband. Volgens experts die wij eerder spraken de enige betrouwbare manier om slaapactiviteit te meten. Veel andere systemen werken met een mat waar je op slaapt of je hebt een activity tracker om je pols. De hoofdband is soepel, van zacht materiaal en geheel te verstellen naar jouw hoofd. Je voelt hem natuurlijk wel zitten. Of je er last van hebt als je slaapt konden we op de Berlijnse electronica beurs IFA niet uitproberen. Zorgenpuntje is het schoonmaken. Je hebt de band de hele nacht op en zal dan ook best wel zweten. En aangezien je de band alleen kunt afnemen vragen we ons af hoe fris hij blijft als je hem een paar keer hebt gebruikt.

Wat is de SmartSleep?

SmartSleep is het nieuwste product van Philips op het gebied van slaap. SmartSleep is een hoofdband met een app, die je helpt dieper en effectiever te slapen. Het herkent wanneer je in je diepe slaap bent en geeft dan audiotonen af die er voor zorgen dat je diepe slaap verbetert.

Hoe werkt de SmartSleep?

De SmartSleep bestaat uit een band en een sensorpad die je achter je oor op het bot moet plakken. Die sensor kun je tot 3 keer gebruiken. Je koopt hier dus een set van. Als je de band op hebt sluit je hem aan op de sensor en zet hem aan. Hij meet dan je slaapactiviteit en zal een audiotoon afgegeven tijdens je diepe slaap om deze te verbeteren.

De SmartSleep synchorniseer je 's ochtend met de app om je slaapkwaliteitscore te zien en je slaappatroon. Dan zie je ook hoeveel keer hij geboost heeft. En met hoeveel procent je nachtrust is verbeterd. De app geeft ook adviezen en tips voor een betere nachtrust. Overdag laadt je hem via een kabeltje op.

De SmartSleep kan niet in de wasmachine, je neemt hem af met een vochtige doek.

Voor wie is de SmartSleep geschikt?

De Smartsleep is geschikt voor de groep mensen, die zonder medische aandoening zich niet uitgerust voelt bij het wakker worden, of regelmatig te weinig uren slaapt. Werkt het best bij een leeftijd van 25 tot 50 jaar.

Waar koop ik de SmartSleep?

In de zomer van 2018 is SmartSleep selectief verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Eind 2018/begin 2019 wordt SmartSleep gelanceerd in Duitsland. De verwachting is dat het nog enige tijd duurt voordat het op de Nederlandse markt komt.

Veel activity trackers, sporthorloges en smartwatches kunnen ook je slaappatroon meten.