Groene beleggingsfondsen weer open

Nieuws|Fiscaal aantrekkelijk groen beleggen kan weer bij de ASN Bank en Triodos Bank. Triodos Groenfonds is vanaf 2 januari weer geopend, het ASN Groenprojectenfonds ging zelfs kort voor de jaarwisseling weer open.

Fiscaal voordeel

Vermogen tot €58.539 (2019) dat op 1 januari in een groenfonds zit (of op een groendeposito staat) telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing. Bovendien krijg je over dat bedrag een heffingskorting van 0,7%.

Volstromen

De peildatum van 1 januari verklaart waarom de zogenoemde groenfondsen juist in de aanloop naar de jaarwisseling volstromen met ‘nieuw’ geld. Om dan in januari steevast weer een relatief forse úitstroom te laten zien.

Nieuwe groene projecten

Des te opmerkelijker dus dat het ASN Groenprojectenfonds tussen Kerst en Oud en Nieuw alweer openging. ‘We hebben voor het einde van het jaar een aantal nieuwe financieringen afgesloten’, verklaart Britt Enthoven van ASN Bank. 'Daardoor konden we nieuw vermogen ophalen.' Groenbanken moeten minimaal 70% van het opgehaalde geld hebben geïnvesteerd in projecten met een Groenverklaring.

Tijdelijk opgeschort

Dreigt een fonds daar onder te komen, dan wordt de uitgifte van aandelen tijdelijk opgeschort. Bij het Triodos Groenfonds gebeurde dat bijvoorbeeld op 2 oktober 2018. Vanaf 2 januari 2019 kunnen beleggers weer aankooporders plaatsen bij Triodos. Het derde groenfonds, Regionaal Duurzaam, gaat naar verwachting in februari of maart weer open.

Groensparen

Fiscaal ondersteund groensparen kan intussen bij ING en Rabobank. Het Groen deposito van ABN Amro-dochter Moneyou is nog altijd ‘tijdelijk niet beschikbaar’.

Bron: Consumentenbond

