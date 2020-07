Nieuwe buitenlandse spaarbanken

BlueOrange

Als het puur om de rente gaat, is BlueOrange de interessantste nieuwkomer. De bank uit de Letse hoofdstad Riga biedt, via bemiddelingsplatform Raisin, 1,3% op een spaardeposito voor 2 jaar. Beduidend meer dan de 1% van de uit buurland Estland afkomstige Bigbank, koploper in onze online vergelijker. Beide Baltische landen horen tot de Eurozone, dus je loopt geen valutarisico.

Bronbelasting

Gaat BlueOrange echter onverhoopt failliet, moet je aankloppen bij het depositogarantiestelsel in Letland. Daarnaast heft Letland standaard 20% bronbelasting op spaarrente. Als belastingplichtige in Nederland kun je dit verminderen naar 10% en de overige 10% verrekenen, maar daar moet je wel actie voor ondernemen.

solarisBank

Een stuk dichter bij huis is de pas 3 jaar oude solarisBank uit Berlijn. Via de Nederlandse bemiddelaar BinckBank kun je daar een deposito openen voor 1 (rente 0,5%) of 2 jaar (0,7%). De bank nestelt zich daarmee in de subtop en is dus eigenlijk alleen interessant voor spaarders die hun geld over veel verschillende banken willen/moeten spreiden.

Vertrouwder

Wel zal het Duitse garantiestelsel (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken Gmbh) veel spaarders waarschijnlijk een wat vertrouwder gevoel geven dan dat van een van de Baltische staten.

Alior Bank

De Poolse Alior Bank maakte onlangs haar rentree op de Nederlandse spaarmarkt. Begin 2016 bood Alior, ook weer via Raisin, effectief nog tot 1,67% rente voor een 3-jaars deposito. Het huidige aanbod steekt daar wel héél mager bij af: maximaal 0,2%.

Uitkering in zloty

Gaat Alior failliet, vindt uitbetaling uit het Poolse depositogarantiestelsel plaats in zloty. Bovendien kun je ook in Polen aan het einde van de looptijd worden geconfronteerd met bronbelasting. Om die van 19% te verlagen tot 5% dien je bepaalde verklaringen aan de bank te overleggen. Over Alior Bank kunnen we dan ook kort zijn: niet doen.

Op jacht naar meer rente

De van oorsprong Duitse bemiddelingsplatforms Raisin en Savedo staken omstreeks 3 jaar terug de grens over. Sindsdien kunnen Nederlandse spaarders, die uit zijn op een wat hogere rente, hun geld relatief eenvoudig stallen op deposito’s bij banken in allerlei Europese landen.

Critera Consumentenbond

De Consumentenbond neemt er slechts een beperkt aantal (de Oostenrijkse Euram Bank, de Belgische CKV Spaarbank én de nieuwe solarisBank) op in de vergelijkers online en in de Geldgids. Wij hanteren daarbij de volgende criteria:

• Deposito’s moeten in euro zijn, omdat je anders een valutarisico loopt. Op basis hiervan vallen aanbieders als J&T Banka (Tsjechië), KentBank (Kroatië) én Alior Bank (Polen) af

• Mocht een bank failliet gaan, moet je de uitkering uit het betreffende depositogarantiestelsel vanuit Nederland kunnen regelen. Banken als BNI en Atlantico (Portugal) en Imprebanca (Italië) vallen daarom af

• De minimuminleg mag niet hoger zijn dan €5000. BlueOrange hanteert een inleg van minimaal €20.000 en nemen wij daarom niet op. Vermogende spaarders die eerder met Bigbank in zee gingen, kunnen BlueOrange echter zeker overwegen.

