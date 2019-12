Heb je een doktersverklaring nodig voor annuleringsdekking?

Moet je helaas je reis annuleren vanwege ernstige ziekte of een ongeval? Sommige verzekeraars willen dan een geneeskundige verklaring van een arts zien. Maar artsenfederatie KNMG adviseert artsen juist om geen verklaring te geven over hun patiënten. Als verzekerde kom je daardoor niet verder.

Verklaring vereist

De Consumentenbond onderzocht bij 10 bekende reisverzekeraars of zij een doktersverklaring vragen voor annuleringsdekking. HEMA, Klaverblad en Reaal vragen de verklaring wel. Interpolis noemt het als eis in zijn voorwaarden, maar legt ons uit: ‘We vragen aan de klant het oordeel van een arts en mocht er reden voor zijn, dan kan onze medische adviseur aanvullende informatie vragen’. Allianz Global Assistance noemt de verklaring van een arts ook in zijn voorwaarden, maar nuanceert dit als we ernaar vragen. De verklaring is geen vereiste. Het bewijst dat de annulering een medische noodzaak heeft.

Geen doktersbriefje

ANWB (en dochter Unigarant) en Delta Lloyd vragen helemaal geen doktersverklaring of andere bewijzen. ‘Wij mogen volgens de richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging zelf geen medische verklaringen opvragen’, zeggen ANWB en Unigarant. Is het bedrag van de reiskosten hoger dan €500? Dan vragen ze wel een annuleringsnota. Als de verzekeraars twijfelen aan de verklaring van de verzekerde kunnen ze een onafhankelijke arts inschakelen. Volgens de ANWB en Unigarant gebeurt dat niet vaak.

Machtiging

Delta Lloyd schakelt ook alleen ‘indien nodig’ een medisch adviseur in. De medisch adviseur vraagt informatie op bij de behandelende arts. Daarvoor moet de verzekerde hem wel machtigen. De verzekeraar kan zelf geen medische informatie inzien. De Consumentenbond vindt dat andere annuleringsverzekeraars deze voorbeelden moeten volgen.

Aangepast

Ook ABN Amro en De Europeesche volgen nu die lijn. De Europeesche zegt in de voorwaarden wel dat de verzekerde de medisch adviseur ‘alle gewenste informatie’ moet geven. Na vragen van de Consumentenbond noemt De Europeesche een doktersverklaring niet langer op zijn website als ‘voorbeeld’ bewijsstuk voor annuleren. ABN Amro heeft zijn beleid vorig jaar aangepast. ABN Amro vraagt vanwege ‘de wet op privacy’ nu alleen of de verzekerde bij de huisarts is geweest.

Overzicht

Doktersverklaring verplicht bij onverwachte ernstige ziekte verzekerde

Allianz Global Assistance (volgens de voorwaarden), HEMA, Interpolis (volgens de voorwaarden), Klaverblad, Reaal: ja.

ABN Amro, ANWB/ Unigarant, Delta Lloyd en De Europeesche: bij twijfel via machtiging/onafhankelijke arts.

Doktersverklaring verplicht bij onverwachte ziekenhuis-opname of ongeval verzekerde

ABN Amro, ANWB/Unigarant: nee.

Allianz Global Assistance: nee, ander bewijsstuk mag ook.

Delta Lloyd: bij twijfel via onafhankelijke arts.

De Europeesche: optioneel bewijsstuk.

HEMA, Interpolis, Klaverblad, Reaal: ja.

Doktersverklaring verplicht bij onverwachte ernstige ziekte familielid?

ABN Amro, ANWB/Unigarant, Delta Lloyd: nee.

Allianz Global Assistance: nee, ander bewijsstuk mag ook.

De Europeesche: optioneel bewijsstuk.

HEMA, Interpolis, Klaverblad, Reaal: ja.

Peildatum: 7 juni 2017

Als er een familielid is overleden, nemen alle 10 verzekeraars genoegen met een bewijs in de vorm van een (online) overlijdensadvertentie of rouwkaart.

Verklaring mag niet

De KNMG zegt dat alleen een onafhankelijke arts een verklaring mag afgeven. Zo schaden behandelende artsen de onderlinge relatie met hun patiënt niet. De onafhankelijke arts kan met toestemming van de patiënt wel informatie opvragen bij de behandelende arts. Het is niet de bedoeling dat de verzekeraar zelf die gegevens inziet.

Zelf aantonen

Het Verbond van Verzekeraars adviseert verzekeraars géén (huis)artsverklaring op te vragen. ‘Een verzekerde moet zelf aantonen dat hij recht heeft op een uitkering, wat ook met een afsprakenkaart kan of een eigen verklaring’, zegt het Verbond. ‘Het staat de verzekerde vrij mee te werken, hij mag ook op een andere manier bewijs leveren’.

