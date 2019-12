Eerste indruk|De Slate 8 Pro is de eerste echte toptablet van HP die draait op Android: hij is super snel, heeft een mooi scherm en een mooie afwerking. Helaas lijdt hij wel aan overgewicht en dat maakt hem toch wat minder aantrekkelijk tussen al die slanke concurrenten.

HP Slate 8 Pro: Review

Het voordeel van 7- en 8-inch tablets is dat ze lekker licht zijn en dat je ze makkelijk kunt meenemen. Dit gaat helaas niet op voor de HP Slate 8 Pro Android-tablet: als je hem voor het eerst oppakt, valt meteen op hoe zwaar hij is. Met 451 gram is hij ongeveer even zwaar als een iPad Air en zelfs zwaarder dan de Sony Xperia Z2 Tablet, terwijl beide tablets een groter schermformaat hebben.

Ook is de Slate 8 Pro dikker en een stuk groter dan de meeste andere 8-inch tablets, vanwege zijn dikke randen boven en onder het scherm. Erg handzaam is hij dus niet. Je kunt hem wel vasthouden met één hand maar dat gaat snel vermoeien.

Afwerking

Hij heeft weliswaar een forse body, maar met het uiterlijk van de Slate 8 Pro is weinig mis. Zijn witte kunststof achterkant voelt luxe en bovendien stevig aan. Ook de fysieke knoppen zijn mooi weggewerkt in de behuizing, ook al is in het begin wel even zoeken naar de volumeknop. Verder heeft hij aansluitingen voor hdmi, micro-usb en een hoofdtelefoon, die aan de onderkant van de tablet zitten.

Schermkwaliteit

Kleine tablets met een full-hd scherm of een nog hogere resolutie zijn inmiddels geen uitzondering meer. De HP Slate haalt het daarbij net niet: zijn scherm heeft 'slechts' een resolutie van 1600 bij 1200 pixels. Een bezwaar vinden we dat echter niet. De 250 pixels per inch die je krijgt voorgeschoteld maken het display toch behoorlijk scherp, waardoor websites en video's er prima uitzien. Ook de kleurweergave, de kijkhoeken en de maximum helderheid zijn in orde.

Een voordeel is zijn brede 8-inch schermformaat: met een beeldverhouding van 4:3 heb je meer overzicht bij het bekijken van websites dan met een 7-inch tablet als de Google Nexus 7. Voor het kijken van films is een smallere beeldverhouding dan weer fijner.

Prestaties

De tablet komt pas echt tot zijn recht als je hem het vuur aan de schenen legt. Zijn snelle quad core processor (Tegra 4) is namelijk een ware krachtpatser, die de Slate 8 Pro een voorsprong geeft op de concurrentie. Voor het spelen van veeleisende Android-games zijn er dan ook geen betere tablets. Ook internetten en films kijken gaan zeer soepel. Alleen zijn 1GB werkgeheugen is wat weinig, maar in de praktijk moet je wel heel veel apps open hebben voordat je last krijgt van haperingen in de besturing.

Android 4.2

HP heeft de Slate 8 Pro uitgerust met Android 4.2 en niet met de nieuwste versie, 4.4 KitKat. Dat is jammer want je loopt daarmee een paar verbeteringen mis, bijvoorbeeld van het energiegebruik en van het streamen van het beeld naar de tv. Aan de andere kant is KitKat voor een belangrijk deel bedoeld om minder snelle tablets en smartphones soepeler te laten draaien, terwijl de Slate 8 Pro op Android 4.2 al meer dan snel genoeg is.

Fijn is dat HP qua uiterlijk weinig heeft aangepast aan Android. Er staat alleen een aantal eigen voorgeïnstalleerde apps op de tablet, waaronder een aardige print app (HP ePrint) en een app voor het delen en bewerken van foto's (HP Connected Photo).

Camera's & geluid

De 2 camera's van de HP Slate 8 Pro zijn nauwelijks opvallend te noemen. Aan de achterkant zit een 8-megapixel camera met flitser en autofocus, die redelijke plaatjes schiet maar tegenvalt bij weinig licht. Zijn webcam is bijzonder matig en alleen geschikt voor videobellen.

De stereo speakers worden aangedreven door Beats en klinken voor een tablet redelijk. Het geluid is helder en het maximum volume hoog genoeg. Wie echter een film gaat kijken is alsnog beter af met een hoofdtelefoon.

Accuduur

Het forse formaat van de HP Slate 8 Pro heeft ook een voordeel: er past namelijk een grote accu in de tablet die zorgt voor een nette accuduur van zo'n 10 uur bij internetten en video's kijken. Ook zijn er een aantal handige energiebesparende opties op de tablet, die zorgen voor een nog langere accuduur bij licht gebruik.

Klik op de screenshot hiernaast om hem te vergroten.

Conclusie

De lat ligt hoog voor 7- en 8-inch Android-tablets en de HP Slate 8 Pro heeft één groot nadeel ten opzichte van de concurrentie: zijn gewicht en forse formaat. Daarom zal hij waarschijnlijk geen breed publiek aanspreken. Het is echter een prima keus voor wie graag veeleisende spellen speelt en zijn overgewicht geen bezwaar vindt.

Alternatieven

iPad mini retina (€360): is iets duurder maar heeft een mooier scherm en is bovenal een stuk handzamer. Natuurlijk is ook belangrijk welk besturingssysteem je voorkeur heeft.

Google Nexus 7 (€250): heeft weliswaar een minder fijn schermformaat en beeldverhouding, maar is veel dunner en lichter. De Nexus 7 is daarmee beter geschikt voor onderweg. Hij is niet zo snel als de Slate 8 Pro, maar voor de meeste gebruikers vlot genoeg. Ook is de Nexus bijna €100 goedkoper en draait hij op Android 4.4.

LG G Pad 8.3 (minder dan €300): is vergelijkbaar met de Nexus 7, maar heeft een groter schermformaat.

Samsung TabPro 8.4 (€300): is lichter en compacter dan de Slate 8 Pro en doet qua snelheid niet veel onder. Ook is het scherm van de TabPro scherper. Hij draait op Android 4.4, maar komt wel met een eigen softwarelaag van Samsung, die niet iedereen zal aanspreken.

Voordelen:

- Ideale beeldverhouding (4:3);

- Mooi beeldscherm en goede kijkhoeken;

- Uitstekende prestaties;

- Prima accuduur (9-11 uur).

Nadelen:

- Groot en zwaar: niet handzaam;

- Geen Android 4.4;

- Matige camera's.

Wat is de HP Slate 8 Pro?

De HP Slate 8 Pro is een premium Android-tablet die draait op Android 4.2. Hij heeft een schermformaat van 8 inch en een beeldverhouding van 4:3. Dat is breder dan bij veel andere kleine Android-tablets. Met een gewicht van 451 gram is de Slate aan de zware kant. De meeste 7- en 8-inch Android-tablets wegen rond de 300 gram.

Onder de motorkap zit een snelle 1,8 GHz quad core processor en 1 GB aan werkgeheugen. Verder heeft hij een opslaggeheugen van 16 GB, dat je kunt uitbreiden met een sd-kaart.

Waar te koop?

Niet veel winkels bieden de Slate 8 Pro aan. Bij een aantal kleine webshops is hij te vinden voor minder dan €300. Je kunt hem ook kopen bij Bol.com maar daar kost hij €350.

Specificaties

Besturingssysteem : Android 4.2;

: Android 4.2; Beeldscherm : 8 inch (20,3 cm);

: 8 inch (20,3 cm); Pixeldichtheid : 250 pixels per inch (redelijk scherp);

: 250 pixels per inch (redelijk scherp); Gewicht : 451 gram;

: 451 gram; Afmetingen : 141,5 x 222 x 9,9 mm;

: 141,5 x 222 x 9,9 mm; Processor : 1,8 GHz quad core;

: 1,8 GHz quad core; Opslagcapaciteit : 16 GB (uitbreidbaar tot 32 GB met sd-kaart);

: 16 GB (uitbreidbaar tot 32 GB met sd-kaart); Netwerk : wifi;

: wifi; Camera voorkant : 0,9 megapixel;

: 0,9 megapixel; Camera achterkant : 8 megapixel;

: 8 megapixel; Overige functionaliteit: micro-usb, mini-hdmi, gps, hoofdtelefoonaansluiting.

