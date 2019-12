Eerste indruk|We keken op de IFA-beurs naar de Lenovo Tab S8 tablet, een slanke 8-inch-budgettablet dat draait op Android 4.4 KitKat. De S8 is lekker handzaam: hij weegt slechts 299 gram en is met een dikte van 7,9 millimeter erg dun. De achterkant is van zacht plastic en hij komt in 4 vrolijke kleuren.

Preview

Scherm

Opvallend aan de Tab S8 is zijn full HD-scherm, met een pixeldichtheid van 283 pixels per inch: dat betekent een scherpe weergave van foto's, video en vooral tekst. Het beeld is bovendien een stuk scherper dan wat veel andere tablets in deze prijsklasse kunnen bieden. Alleen de identiek geprijsde Acer Iconia Tab 8 en Asus MeMO Pad 7 (ME572C) hebben een scherm met dezelfde resolutie.

Verder is het scherm dunner dan bij veel andere budgettablets, dankzij de zogenaamde 'One Glass Solution'. Daarbij zitten de aanraakgevoelige laag en het scherm zelf erg dicht op elkaar. Dat ziet er een stuk strakker uit dan goedkopere tablets waarbij het scherm een beetje verzonken onder het oppervlak ligt.

Intel Atom-chip

Lenovo volgt de trend van andere makers van budgettablets en heeft de Tab S8 uitgerust met een Intel Atom quad core-processor. Onze ervaringen met deze processor zijn tot nu toe erg positief: in de Asus MeMO Pad 7 zit hetzelfde model en daar zorgt hij in ieder geval voor voldoende snelheid. Het is nog wel de vraag of deze processor het aankan om een scherm met zoveel pixels soepel aan te sturen. Dat is hier op de beurs wat lastig te beoordelen.

Van de 16 GB interne opslag is zo'n 11 GB bruikbaar voor apps en eigen bestanden. Dat is voldoende voor de meeste gebruikers en alleen aan de lage kant voor wie veeleisende spellen speelt of andere grote apps gebruikt. Daarnaast kan er een sd-kaart in van maximaal 64 GB voor extra opslag van bestanden.

Camera's

De Lenovo tablet heeft 2 camera's: een met 8 megapixels aan de achterkant en een met 1,6 megapixels aan de voorkant. De fabrikant claimt dat de fotocamera aan de achterkant ook bij weinig licht goede foto's maakt, maar dat lijkt wat optimistisch gesteld. De kwaliteit van enkele testfoto's die we ermee maakten was vergelijkbaar met andere tabletcamera's.

Accuduur

Lenovo claimt dat de Tab S8 tot 7 uur meegaat op een acculading. Dat is gemiddeld voor een budgettablet. We nemen de tablet ook op in de test dus houd de vergelijker in de gaten voor updates.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Tab S8 moet in oktober in de winkels liggen en heeft een adviesprijs van €200. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, geel, blauw of wit en er staat ook een versie met 4g op de planning, hoewel we nog niet met zekerheid kunnen zeggen of die ook in Nederland te koop zal zijn.

Bekijk ook onze eerste indrukken van andere kleine budget tablets

Wat is de Lenovo Tab S8?

De Lenovo Tab S8 is een budgettablet die draait op Android 4.4 KitKat. Opvallend is zijn slanke formaat en scherpe display. De versie met alleen wifi en 16GB opslaggeheugen is vanaf oktober te koop en gaat €200 kosten. Vooralsnog is dat de enige versie beschikbare Tab S8: het is nog niet zeker of ook het 4g-model naar Nederland komt.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 KitKat;

Scherm: 8 inch (20,3 cm);

Resolutie: 1920 x 1200 pixels;

Pixeldichtheid: 283 ppi;

Gewicht: 299 gram;

Afmetingen: 209,8 x 123,8 x 7,9 mm;

Processor: 1,33 GHz (quad-core);

Opslagcapaciteit: 16 GB (en maximaal 64 GB aan sd-opslag);

Werkgeheugen: 2 GB;

Netwerk: Wifi, 4g optioneel;

Camera voorkant: 1,6 megapixel;

Camera achterkant: 8 megapixel;

Aansluitingen: usb, koptelefoon;

Batterij: 4290 mAh

Bijzonderheden; GPS;

Verkrijgbaar vanaf: oktober 2014.