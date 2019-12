Goos-e: review

Voor bijna elke tablet zijn er inmiddels honderden accessoires te koop. Bij een hoop van die accessoires vragen we ons af: wat heb je er eigenlijk aan? Het Nederlandse bedrijf G-Inspired probeert zich met de Goos-e iPadhouder zowel op uiterlijk als op functionaliteit te onderscheiden.

De Goos-e heeft een behoorlijk strak en minimalistisch design dat goed past bij het ontwerp van de iPad. De gebruikte materialen, een rubberen laagje op de voet en de arm, dragen verder bij aan zijn stijlvolle uitstraling.

Je kunt het al afleiden uit de naam: de Goos-e heeft een zogenaamde gooseneck, of ganzenek. Dat is een arm waaraan de iPadhouder zit en heeft als voordeel dat je hem naar eigen wens kunt vormen. De houder zelf zit met een balscharnier aan de arm en kun je zowel horizontaal als verticaal verstellen. Al met al heb je met de Goos-e meer instelmogelijkheden dan met de gemiddelde tablethouder.

Stevig maar stroef

Het opzetten van de Goos-e is eenvoudig: hij bestaat uit drie delen (de arm, de houder en de voet of klem) die je makkelijk aan elkaar kunt vastmaken. Hoewel alles simpel in elkaar te klikken is, voelt de Goos-e toch best stevig aan. Je iPad zal niet uit de houder vallen en dankzij de zware voet (5,5 kilogram) loop je ook niet zo snel het risico dat hij omvalt. De arm zelf is erg stug en dat maakt het buigen wel wat stroef. Je moet er behoorlijk wat kracht voor zetten. Voordeel is wel dat hij dan in de juiste stand blijft staan. Van de stevigheid van de klem zijn we minder overtuigd. Het rubbertje tussen de klem en het oppervlak waaraan de klem zit bevestigd, is vastgelijmd en liet bij ons al snel gedeeltelijk los waardoor de klem ging schuiven.

Wat doe je ermee?

De makers geven op de website allerlei mogelijkheden waarvoor je de Goos-e kunt gebruiken. Sommige zijn erg handig, andere wat minder. Voor bijvoorbeeld het lezen van e-books of het kijken van films op je iPad is de houder prima geschikt. Door de Goos-e te bevestigen aan je bed of tafel hoef je de iPad niet vast te houden: ook handig voor je digitale krant tijdens het ontbijt. Je kunt je iPad verder prima als tweede scherm gebruiken met de Goos-e. Je zet hem bijvoorbeeld naast de bank en kunt er makkelijk bij zonder dat je de iPad constant op hoeft te pakken.

Een andere toepassing die G-Inspired bedacht, is gamen voor jongeren en kinderen. Het is best fijn als je kind de iPad niet kan laten vallen tijdens een spelletje, maar je kunt hem dan wel alleen gebruiken voor simpele games. Spellen waar je behendigheid voor nodig hebt, zijn niet of nauwelijks speelbaar. Daar moet je de iPad toch voor in handen houden. Een nadeel is ook dat de Goos-e nogal wiebelt als je het tabletscherm aanraakt.

Dat wiebelen is best vervelend, maar het is bovendien niet ergonomisch als je het aanraakscherm gebruikt vanuit de Goos-e. In de meeste situaties kun je je armen nergens laten rusten. Tik er dus ook geen lange e-mails mee.

Conclusie

De Goos-e iPadhouder is meer dan de zoveelste tablet accessoire. Je kunt je iPad blijven gebruiken tijdens activiteiten waar je je handen voor nodig hebt, zoals koken, eten of bijvoorbeeld muziek spelen. Door de vele instelmogelijkheden van de gooseneck en de houder zijn er genoeg toepassingen te bedenken die je een betere gebruikservaring bieden als je iPad in de Goos-e zit. Toch zijn er beperkingen. Zo kun je hem alleen thuis of op je werk gebruiken. Voor het meenemen naar buiten of op vakantie is de Goos-e (met voet) echt te zwaar.

Ben je een Android gebruiker? G-Inspired komt waarschijnlijk later dit jaar ook met een Goos-e voor Android tablets.

Pluspunten

Strak design en hij voelt degelijk aan;

Stevige arm, voet en houder;

Erg handig voor films, e-books, kranten.

Minpunten

Met de klem in plaats van de voet kan hij gaan schuiven;

Wiebelt bij gebruik van je tablet;

Niet handig om mee te gamen

Te zwaar om mee te nemen.

Wat is de Goos-e?

De Goos-e is een tablethouder voor de iPad 2, 3 en 4. Hij bestaat uit een voet van 5,5 kilogram, een buigbare arm (zogenaamde gooseneck) met een lengte van 55 centimeter en een houder waar je de iPad in klikt. Verder komt de Goos-e met een klem waarmee je hem ook bijvoorbeeld aan je tafel of je bed kunt bevestigen. De voet is dan niet nodig.

De Goos-e is te krijgen in 6 verschillende kleuren en heeft een introductieprijs van €89. Een versie voor Android-tablets is naar verwachting beschikbaar in september.