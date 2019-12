Eerste indruk|De Motorola Moto G6 is de gloednieuwe smartphone in de Moto G-serie. Hij is iets duurder dan het model van vorig jaar. Maar met €250 nog steeds een van de goedkopere modellen met een recente versie van Android: 8.0.

Conclusie

De Motorola Moto G6 is een aantrekkelijk geprijsd Android 8.0-toestel met een scherm dat bijna net zo groot is als het toestel zelf. Het is een wat zwaarder toestel, maar een goede koop als je niet te veel wil uitgeven. De Motorola heeft een goede camera voor een budgettelefoon. Met een dubbele camera aan de achterzijde, een prima selfiecamera en wat leuke snufjes om je foto's nog net wat mooier of leuker te maken.

De telefoon heeft een goedwerkende vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning aan de voorkant. Wil je muziek luisteren, dan moet je alleen zelf de oortjes aanschaffen.De Motorola Moto G6 heeft geen vervangbare batterij, maar wel een snellader waardoor je in no time weer een volle telefoon hebt. De G6 ligt lekker in de hand.

Android 8

De Moto G6 draait niet op de laatste Androidversie, Android 8.1, maar op Android 8.0. Motorola kan op dit moment nog niet zeggen of dit toestel een update krijgt naar 8.1 en hoeveel jaar dit toestel updates zal ontvangen.

Het toestel heeft beveiligingsniveau 1 maart 2018. Motorola belooft de komende 3 jaar om de 60 á 90 dagen beveiligingsupdates te verstrekken. Het is jammer dat ze dit niet iedere maand doen wanneer Google deze beveiligingsupdates uitbrengt.

Opslagcapaciteit

De 32 gigabyte(GB)-versie heeft zo’n 25 GB opslagruimte vrij. Dat is voldoende voor je apps, foto’s, video’s en muziek. Ga je het apparaat intensief gebruiken, dan is het goed om te weten dat er ook nog een 64 GB-variant komt.

Snel opladen

Bij de Moto G6 krijg je een snellader die het toestel relatief snel oplaadt via de USB-C-poort. Het toestel ging bij ons in een half uurtje van 47% naar 85%. Draadloos opladen is niet mogelijk en de batterij kun je niet vervangen. Dit laatste komt sowieso steeds minder voor, maar kon bij het vorige model nog wel.

We onderwerpen de Moto G6 momenteel aan een uitgebreide test waarin ook de batterijduur uitgebreid aan de orde komt. Ontdek alvast hoe wij testen en houd deze pagina in de gaten om de uitgebreide testresultaten te lezen. We proberen deze in de loop van juni online te hebben. Dan kun je de resultaten met andere smartphones vergelijken.

Dubbele camera

Wat direct in het oog springt is de dubbele camera op de achterzijde. Het toestel combineert een 12 en 5 megapixel-camera. Hierdoor heb je de mogelijkheid om scherpe voorgronden en wazige achtergronden in één foto te krijgen. Dat effect krijg je niet bij een smartphone met maar één camera zoals een iPhone 7. Echter de weergave van bijvoorbeeld hoofdhaar is scherper op een top-toestel zoals de iPhone 7.

Overall maakt de camera aardige kiekjes. De scherpte/diepte-kwaliteit is zeker goed in vergelijking met vergelijkbare toestellen en dit geldt ook voor inzoomen. Door de 12 en 5 megapixel-camera kun je relatief ver inzoomen, maar erg scherp beeld krijg je niet. De structuur bij foto's van dichtbij is kwalitatief iets minder. De selfiecamera is verbeterd en redelijk, maar niet noemenswaardig goed. Al met al een redelijke camera die de stempel goed mag dragen in deze prijsklasse.

Extra camera-functies

Naast de dubbele camera zorgt ook de nieuwe Portret-optie voor mooiere Portret-foto's. Deze vervaagt de achtergrond bijvoorbeeld. Dit is niet de enige extra camera-optie, je hebt nu ook:

Uitsnede : maak een foto van een voorwerp en alles om dit voorwerp heen wordt weggesneden.

: maak een foto van een voorwerp en alles om dit voorwerp heen wordt weggesneden. Spotkleur : selecteer met je camera een voorwerp waarvan je de kleur wil bewaren. De camera maakt alles wat in beeld is zwart-wit, op de geselecteerde kleur na.

: selecteer met je camera een voorwerp waarvan je de kleur wil bewaren. De camera maakt alles wat in beeld is zwart-wit, op de geselecteerde kleur na. Tekstscanner : scan teksten (deze optie werkt alleen met Engelstalige teksten).

: scan teksten (deze optie werkt alleen met Engelstalige teksten). Gezichtsfilters: plaats snorren, brillen of bijvoorbeeld een microfoon op een gezicht.

Slimme camera

Nieuw is de Slimme camera-functie. Hierbij verschijnt een icoontje in beeld als je de camera ergens op richt. Het toestel herkent dan een object en zegt na twee tellen wat het is. Je krijgt een aantal links naar pagina's met meer informatie.

Leuk bedacht, maar in de praktijk werkt deze functie niet erg goed. Zo 'herkent' de camera een Spa Blauw fles de ene keer ook echt als 'Spa Blauw'. Maar vanuit een iets andere hoek is het een 'blauwe plastic fles'. En soms wordt hij helemaal niet herkend. De slimme camera is dus niet constant.

Gezichtsherkenning

De Moto G6 kun je ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Fijn, kun je deze tenminste ook gebruiken als je toestel in een telefoonhouder in de auto zit of gewoon op je bureau ligt. Nieuw is ontgrendeling via gezichtsherkenning. Door simpelweg naar het toestel te kijken, ontgrendelt de Moto G6 en dit werkt goed. Je hoofd een kwartslag draaien, op je telefoon neer kijken, veel of weinig licht, de telefoon ontgrendelt even makkelijk.

Handig, maar het is nog de vraag of deze net zo betrouwbaar is als die van de Samsung Galaxy S9 waar gezichtsherkenner gecombineerd wordt met een irisscanner, of die van de Apple iPhone X die hiervoor een geavanceerde technologie gebruikt.

Vernieuwd design

De Moto G6 heeft een glanzende en reflecterende glazen behuizing. Dit geeft het toestel een luxere uitstraling en maakt de telefoon krasbestendiger. Hij is hierdoor wel breekbaarder dan de kunststoffen Moto G5. Om deze kwetsbaarheid enigszins te beperken wordt het toestel geleverd met een doorzichtige kunststof backcover. Dat is fijn en doet weinig af aan de luxe uitstraling. Het model heeft een toplaag die het toestel moet beschermen tegen waterschade. Of de Moto G6 hierdoor een val in het water overleeft, moet onze test nog uitwijzen.

Met een Full-HD 5,7 inch beeldscherm is de Moto G6 een stuk groter en zwaarder dan vergelijkbare modellen. Zo is het beeldscherm van de Moto G5 5 inch, het scherm van de iPhone 7 is 4,7 inch en van de Samsung Galaxy S7 5,1 inch. Zo’n groot scherm is minder handig in je broekzak en zorgt voor meer gewicht. Met 167 gram is het de zwaarste van bovengenoemde toestellen. Maar wel fijn doordat je meer ziet op je scherm. Dit zorgt bijvoorbeeld voor minder scrollen op een website.

De Moto G6 heeft als eerste model de volledige naam ‘Motorola’ (voorheen Moto) op de voorkant. Het leek even het plan om de merknaam Motorola te vervangen door Lenovo, dat al sinds 2014 eigenaar is van het merk, maar die plannen zijn definitief van tafel.

Nieuwe Moto trucjes

Motorola onderscheidt zich van andere Android-telefoons met de ‘Moto’ app. De Moto G6 voegt een aantal leuke nieuwe functies toe. De Moto G5 bezat al de functies Moto Display en de Moto Acties. Hier zijn nu Moto Key en Moto Spraak bijgekomen.

Met Moto Key kun je bij websites, apps en apparaten inloggen met je vingerafdruk. Dit werkt sneller dan het invoeren van een naam en wachtwoord. Het invoeren duurt wel even. Je moet ongeveer 16 keer je vinger op de vingerafdrukscanner leggen om deze te registreren. Maar kijk uit, want zaken als telefoonontgrendeling en het aankopen van apps zijn te doen door alle toegevoegde vingerafdrukken. Leuk als je kind zijn vingerafdruk registreert…

Moto Spraak geeft je de mogelijkheid commando’s uit te spreken waar je telefoon op reageert. Handig met handsfree bellen. Dit werkt alleen nog niet in Nederland. Maar wel voor bijvoorbeeld Engels en Duits.

Privacyverklaring kan beter

De privacyverklaring van de Moto G6 van 16 januari 2018 geeft behoorlijk wat informatie. Van veel informatie wordt specifiek uitgelegd welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Motorola is alleen redelijk vaag over het verzamelen van gegevens van je Lenovo-producten die zij verzamelen wanneer je dit toestaat. Als je hiermee akkoord gaat, wat gelukkig een keuze is, weet je niet exact om welke gegevens het gaat.

Ook erg vaag: Motorola zegt jouw prestatiegegevens in bepaalde omstandigheden te verstrekken aan Lenovo (de eigenaar van Motorola) of een app-partner. Op een enkel voorbeeld na wordt simpelweg niet gezegd om wat voor omstandigheden dit gaat en ook niet wíe die app-partners zijn. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, zet deze instelling in de privacyinstellingen van je Moto G6 dan uit.

Veel opties van gegevensverzameling staan automatisch ingeschakeld bij het opstarten van de telefoon, maar kun je ook direct uitschakelen voor het eerste gebruik.

Naast de Motorola-voorwaarden en privacyverklaring zijn ook de voorwaarden en privacyverklaring van Google en van je telecomaanbieder van toepassing.

