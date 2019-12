Eerste indruk|De Fairphone 2 borduurt verder op het gedachtegoed van de eerste Fairphone: duurzaamheid en transparantie over de arbeidsomstandigheden bij de producent en de herkomst van materialen. Het is heel fijn dat het toestel uit onderdelen bestaat die je makkelijk zelf kunt vervangen. Een scherm met een barst is in een mum omgewisseld voor een nieuwe! Jammer is wel dat het besturingssysteem gelijk al wat achterloopt.

Conclusie

De Fairphone 2 is dik, zwaar en verre van verfijnd. Processor, camerakwaliteit, het behoort allemaal niet tot de top. Voor de prijs van €530 koop je een beter toestel. Maar kijk je alleen hier naar, dan mis je het hele punt van de Fairphone. De tekortkomingen zijn het gevolg van het nobele streven naar een duurzamere smartphone-industrie en eerlijke materialen. Dat is op het moment nog duur. Het modulaire ontwerp is in ieder geval een knap staaltje techniek en het vervangen van onderdelen is supersimpel. Het is daarmee een voorbeeld voor andere smartphonefabrikanten. Bovendien heb je als gebruiker veel controle over het toestel en de software. Hopelijk kan Fairphone in de toekomst wat aan de looks en de hoge prijs doen om nog meer mensen aan te spreken.

De eerlijke smartphone

Fairphone begon ooit als een campagne om meer bewustzijn te kweken over conflictmineralen in onze elektronica en de oorlogen die daarmee gefinancierd worden. In 2013 werd Fairphone een bedrijf en in 2014 zag de eerste Fairphone het levenslicht. Door zelf een smartphone te ontwikkelen kan het bedrijf de productieketen blootleggen en maatschappelijke discussies starten. Het uiteindelijke doel is de keten te veranderen en te verbeteren. De eerste Fairphone was gebaseerd op een bestaand Chinees ontwerp en was eigenlijk verre van eerlijk, maar het begin was gemaakt. De tweede versie van het toestel bevat meer eerlijke materialen en is bovendien helemaal in huis ontwikkeld.

Ontworpen om te openen

Van de looks moet de Fairphone 2 het niet hebben. Het toestel is erg dik en geeft zeker niet dezelfde beloning als het oppakken van een Apple iPhone 6s of een Samsung Galaxy S6. Maar het toestel is dan ook niet ontworpen om mooi te zijn, maar zoals de inscriptie op de zijkant stelt: 'designed to open'. De Fairphone 2 heeft een zogeheten modulair ontwerp. Bij dunne smartphones als de iPhone 6s zijn veel onderdelen aan elkaar gelijmd of gesoldeerd om een zo compact mogelijk toestel te maken. Bij de Fairphone 2 zijn de onderdelen minder met elkaar verweven en gehuld in een kunststof omhulsel. Hierdoor zijn ze makkelijker te vervangen als er iets stuk gaat maar bij zo'n eerste versie nemen de onderdelen wel meer ruimte in beslag.

Zelf het scherm vervangen

Als een soort hoesje vouw je de achterkant om het toestel heen en haal je het er net zo makkelijk weer af. Door het stugge materiaal waarvan de achterkant gemaakt is, beschermt deze ook meteen je toestel. Zo zal je scherm minder snel barsten als de telefoon valt. Mocht je toch een keer pech hebben, dan vervang je het scherm makkelijk zelf. Het demonteren is een eitje: je verwijdert de achterkant en de batterij, schuift 2 knopjes opzij en je schuift het scherm er af. In de webshop kun je voor €85,70 een nieuw exemplaar kopen. Ook andere onderdelen zijn los te bestellen, ook voor de eerste, niet eenvoudig te repareren Fairphone.

Het scherm is overigens een prima scherm met een hoge pixeldichtheid. Tekst en beeld worden scherp weergegeven. De helderheid is ok maar niet top. De kleuren kunnen ook beter. Het mooie aan het modulaire ontwerp is echter dat je onderdelen zoals het scherm net zo makkelijk kunt upgraden als vervangen.

Redelijke camera

Op het moment heeft de Fairphone 2 een 8 megapixel camera. De camera schiet redelijke plaatjes bij dag- en kunstlicht. Kleuren zijn mooi in balans en natuurgetrouw. Ook de scherpte is goed. In het donker zijn de foto's beduidend minder en is er soms bijna niks te zien op foto's. Hier zie je dat andere smartphones zoals de Google Nexus 5X beter presteren. Een hoger aantal pixels dat je bij andere merken ziet is zinvol om digitaal in te zoomen. Dit ontbreekt dus nog bij de Fairphone. Maar het kunnen vervangen van de cameramodule maakt een betere camera in de toekomst wellicht mogelijk.

Werkgeheugen

De Fairphone 2 gebruikt een processor die je ook terugvindt in veel topsmartphones uit 2014. Wat dat betreft is het dus een gedateerd onderdeel, al functioneert de Fairphone 2 er prima mee. Je bladert soepel door het menu en je hebt geen last van haperingen. Alle apps draaien vloeiend. Het werkgeheugen bedraagt 2 GB. Dat is genoeg om aardig wat apps draaiende te houden op de achtergrond maar voor de veeleisende gebruiker is dit misschien niet genoeg, zeker niet als apps de komende jaren nog meer zullen gaan eisen van het werkgeheugen. Het had duurzamer geweest als er 3 GB werkgeheugen in de Fairphone 2 zat. Updates van Android eisen namelijk in de regel meer van het werkgeheugen. Meer werkgeheugen maakt het toestel ook nog kostbaarder, dat was ongetwijfeld een overweging. Helaas is het werkgeheugen niet eenvoudig uit te breiden of te vervangen.

Software

De Fairphone 2 draait op Android 5.1. Ook hier loopt de Fairphone 2 dus een beetje achter, Android 6.0.1 is de laatste versie. Gezien dit toestel gericht is op duurzaamheid, is het te hopen dat Fairphone een lange ondersteuning biedt qua updates. In de voorwaarden beloven ze in ieder geval 2 jaar lang updates. Met het eerste model heeft Fairphone laten zien zich aan die belofte te houden. Dat toestel werkt nog met Android 4.2, maar krijgt tot op heden nog oplossingen voor veiligheidsproblemen. Een unieke situatie omdat Google, de maker van Android, alle versies lager dan 4.4 in de steek gelaten heeft. Het kunnen updaten van de eerste Fairphone heeft ze door verkeerd gekozen toeleveranciers nog veel moeite gekost. Met de nieuwe Fairphone is daar, naar eigen zeggen, van geleerd. Zo wordt het eenvoudiger updates te leveren.

Over Android heeft Fairphone een eigen software-laag gelegd. Gelukkig is die niet heel ingrijpend en beschik je in het grootste geval over een kale Android-versie. Er zijn in totaal 4 apps meegeleverd, waaronder de app van iFixit waarin je handleidingen kunt vinden om allerlei apparaten te repareren. Een interessante toevoeging van Fairphone is de functie 'privacy impact'. Start je een app, dan wordt er aangegeven in hoeverre de app jouw gegevens aftapt.

Nog interessanter is dat je de Fairphone 2 in de toekomst mogelijk een ander besturingssysteem kunt geven. Ze werken samen met verschillende makers van besturingssystemen zoals het Finse Jolla om dit mogelijk te maken. De software van de telefoon is dus eveneens een onderdeel dat je kunt vervangen.

Consumenten die zoeken naar vrijheid kunnen zich wellicht vinden in een telefoon waarin je niet persé bij één telecom provider hoeft te blijven. Dus is de Fairphone 2 net als de eerste Fairphone voorzien van 2 simkaartslots.

Wat is de Fairphone 2?

De Fairphone 2 is de opvolger van de eerste Fairphone. De Fairphone 2 is een smartphone die voor het grootste gedeelte bestaat uit onderdelen gemaakt van conflictvrije mineralen. Daarnaast is de telefoon modulair wat inhoudt dat je gemakkelijk het toestel kunt openmaken en onderdelen kunt vervangen of upgraden. De bedoeling is dan ook dat het toestel lang meegaat.

