Archief Stofzuigers

Stofzuiger voor parket of laminaat
Heb je thuis een laminaatvloer of parket? Kies dan voor een stofzuiger die past bij dit type vloer. Niet iedere stofzuiger is hiervoor geschikt.
Heb je thuis een laminaatvloer of parket? Kies dan voor een stofzuiger die past bij dit type vloer. Niet iedere stofzuiger is hiervoor geschikt.
Stofzuigers van een paar tientjes zijn er door de Europese kwaliteitseisen niet meer. Maar er zijn nog steeds grote verschillen in prijs. Wat kun je van goedkope stofzuigers verwachten?
Stofzuiger kapot, wat nu? Geen paniek, stofzuigers kunnen vaak makkelijk gerepareerd worden. Dit kun je zelf doen doen of laten doen. Volg ons stappenplan.
Een stofzuiger met of zonder zak. Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe weet ik welk type het beste bij me past?
Door Europese wetgeving zijn stofzuigers zuiniger geworden én beter gaan zuigen. Nu is het nog wachten op een energielabel.
Een stofzuiger kan nog zo goed zuigen, het is minstens zo belangrijk dat hij ook fijn werkt. We geven je tips om op te letten bij je aankoop.
Je kunt verschillende mondstukken gebruiken voor je stofzuiger. Van kleine opzetborsteltjes tot uitgebreide turboborstels. Welke stofzuigermond gebruik je waarvoor?
Je stofzuiger onderhouden is belangrijk. Door 'm goed te onderhouden gaat je stofzuiger zo lang mogelijk mee. Wij geven je handige tips.
Ontdek de verschillende stofzuigerzakken en welke de beste keuze is voor jou.
Je stofzuiger werkt niet (goed) meer. Waar kan het aan liggen en wat kun je eraan doen?
Een waterstofzuiger kan zwaardere schoonmaakklussen aan dan een gewone stofzuiger. Waar let je op bij je keuze?
Heb je last van stofmijtallergie? Wil je zo min mogelijk hoeven afstoffen? Kies voor een stofzuiger met goede filters.
Over welke merken stofzuigers zijn consumenten echt tevreden? Een panel van ruim 14.000 consumenten gaf hun mening over hun stofzuiger. Welk merk komt er het beste uit?
Elke maand testen wij stofzuigers. Neem een kijkje achter de schermen in het lab.
Hoe lang gaat een wasmachine gemiddeld mee? En welk onderdeel van de koelkast wordt het vaakst gerepareerd? We vroegen duizenden consumenten naar hun ervaringen met diverse huishoudelijke apparaten.
Philips heeft 16 bestaande stofzuigermodellen opnieuw op de markt gebracht met een hoger motorvermogen. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond. De aanpassing lijkt het gevolg van het tijdelijk ontbreken van een energielabel voor stofzuigers.
AEG, Kärcher en Bosch hebben nieuwe steelstofzuigers op de markt gebracht. Op de IFA, een grote consumentenelektronicabeurs in Berlijn, introduceerden AEG, Kärcher en Bosch hun nieuwste steelstofzuigers. Hieraan zitten een paar interessante nieuwigheden.
We hebben 4 populaire waterstofzuigers, ook wel alleszuigers, nat- en droogzuigers of multizuigers genoemd, getest met een capaciteit van zo’n 20 liter.
In de video bekijken we de Samsung PowerStick Pro en Kärcher VC5 Premium. We laten het verschil zien tussen een steelstofzuiger met een kruimeldief erop en een steelstofzuiger die je ombouwt tot een steelstofzuiger.
De Orb-it is een handstofzuiger die opvalt door zijn vormgeving. Hij is bijna helemaal rond, op een klein stukje na waarmee hij op zijn standaard staat. Voor gebruik klap je de zuigmond en het handvat uit.