Cherry Mobility M7805: review

Van buiten

Het is duidelijk dat de M7805 is geïnspireerd op de iPad mini: hij heeft vergelijkbare dunne randen aan de zijkant van het scherm en praktisch dezelfde schermgrootte (7,85 inch). Voor een budget tablet is hij aan de dunne kant, waardoor hij comfortabel in de hand ligt, ook al is hij met 369 gram niet erg licht. Stevig is de Cherry tablet helaas niet. Als je ook maar iets te hard drukt op zijn dunne plastic achterkant, dan zie je aan de voorkant het display vervormen.

Schermkwaliteit

Behalve het ontwerp is ook het scherm van de M7805 duidelijk afgeleid van de iPad mini. De Cherry heeft namelijk dezelfde resolutie van 1024 bij 768 pixels en dezelfde beeldverhouding (4:3). Het schermpaneel van de M7805 is echter niet in staat om ook de kwaliteit van het beeld van de iPad mini te evenaren. Hoewel de kleuren nog redelijk tonen, zijn de kijkhoeken matig en is de maximum helderheid erg laag. Dat houdt in dat je recht voor het scherm moet zitten als je een film wilt kijken.

Van binnen

In eerste instantie is de M7805 een behoorlijk snelle tablet: zijn quad core processor en 1 GB RAM geheugen kunnen best wat hebben. De bediening is soepel en webpagina's en Youtubefilmpjes laden zonder al te veel vertraging. Ook lichte Android-games zoals Angry Birds kan hij prima aan.

Het wordt de tablet echter al snel te veel als je hem wat intensiever gaat gebruiken. Zo wordt hij erg traag als je meerdere apps of browservensters tegelijk open hebt staan. Helemaal vervelend is dat het laden van simpele toepassingen zoals de NOS-app dan behoorlijk lang duurt.

Android

Net als veel andere budget tablets komt de Cherry tablet met een relatief kale versie van Android 4.2. Dat betekent dat er weinig apps op zijn voorgeïnstalleerd. Dat is wel zo fijn want van zijn 8 GB opslaggeheugen heb je een beperkte 5 GB beschikbaar voor je apps en bestanden. Je kunt het geheugen wel uitbreiden met een sd-kaart.

Beginnende gebruikers

Leuk is dat er een uitgebreide Nederlandse handleiding bij de tablet wordt meegeleverd. Dat zie je niet vaak. In dit boekwerk van 30 pagina's komen onder andere de basisfuncties van Android aan bod, wat voor beginnende Android-gebruikers een pluspunt is.

Camera en geluid

De Cherry tablet heeft alleen een 2 megapixel-camera aan de voorkant. Voor het maken van foto's is hij veel te korrelig, maar voor videobellen kun je hem nog best gebruiken. Hetzelfde geldt helaas niet voor zijn mono-speaker aan de achterkant: het geluid dat daar uit komt is zo schril dat het bijna pijn doet aan je oren. Een hoofdtelefoon is wel aan te raden voor als je bijvoorbeeld een lange film wilt kijken.

Korte accuduur

Een van de grootste nadelen van goedkope tablet is doorgaans de accuduur: na een uur of 4 moeten ze weer aan de lader. De M7805 is hierop helaas geen uitzondering. Zelfs als hij in de standby-modus staat, is de accu nog verbazingwekkend snel leeg. Bovendien duurt het erg lang voordat hij weer opgeladen is.

Conclusie

De Cherry Mobility is vanwege zijn gebreken moeilijk een aanrader te noemen. Bovendien zijn er tablets die maar een tientje duurder zijn en die je een veel betere gebruikservaring bieden: zie bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 of de Lenovo A1000. Beide zijn soepeler in het gebruik en hebben bovenal een veel betere accuduur.

Pluspunten:

- Handzaam;

- Fijn schermformaat;

- Uitgebreide handleiding;

- SD-kaartlezer en HDMI-uitgang;

- 2 jaar garantie.

Minpunten:

- Kwetsbare behuizing;

- Traag bij intensief gebruik;

- Matig scherm;

- Geen bluetooth en gps;

- Slechte speaker.

Wat is de Cherry Mobility M7805?

De Cherry Mobility M7805 is een goedkope tablet die draait op Android 4.2. Je kunt hem voor €88 aanschaffen bij het Kruidvat.

Het scherm van de M7805 is 7,85 inch groot en heeft een beeldverhouding van 4:3. Dat is vrijwel identiek aan de iPad mini en houdt in dat het scherm iets breder is in de portretweergave dan bij de meeste andere 7- en 8- inch Android tablets. Verder weegt hij 369 gram en heeft hij een opslaggeheugen van 8 GB, dat je kunt uitbreiden met een sd-kaart.

Specificaties

- Besturingssysteem: Android 4.2;

- Beeldscherm: 7,85 inch (19,9 cm);

- Pixeldichtheid: 163 pixels per inch (niet bijzonder scherp);

- Gewicht: 369 gram;

- Afmetingen: 139 x 204 x 7,8 mm;

- Processor: 1,2 GHz quad core;

- Opslagcapaciteit: 8 GB (uitbreidbaar met sd-kaart);

- Netwerk: wifi;

- Camera: 2 megapixel aan de voorkant;

- Overige functionaliteit: micro-usb, mini-HDMI, hoofdtelefoon.

