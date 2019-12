BQ Aquarius M10 Ubuntu tablet

Eerste indruk|De BQ Aquarius M10 is een doorsnee tablet waar je snel overheen kijkt, totdat je hem aanzet. Het is namelijk de eerste tablet die draait op Ubuntu OS, een besturingssysteem dat er totaal anders uitziet dan het bekende iOS en Android. Het idee is goed: de bediening is even wennen maar logisch en je kunt hem gebruiken als tablet en als pc. De uitwerking is helaas minder. Daarvoor zitten er nog te veel fouten in.

Update: we hebben de BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition inmiddels ook getest. Bekijk de resultaten van de full-hd-versie en van de standaard hd-versie.

Conclusie

Al met al kunnen we de BQ Aquaris M10 FHD Ubuntu Edition niet aanraden. De tablet zelf is duurder maar niet beter dan de gemiddelde Android-tablet en het besturingssystem Ubuntu OS heeft zeker potentie maar is gewoon nog niet af. Er zitten te veel onvolkomenheden in waardoor alleen fanatieke hobbyisten en liefhebbers van Ubuntu zich ermee zullen vermaken. Voor de gemiddelde tabletgebruiker is een betaalbare Android-tablet een betere keuze. En wie zowel een tablet als een pc zoekt, is vooralsnog beter af met een Windows 10-tablet.

De tablet

Om te beginnen met de tablet zelf: de Spaanse fabrikant BQ is in Nederland niet erg bekend maar staat vooral in Zuid-Europa bekend als budgetmerk. Dat zie je ook aan de 10 inch Aquarius M10 FHD en zijn nauwelijks opvallende ontwerp. Qua uiterlijk is hij nog het beste te vergelijken met betaalbare Android-tablets van de afgelopen jaren. Hij is niet heel dun, licht en heeft een wat goedkoop uitziende plastic behuizing. Alleen de matte afwerking aan de achterkant ziet er wat ons betreft nog best aardig uit en de aan/uit- en volumeknoppen aan de zijkant zijn makkelijk vindbaar en goed te bedienen.

Schermkwaliteit

Het grootste pluspunt aan de M10 is nog zijn behoorlijk scherpe full-hd-scherm, waarop vooral teksten goed tot hun recht komen. Ook op de kijkhoeken is weinig aan te merken. Toch kun je het display niet vergelijken met de schermen van goede Android-tablets, van Samsung of bijvoorbeeld Lenovo. De kleuren zijn wat flets en de maximum helderheid is behoorlijk laag.

Middelmaat

Ook qua snelheid en geluidskwaliteit stijgt de Aquarius M10 niet uit boven de middelmaat. De bediening is bijvoorbeeld vaak wat schokkerig. Hij is daarbij met €280 ook niet heel goedkoop: voor minder koop je al een degelijke Android-tablet. Voor €230 is er wel een goedkopere versie te krijgen, maar die heeft geen full-hd-scherm.

Het besturingssyteem: Ubuntu OS

Al met al vinden we de Aquarius M10 zelf dus een beetje een grijze muis. De Aquarius M10 moet het echter niet zozeer hebben van zijn hardware, maar van het besturingssysteem. De tablet is namelijk vooralsnog de enige tablet die draait op Ubuntu (15.04), in plaats van iOS of Android.

Ubuntu is een besturingssysteem dat is gebaseerd op Linux, het bekende alternatief van Windows op de pc. Opvallend aan deze versie is dat je de tablet ook als pc kunt gebruiken, net als bij Windows 10. Je sluit een muis en toetsenbord aan en eventueel een externe monitor en hebt een volwaardig desktopbesturingssysteem, tenminste zo soepel gaat het in theorie. De praktijk blijkt iets weerbarstiger.

Anders dan iOS en Android

De bediening is wennen, maar dat is ook te verwachten bij een nieuw besturingssysteem. Het sluiten van apps en het oproepen van de notificaties boven het scherm zijn duidelijk geïnspireerd op iOS en Android. Voor de rest lijkt Ubuntu er echter weinig op. Zo heb je niet 1 startscherm waar al je apps op staan, maar meerdere overzichten met een soort widgets die je zelf kunt instellen. Er is een pagina met het weer en je kalender, er zijn pagina's met nieuws, muziek, video’s, foto’s en er is ook een pagina met al je apps en daarbij een koppeling naar de appwinkel. Veelgebruikte en openstaande apps benader je via de Launcher door van de linkerrand naar binnen te vegen en binnen sommige toepassingen kun je ook van beneden naar boven vegen voor extra functionaliteit. Het kost in het begin even wat moeite, maar je krijgt de bediening al vrij snel door.

Slordigheden

Toch gaat er helaas nog een hoop mis met de bediening. Zo werkt het virtuele toetsenbord in sommige apps niet goed of zelfs helemaal niet, wat vooral in de e-mailapp erg vervelend is. Ook blijkt het een enorm gedoe om überhaupt een account aan te maken bij Ubuntu, omdat de benodigde verificatie (zogenaamde captcha’s) niet wordt ondersteund door de standaard internetbrowser. De andere voorgeïnstalleerde browser, zoals Firefox, is helaas geen alternatief want die is zelfs volledig onbruikbaar via het aanraakscherm. De fanatieke hobbyist vindt daar wel een omweg voor, maar voor de gemiddelde tabletgebruiker zijn dit soort slordigheden echt een afknapper.

Apps

Ubuntu pakt het dus duidelijk anders aan dan iOS en Android. Dat zie je ook terug in de voorgeïnstalleerde apps. Enkele apps die worden meegeleverd zijn de tekstverwerker LibreOffice, de chat apps XChat-GNOME en Telegram, de internetbrowser Firefox en de navigatie-app HERE Maps, het voormalige Nokia HERE. Ook staan er om een of andere reden apps van 2 Spaanstalige kranten op de tablet, waar je als Nederlander natuurlijk niet veel aan hebt.

Daarnaast vind je in de appstore (de Ubuntuwinkel) behoorlijk veel beschikbare apps. Het gaat hierbij voor een groot deel om zogenaamde HTML 5 toepassingen (webapps). Dit zijn kleine snelkoppelingen waar in dit geval een laag overheen zit voor de aanraakbediening.

Desktop: in theorie

Koppel via bluetooth een toetsenbord en een muis met de tablet en je tovert hem om in een pc. Vervolgens sluit je op zijn micro-hdmi-uitgang een externe monitor aan, waardoor het zelfs een volwaardige desktopcomputer wordt. Dankzij ‘Convergence’ verandert de aanraakmodus in een desktopmodus. Zo werkt het in ieder geval in theorie. In de praktijk blijkt het allemaal wat minder soepel te werken, al zijn er ook lichtpunten.

Desktop: de realiteit

Helaas kun je het toetsenbord en de muis niet tegelijk koppelen met de tablet en kun je dus maar 1 van de 2 apparaten gebruiken. Dat is al een behoorlijke hindernis bij het gebruik als desktop. Je kunt dan wel het aanraakscherm gebruiken als een soort touchpad op een laptop, maar dat is verre van ideaal. Daarnaast werkt de beperkte snelheid van de tablet ook niet mee, helemaal niet bij voorgeïnstalleerde desktoptoepassingen zoals de foto-editor GIMP. Ook jammer is dat er geen micro-hdmi-kabel wordt meegeleverd, die zul je er apart bij moeten bestellen.

Afgezien van deze nadelen werkt Convergence bij vlagen goed. Je kunt namelijk net als op een gewone pc verschillende vensters openen en naast elkaar zetten, zoals je internetbrowser aan de ene kant en LibreOffice aan de andere kant van het scherm. Op een groot scherm zoals een pc-monitor werkt dat prima en behoud je makkelijk het overzicht. Kortom, het begin is er, maar in de huidige uitwerking gaat er nog te veel fout.

