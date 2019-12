Empire Electronics tablet: review

Update 22 juli: Inmiddels zijn de aanbiedingen op magazine.nl verlopen. Je kunt alleen de Margriet nog aanschaffen in combinatie met de Empire tablet.

Uiterlijk

Voor veel goedkope Android-tablets is de iPad mini het grote voorbeeld; ze lijken echt sprekend op de tablet van Apple. De Empire-tablet is hierop geen uitzondering: hij heeft vrijwel hetzelfde schermformaat (7,85 inch) en ook zijn vorm is zo goed als identiek aan die van de iPad mini. Daar is niets mis mee. Het ziet er mooi uit en dankzij het dunne en lichte formaat kun je hem prima met één hand vasthouden. Het scherm buigt wat mee als je erop drukt maar door de aluminium achterkant voelt hij best stevig aan.

Schermkwaliteit

Het display van de Empire tablet heeft een resolutie van 1024 bij 768 pixels, dat is hetzelfde als de eerste iPad mini en vergelijkbaar met veel budget-tablets van €100-€120, zoals de Lenovo A1000 en de Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7. Heel scherp is het beeld niet, maar het lezen van een website of een tijdschrift is goed te doen. De kijkhoeken zijn redelijk, evenals de kleurweergave. Alleen de maximum helderheid is wat aan de lage kant. Ook is het jammer dat er geen optie is om de schermverlichting automatisch aan te laten passen aan het omgevingslicht.

Prestaties

Het meest opvallende aan de Empire-tablet is zijn snelheid. Onder de motorkap zit een 2 GHz dual-core Intel Atom processor die een stuk sneller is dan de processors die je in veel andere budget-tablets terugvindt. Navigeren door Android gaat dan ook soepel, net als internetten, films kijken en een spelletje spelen. Alleen bij de meest veeleisende Android-games gaat het allemaal niet meer zo snel. Zijn 8 GB aan opslaggeheugen is wat karig, maar wel uitbreidbaar met een sd-kaart.

Camera's en geluid

De Empire-tablet heeft een 5 megapixel-camera aan de achterkant en een 2 megapixel-webcam. Net als bij de meeste goedkope tablets valt de kwaliteit van beide camera's wat tegen. Voor je vakantiefoto's is de tablet dan ook niet aan te raden, maar voor af en toe een kiekje tussendoor is hij prima geschikt.

De 2 speakers zijn helaas nergens voor geschikt. Het maximum volume is erg laag en het geluid is bijzonder schril. Bovendien zitten ze aan de achterkant van de tablet, waardoor je bijna helemaal niets meer hoort als je hem neerlegt. Een hoofdtelefoon is daarom eigenlijk een vereiste voor wie bijvoorbeeld een film wil kijken.

Geen KitKat

Volgens de advertentie op de site van Sanoma (magazine.nl) draait de tablet op de nieuwste versie van Android 4.4 KitKat. Helaas klopt dit niet: ook met de nieuwste updates draait hij op het oudere Android 4.2. Jammer, de meeste nieuwe tablets draaien inmiddels wel op KitKat. Vreemd is ook dat de standaard-knoppen op de balk onderaan zijn aangepast. Naast de 3 standaard Android-knoppen kun je het volume aanpassen en een schermafbeelding maken. Een beetje overbodig, want aan de zijkant van de tablet zitten ook fysieke volumeknoppen.

Accuduur

We hebben de accuduur niet getest, maar tijdens de eerste indruk duurde het behoorlijk lang voordat de tablet weer aan de lader moest. Een accuduur van 6-7 uur bij internetten is makkelijk haalbaar. Ook laadt hij behoorlijk snel op.

Toetsenbord

Leuk is dat Empire Electronics een bluetooth-toetsenbord met de tablet meelevert, die je ook kunt gebruiken als beschermhoes. Door de lichte toetsaanslag en relatief diepe ligging van de toetsen kun je er best aardig op typen. Wel zijn het toetsenbord en de toetsen erg klein, waardoor het tikken van lange e-mails uiteindelijk niet echt is aan te raden. Voor een korte typeklus onderweg kun je hem echter prima gebruiken.

Prijs

Voor elk tijdschrift met Empire-tablet betaal je €200 per jaar, maar de prijzen voor alleen de magazines (zonder tablet) verschillen sterk. Voor bijvoorbeeld een magazine als de Nieuwe Revu kost de tablet €60 bovenop het standaard abonnement, maar bij de Grazia kost hij omgerekend €138. Je krijgt bij veel bladen wel €50 tegoed op digitale tijdschriften. Sanoma geeft de tablet in de advertentie een waarde van €300, dat is meer dan de prijs van superieure tablets zoals de Google Nexus 7, LG G Pad 8.3 en de Samsung Galaxy TabPro 8.4. Erg serieus kunnen we die claim dus niet nemen.

Klachten

Op de site klacht.nl wemelt het van de klachten over Empire Electronics. De meeste gaan over het meegeleverde toetsenbord dat niet zou werken en bij sommige klagers laadt de tablet na een tijd niet meer op. Overigens gaat het hier zowel over deze tablet als over oudere tablets van het merk.

Een woordvoerder van Sanoma geeft toe dat de tablets en de ondersteuning in het verleden niet altijd even goed waren, maar stelt dat Empire zijn producten en technische ondersteuning aanzienlijk heeft verbeterd. Een nieuwe helpdesk zou hierbij moeten helpen. Die helpdesk is te vinden op de support pagina van Empire Electronics zelf. Het telefoonnummer voor Nederlandse gebruikers is 0344 640 450. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Sanoma, maar die verwijst je door naar dezelfde helpdesk als het over technische problemen met de tablet gaat.

Conclusie

De Empire Electronics is op het eerste gezicht een prima tablet. Zijn prestaties, dunne en lichte formaat en scherm zijn dik in orde voor een tablet die omgerekend ongeveer tussen €60 en €140 kost. Het meegeleverde toetsenbord is een leuke extra. Het is daarom des te meer jammer dat er zoveel klachten rond het Nederlandse merk bestaan en dat maakt dat we de tablet op dit moment moeilijk kunnen aanraden.

Pluspunten

Handzaam;

Snelle en soepele bediening;

Nette accuduur.

Minpunten

Matige camera's;

Slechte geluidskwaliteit;

Draait op het oudere Android 4.2.

Heb of had jij een Empire tablet? Zo ja, wat zijn je ervaringen?

Wat is de Empire Electronics tablet?

Empire Electronics is een Nederlands merk dat in samenwerking met uitgever Sanoma tablets aan de man brengt. Deze tablets zijn gebundeld met jaarbonnementen op tijdschriften van de uitgever. De nieuwste telg is een 7,85-inch Android tablet die van buiten veel lijkt op de iPad mini. De tablet draait op Android 4.2 en heeft een opslaggeheugen van 8 GB, dat is uit te breiden met een sd- kaart. Verder komt de tablet met een los bluetooth toetsenbord.

Op de site magazine.nl kun je een tijdschrift uitkiezen en aangeven of je de tablet erbij wilt hebben. De combinatie kost €200, terwijl jaarabonnementen zonder tablet ongeveer tussen €60 en €140 kosten.

Specificaties