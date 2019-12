Eerste indruk|Gigaset staat bekend om zijn vaste telefoons, maar het bedrijf begeeft zich met de QV830 nu ook op de erg volle markt van betaalbare Android-tablets. De 8 inch-QV830 laat hier en daar wat steekjes vallen maar is over het algemeen een prima instaptablet voor wie net even een groter scherm zoekt dan het smalle 7 inch-formaat.

Gigaset QV830: review

Uiterlijk

De tablet heeft een licht bollend ontwerp aan de achter- en zijkant, puntige hoeken en chromen randen aan de onder en bovenkant. Of al die verschillende elementen bij elkaar passen is een kwestie van smaak, maar ze geven hem hoe dan ook een uniek uiterlijk. Ook zijn aluminium behuizing en dunne bezels op het scherm vallen op: dat zien we zelden bij tablets in deze prijsklasse. Alle fysieke knoppen en aansluitingen zitten aan de bovenkant van de tablet. Dat is vooral bij de volumeknoppen even wennen want die zitten meestal aan de zijkant.

Hoewel de QV830 met 340 gram een gemiddeld gewicht heeft, ligt hij dankzij zijn dunne behuizing bijzonder comfortabel in de hand. Aan de andere kant voelt de QV830 door het dunne omhulsel niet erg stevig aan: je hoort hem kraken als je er druk op zet. Ook is de zwarte achterkant erg gevoelig voor vingerafdrukken.

Scherm

De Gigaset is een 8 inch-tablet met een 4:3 beeldverhouding, dat is dezelfde verhouding als die van de iPad mini en bevalt ons goed. Het scherm is iets breder dan bij 7 inch-tablets en dat is vooral fijn bij het bezoeken van websites. Het geeft je meer overzicht.

Van een tablet van €170 mag je best wat verwachten van de schermkwaliteit. De QV830 heeft een resolutie van 1024 bij 768 pixels en dat komt neer op een vrij lage pixeldichtheid van 160 ppi. Websites en plaatjes tonen hierdoor niet erg scherp. Een beetje jammer want er is verder niets mis met de kleurweergave en ook de kijkhoeken zijn redelijk in orde. De maximum helderheid is op het oog wel wat aan de lage kant: erg geschikt om buiten te gebruiken is hij daarom niet.

Het aanraakscherm reageert meteen op je input, maar is heel soms wel wat schokkerig als je over het scherm veegt. Ook open je af en toe onbedoeld een app terwijl je door de Android-menu's aan het navigeren bent. Zo erg als bij veel budget tablets is het bij de QV830 echter niet gesteld. Het komt niet vaak voor en het bedienen wordt nooit frustrerend.

Prestaties

Onder de aluminium schil van de QV830 zitten een 1,2 GHz quad-core-processor en 1 GB RAM-geheugen. Hij behoort daarmee niet tot de allersnelste tablets maar in de praktijk doet hij bijna alle taken zonder protest. Scrollen door webpagina's gaat soepel, evenals het kijken van een paar filmpjes op YouTube. Alleen op grafisch gebied kan hij niet mee met de top van Android-tablets. Voor het spelen van zware Android-games is hij niet erg geschikt.

Software

De QV830 draait op een relatief kale versie van Android 4.2.2, zoals Google het bedoeld heeft. Sommige fabrikanten bouwen hun eigen software-schil rondom Android, maar op een aantal standaard voorgeïnstalleerde apps na heeft Gigaset weinig toegevoegd aan het besturingssysteem. Dat komt de snelheid van de tablet doorgaans ten goede en kunnen we alleen maar toejuichen. Ook betekent het dat je meer van de 8 GB opslagruimte overhoudt voor je eigen apps, films en foto's. Overigens kun je het geheugen uitbreiden met een sd-kaart.

Speaker & camera

Tabletfabrikanten besteden doorgaans weinig aandacht aan de speakers en bij de QV830 is dat niet anders. Op maximum volume produceert de mono-speaker een schril en enigszins krakend geluid. Lage tonen ontbreken helemaal. Bovendien is de speaker in de achterkant van de behuizing weggewerkt waardoor je hem sowieso nauwelijks hoort als je de tablet neerlegt.

De 5 mega-pixelcamera van de QV830 kan niet opboksen tegen die van de meeste smartphones en goedkope compactcamera's, maar volstaat voor een tablet en is prima geschikt voor een incidentele foto. De camera aan de voorkant heeft een resolutie van 1,2 megapixel is alleen geschikt voor videobellen.

Accuduur

Gigaset geeft aan dat de accuduur van de QV830 7 uur is bij het afspelen van video. We hebben dit zelf nog niet getest maar bij het uitproberen van de tablet ging hij in ieder geval de hele dag mee op een acculading. We nemen de QV830 binnenkort ook mee in onze tablettest en besteden dan meer aandacht aan zijn accuduur. Houd dus de vergelijker in de gaten voor updates.

Alternatieven

De Google Nexus 7 is met zijn scherpe beeld en krachtige onderdelen een betere tablet, maar is met €250 wel een stuk duurder dan de Gigaset. Ook heeft hij net als veel budget tablets een kleiner 7 inch-scherm, waarop je minder kunt weergeven. Een alternatieve 8 inch-tablet is de duurdere Asus Memo Pad 8 (€190-€200), die 16 GB opslaggeheugen heeft en een scherm met een hogere resolutie. De Acer Iconia A1-810 (€150) lijkt met dezelfde resolutie en beeldverhouding nog het meest op de QV830, maar is merkbaar zwaarder (100 gram).

Conclusie

Het is bijzonder lastig voor tabletfabrikanten om zich te onderscheiden in de categorie instaptablets. Gigaset toont met de QV830 echter aan de concurrentie aan te kunnen, al zijn de verschillen soms klein. Voor een paar tientjes minder koop je een 7 inch-tablet die alles bijna net zo goed doet als de QV830. Toch vinden we het 8 inch-formaat en de beeldverhouding van de tablet van Gigaset een groot voordeel. En hoewel er in deze categorie betere tablets zijn te vinden, is de QV830 met zijn relatief lage prijskaartje van €170 absoluut het overwegen waard.

Pluspunten:

Ligt prima in de hand;

Fijne beeldverhouding;

Solide prestaties;

'Schone' versie van Android.

Minpunten:

Tablet voelt niet erg stevig aan;

Lage schermresolutie;

Niet geschikt voor zware spellen.

Wat is de Gigaset QV830?

Gigaset, de maker van dect-telefoons, brengt voor het eerst 2 Android-tablets op de markt. De QV1030 (€360) heeft een schermgrootte van 10 inch en de door ons bekeken QV830 (€170) heeft een scherm met een diagonaal van 8 inch. Deze tablet draait op een kale versie van Android 4.2.2. Dat betekent dat je hem volledig naar eigen wens kunt inrichten. Beide tablets zijn verkrijgbaar in de kleuren zilver en zwart.

