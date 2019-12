Eerste indruk|De 24-inch grote 'all-in-one' Android-computer van AOC lijkt een rechtopstaande reuzetablet. De aanraakbediening is in de praktijk niet zo handig. Ook met een toetsenbord en muis aangekoppeld wordt het apparaat niet de ideale opvolger van de pc. Toch heeft hij ook wel enkele voordelen.

AOC A2472 PW4T: review

Hoewel AOC zijn A2472 PW4T (onder meer) omschrijft als een 'enorme tablet', vinden we hem meer op een all-in-one pc lijken.

Een tablet is een apparaat dat je mee kunt nemen en kunt gebruiken waar je wilt. Dat is met de A2472 van 6 kg (een tablet weeg tien keer minder) toch wat moeilijk voor te stellen. Omdat hij geen oplaadbare accu heeft moet hij aan het netstroom.

Hoewel hij van de voorkant wel wat weg heeft van een computermonitor, zie je aan de dikke behuizing dat de AOC meer behuist dan alleen een beeldschermpaneel. Aan de achterkant zit een steun in de vorm van een beugel, waarmee je de all-in-one in 2 standen kunt neerzetten. Zijn aansluitingen zitten aan de zij- en achterkant en de aan/uit-knop zit aan de voorkant.

Schermkwaliteit

Het display van de AOC A2472 heeft een full-hd-resolutie (1920 bij 1080 pixels), dat is vergelijkbaar met doorsnee computermonitoren van dit formaat: 24 inch (60 cm).

De kleurweergave is prima en de kijkhoeken redelijk. Als het zonlicht erop valt, reflecteert het scherm wel enorm waardoor de informatie op het scherm moeilijk afleesbaar is. Dat is een kenmerkend probleem van aanraakschermen.

Prestaties

De all-in-one wordt aangedreven door een Tegra T3 quad-core-processor met een kloksnelheid van 1,6 GHz en 2 GB RAM-geheugen. In de praktijk is de AOC best vlot: hij hapert nauwelijks en films en (niet te zware) spelletjes draaien soepel.

Android op 24 inch

Het besturingssysteem Android (versie 4.2, overigens) is natuurlijk bedoeld voor aanraakgebruik maar daarbij hadden de makers ongetwijfeld niet het 24 inch-scherm van de AOC in gedachten. Alle apps, iconen, internetpagina's en ook het virtuele toetsenbord worden erg groot weergegeven.

Vermoeiend

In het begin is het wel grappig, maar die lange veegbewegingen op het aanraakscherm gaan snel vermoeien en ook het virtuele toetsenbord is zo enorm, dat het onbruikbaar is voor het tikken van veel tekst. Ook zijn Android-apps niet ontworpen voor dit formaat, waardoor ze er niet altijd even mooi uitzien.

Liggend

Je kunt de AOC ook in een liggende stand gebruiken en dat helpt bij het bedienen van het aanraakscherm. Toch worden je armen ook dan sneller moe dan als je een kleiner scherm van een tablet bedient. Er is ook kleiner model v an AOC met een 22 inch-scherm (A2272), maar je kunt je afvragen of dat veel zal schelen.

Toetsenbord en muis

Een los toetsenbord en een muis zijn daarom aan te raden, ook al is het gebruik in het begin even wennen. De toetsencombinaties die je wellicht gewend bent in Windows werken soms niet, en soms anders. Als je het echter eenmaal onder de knie hebt, dan is de bediening best simpel. Met een goede tekstverwerkings-app kun je de AOC ook gebruiken om lange documenten mee te schrijven. Het 24 inch-scherm is prima geschikt om veel tekst op te tonen.

Geen multitasking

Wil je naast het schrijven van een e-mail ook een Youtube-filmpje bekijken? Dan loop je al snel tegen de beperkingen van Android aan. Een groot scherm heeft als voordeel dat je er veel op kunt weergeven. Met Windows 8 kun je bijvoorbeeld meerdere apps en programma's naast elkaar zetten en gebruiken. Met Android is dit echter niet mogelijk, waardoor je niet optimaal gebruik kunt maken van het scherm van de AOC.

Kijkbeleving

Voor het bekijken van films en foto's is het scherm van de A2472 een stuk beter geschikt. Het is allemaal beter te zien en dat komt de kijkbeleving ten goede. Ook de ondertitels zijn lekker groot.

Helaas kun je de AOC-computer niet makkelijk in bed nemen of op de salontafel zetten, wat wel kan met een tablet. Je moet hem echt een vaste plek geven in je huis.

Ook videobellen met bijvoorbeeld Skype is een toepassing waarvoor het grote scherm van de AOC zich prima leent. De Skype-app functioneerde zonder problemen.

Aansluitingen

De AOC A2472 heeft met 3 USB-poorten waarvan 1 Micro-USB. Helaas is geen enkele poort op USB 3.0-snelheid. Verder heeft hij een VGA- en een HDMI-aansluiting waarmee je hem ook gewoon als monitor voor je computer of laptop kunt gebruiken.

Je kunt internetten via wifi maar ook via een bedraad netwerk, via een kabel in de ethernet-aansluiting.

Er zit een tweetal speakers in de behuizing, evenals een webcam die in 720p kan filmen, wat aardige beelden oplevert. Je hebt beschikking over een karige 8 GB aan opslaggeheugen, maar dat is uit te breiden met een geheugenkaart.

Alternatieven

Voor €100 minder kun je ook kiezen voor de HP Slate21. Deze all-in-one draait ook op Android 4.2 en lijkt qua specificaties veel op de AOC A2472. Het scherm is wel kleiner (21 inch). Daarnaast zijn in dezelfde prijsklasse all-in-ones te vinden met Windows 8. Deze hebben echter zelden een aanraakscherm en zijn bovendien vaak aan de trage kant. Wie geen apps nodig heeft, is waarschijnlijk beter af met een Chromebook.

Conclusie

Het grote voordeel dat een Android all-in-one je biedt boven een Windows 8 pc is eenvoud. Apps installeren en draaien, internetbankieren, mailen, het gaat op de AOC A2472 net zo makkelijk als op een Android-tablet of smartphone. De keerzijde is dat Android bedoeld is voor een klein smartphone- of tabletscherm, op een 24 inch-monitor ben je erg beperkt in het gebruik.

Al met al is de AOC 2472 eigenlijk alleen interessant voor wie gebaat is bij een simpele bediening en voor wie weinig gebruikseisen heeft. Een toetsenbord en een muis zijn nodig om er prettig mee te kunnen werken; bij het invoeren van tekst bijvoorbeeld.

Pluspunten

+ Eenvoudig in gebruik;

+ Te gebruiken als tablet en als monitor;

+ Ideaal voor videobellen en films kijken.

Minpunten

- Android is niet geoptimaliseerd voor het grote scherm;

- Aanraakbediening gaat snel vermoeien;

- Geen meerdere apps tegelijk op het scherm (multitasking).

Wat is de AOC A2472 PW4t?

De A2472 is een all-in-one pc die draait op Android 4.2. Net als een tablet zijn alle onderdelen verstopt in de behuizing, achter het 24 inch-aanraakscherm. Je kunt de A2472 in 2 standen gebruiken, een staande en een liggende stand. Verder heeft hij aansluitmogelijkheden voor randapparatuur zoals een toetsenbord en een muis, maar bijvoorbeeld ook voor een printer, hoewel je maar 2 van die apparaten tegelijk kunt gebruiken.

Naast all-in-one is de A2472 ook gewoon te gebruiken als beeldscherm voor andere apparaten, zoals een laptop of een tablet.

Specificaties:

Besturingssysteem : Android 4.2;

: Android 4.2; Beeldscherm : 23,6 inch (59,9 centimeter);

: 23,6 inch (59,9 centimeter); Resolutie : 1920 x 1080 pixels;

: 1920 x 1080 pixels; Pixeldichtheid : 93.3 pixels per inch (niet bijzonder scherp);

: 93.3 pixels per inch (niet bijzonder scherp); Gewicht : 6 kilogram;

: 6 kilogram; Afmetingen : 60,67 x 37,93 x 4,94 centimeter;

: 60,67 x 37,93 x 4,94 centimeter; Processor : 1,6 GHz quad core;

: 1,6 GHz quad core; Opslagcapaciteit : 8 GB (uitbreidbaar met maximaal 32 GB MicroSD);

: 8 GB (uitbreidbaar met maximaal 32 GB MicroSD); Netwerk : wifi (b/g/n), ethernet;

: wifi (b/g/n), ethernet; Camera : opnemen in 720p;

: opnemen in 720p; Overige functionaliteit: VGA, HDMI, 2x USB 2.0, 1x Micro-USB on-the-go.



We hebben de AOC A2472 PW4t alle-in-one met Android even geprobeerd.

Lees onze bevindingen.