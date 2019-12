spaarrekening-eigen-woning

Wil je een woning kopen, dan moet je tegenwoordig eigen geld hebben. Dat kan op een speciale spaarrekening of op een termijndeposito. Let wel goed op de voorwaarden bij vervroegde opname.

Eigen Huis Sparen

Een voorbeeld van zo'n speciale spaarrekening is het Eigen Huis Sparen van RegioBank. Deze rekening staat qua effectieve rente doorgaans hoog in de vergelijkingslijstjes. Nominaal is de rente zelfs nog hoger, maar wij houden rekening met de opnamekosten van 0,5%.

Deze kosten hoef je echter níet te betalen als je geld opneemt om (bouwgrond voor) een eigen huis te kopen, voor jezelf of voor je (klein)kind. Ook bij het aangaan van een huurcontract of het aflossen van een bestaande hypotheek is de opname gratis.

Let wel op: RegioBank deelt een bankvergunning met ASN Bank en SNS, waardoor de tegoeden bij de 3 banken sámen niet boven de €100.000 mogen komen voor het depositogarantiestelsel.

Sparen op een termijndeposito

Uiteraard kun je ook voor een eigen huis sparen op een 'gewone' termijndeposito. Voordeel is een doorgaans hogere rente, terwijl veel banken geen boete geven bij vervroegde opname als het geld bestemd is voor de koop van een woning. Dit is het geval bij:

ASN Bank

Argenta Spaarbank

Credit Europe Bank

RegioBank

SNS

Triodos Bank

Bekijk het volledige overzicht van spaarrekeningen en -deposito's.

Bouwsparen

In Duitsland en diverse andere Europese landen kun je eerst 'bouwsparen' voor je een huis koopt. Bouwsparen is de combinatie van een geblokkeerde spaarrekening en een lening. Op de spaarrekening spaar je een vooraf zelf bepaald bedrag bij elkaar. Zodra dat is bereikt, ontvang je hetzelfde bedrag als lening uit de bouwspaarkas.

In Nederland is bouwsparen (nog) niet mogelijk. Volgens de Duitse bank Schwäbisch Hall moet de overheid het afsluiten van een bouwspaarcontract daartoe eerst fiscaal gaan stimuleren.

Lees meer over bouwsparen (in Nederland)

