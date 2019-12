Lenovo Yogatablet 8

Eerste indruk|Lenovo doet met de Yoga Tablet een aardige poging om tabletgebruik voor consumenten te verbeteren maar slaagt daar maar deels in. De aangehechte balk met standaard is zeer handig te gebruiken en herbergt een grote batterij voor uniek lang gebruik. Toch zou je soms willen dat ie er af kon. De prestaties en het scherm zijn beide matig. Vind je dat belangrijk? Dan kun je beter wat geld bijleggen en voor een andere tablet gaan.

Lenovo Yoga Tablet 8: Review

Voor de introductie van de Lenovo Yoga Tablet pakte Lenovo groots uit en huurde het acteur (en tevens technologie-investeerder) Ashton Kutcher in om het apparaat aan te kondigen en te promoten. Opvallende verschijning aangezien Ashton Kutcher onlangs nog de rol van Steve Jobs vertolkte in de film over het leven van de oud-leider van Apple. Het idee van een tablet bestaat al langer maar een echte tablet voor consumenten kwam er pas met de introductie van de iPad in 2010. In dat opzicht is de tablet pas 4 jaar oud en de vorm ervan is sindsdien redelijk gelijk gebleven. Lenovo vond echter dat het nu al tijd was om te innoveren en komt volgens hen met 'een betere manier'.

Niet je alledaagse tablet

Krijg je de Yoga Tablet voor het eerst in handen dan valt meteen op waarin de tablet verschilt ten opzichte van anderen. De tablet heeft aan de onderkant een ronde balk met daaraan verbonden een uitklapbare standaard waarop de tablet kan leunen. De ronde balk zorgt ervoor dat de ene kant van de tablet zwaarder is dan de andere. Dit komt verschillende gebruiksmanieren ten goede. Lenovo prijst de tablet aan met verschillende gebruiksmodi.

Holdmode

Zo is er de 'Holdmode' ofwel portretmodus waarbij de balk dient als grip om vast te houden met één hand. De tablet is op deze manier zeker fijn vast te houden. Je kunt de tablet dan ook met één hand gebruiken zonder bang te zijn dat deze uit je hand valt. Dit is vooral handig bij tabletgebruik in bed. Wij merkten dat we na verloop van tijd de tablet soms op de ouderwetse manier gingen vasthouden. Zeker als je grote handen hebt kunnen je vingers verkrampen. Je vingers strekken en de tablet daarop laten leunen is dan net iets comfortabeler. Dit kan uiteraard alleen als je de tablet horizontaal houdt. Verticaal biedt de balk je grip die er anders niet is.

Standmode

In de 'Standmode' ofwel landschapsmodus komt de ronde balk met standaard ook goed van pas en kan je de tablet neerzetten. De balk verplaatst het zwaartepunt naar die kant waardoor de tablet stevig staat. Door hem te draaien kan je de kijkhoek van het scherm aanpassen. Zorg wel dat je niet te korte nagels hebt, anders is het lastig om de standaard uit te klappen. Dit kost enige moeite en de inkeping is maar klein. Eenmaal uitgeklapt staat de tablet perfect om bijvoorbeeld een filmpje op te kijken of een presentatie vanaf te lezen. Jammer alleen is dat er geen rubbertjes aan de onderkant zitten voor nog meer stabiliteit. Op een gladde ondergrond wil de tablet namelijk nogal eens wegschuiven als je druk uitoefent op het scherm.

Tiltmode

Dan de 'Tiltmode'. Klap je de standaard uit en leg je de tablet neer (zoals hiernaast), dan heb je een goede kijkhoek om te typen. Deze modus werkt prima om bijvoorbeeld een e-mail te typen.

Soms zit ie in de weg

De ronde balk met standaard komt niet altijd even goed uit. Zo merkten wij dat bij het spelen van een game waarbij je beide duimen gebruikt de balk in de weg gaat zitten. Hou je de balk aan de onderkant dan gaat deze na verloop van tijd irriteren en zou je het liefst willen dat de tablet in zijn geheel plat was. Draai je de tablet om zodat de balk aan de bovenkant zit, dan voelt de bovenkant weer te zwaar aan. Ook niet echt ideaal dus. Soms zou het fijn zijn als de balk met standaard er even afkon. Een vergelijkbaar alternatief voor de Yoga Tablet is een iPad mini met smartcover. Een iPad mini met smartcover geeft je de mogelijkheid om de tablet ook neer te zetten en neer te leggen om erop te kunnen typen. De smartcover gebruiken voor meer grip om de iPad vast te houden werkt weer veel minder goed.

Afwerking

Over de afwerking niets meer dan lof. De tablet is erg netjes afgewerkt. De standaard is gemaakt van aluminium, de rest van een stevig soort plastic met een aluminium look. Naden zijn goed weggewerkt en het totaal voelt gewoon goed stevig aan. De afwerking is daarmee dan ook te vergelijken met die van een high-end tablet. Omdat de batterij volledig in de ronde balk is verwerkt is de rest van de tablet erg dun. Het totale gewicht komt hiermee op 400 gram en dat is best zwaar. In vergelijking, de Nexus 7 (2013) weegt 290 gram en de iPad mini zonder retinascherm 308 gram. Weliswaar duurdere tablets maar zeker alternatieven om te overwegen.

Het scherm

Het scherm van de Lenovo Yoga tablet is niet bijzonder. Het heeft een resolutie van 1280 bij 800 pixels en daarmee een pixeldichtheid van 189 pixels per inch. Niet heel erg scherp dus maar ook niet echt storend. De kijkhoeken zijn verder goed en de helderheid is redelijk voor binnenshuis. Echt fel kan het scherm niet. De kleurweergave is redelijk al zien de kleuren er soms flets uit. Het scherm blinkt helaas nergens op uit.

De software wint geen schoonheidsprijs

De Yoga Tablet 8 draait op Android 4.2 Jelly Bean en heeft een eigen schil van Lenovo. De icoontjes van Lenovo lijken wat op die van Apple's iOS met de afgeronde hoeken en zien er pixelig uit. Er is duidelijk niet veel tijd in het ontwerp ervan gestoken. Opvallend gemis is het icoon voor je toepassingen zoals we dat van Android gewend zijn. In plaats daarvan komen je apps gewoon terecht op de meerdere thuisschermen. Verschillende apps zoals de weerapp AccuWeather en Kingsoft Office om tekst te verwerken zijn al voorgeïnstalleerd. Lenovo levert ook een paar eigen apps mee zoals een app om de eigenschappen van de tablet te ontdekken (Feature Guide) en een app om je accuduur te beheren (Power ManagerHD). Of het aan Android ligt of aan de hardware weten we niet precies maar de tablet start razendsnel op.

Kracht en geheugen

De tablet wordt aangedreven door een 1,2 GHz processor met 4 rekenkernen en een werkgeheugen van 1 GB. Niet erg krachtig en dat merk je vooral bij het laden van internetpagina's met veel afbeeldingen of een zware grafische game. Laden van de pagina gaat dan wat langzaam en bij games treden er af en toe haperingen op. Vraag je dus niet te veel van een tablet dan een beetje browsen, muziek luisteren en simpele apps en games gebruiken dan kan je er prima mee vooruit. Maar het is verre van een krachtpatser. Zoek je dat wel dan kun je beter naar tablets kijken met meer werkgeheugen of een snellere processor zoals de nieuwe Google Nexus 7.

Bijzonder lange accuduur

De ronde balk aan de onderkant van de tablet biedt ruimte voor een grotere batterij dan gebruikelijk. De tablet heeft dan ook op papier en in de praktijk een indrukwekkende accuduur. Hoewel je de 18 uur die Lenovo aangeeft waarschijnlijk niet zal halen met intensief gebruik, kom je er zeker een dag of twee moeiteloos mee door. Aangezien je een tablet vaak niet continu gebruikt op een dag zal het ons ook niet verbazen als je hem pas na een week hoeft op te laden.

Camera

De Yoga Tablet heeft een 5 megapixel camera aan de achterkant en een 1,6 megapixel camera om te videobellen. Verwacht geen superkwaliteit foto's maar de primaire camera schiet opvallend snel foto's en heeft ook veel instelmogelijkheden. De camera aan de voorkant is van voldoende kwaliteit om bijvoorbeeld te kunnen skypen. De positionering van de camera aan de voorkant is wel wat opmerkelijk, namelijk in landschapsmodus aan de linkerkant. Dit betekent dat je bij videobellen een beetje buiten beeld zit als je de standaard gebruikt.

Speakers gericht naar het gezicht

Wat Lenovo wel goed heeft gedaan is het plaatsen van de speakers. Zet je de tablet in 'Standmode' dan zijn de twee speakers aan de onderkant naar je toe gericht. Bij andere tablets is het vaak zo dat er maar aan één zijde van de tablet een speaker zit die vaak ook nog eens van je af gericht is. De stereospeakers leveren goed geluid en zijn prettig bij het kijken van een film.

Prijs

De prijs van deze tablet is €229. Leg je iets meer bij dan kun je een kwalitatief betere tablet krijgen, weliswaar zonder standaard. Zo is de Google Nexus 7 al voor €259 verkrijgbaar.

Conclusie

Lenovo doet met de Yoga Tablet een aardige poging om tabletgebruik voor consumenten te verbeteren maar slaagt daar maar deels in. De afwerking van de tablet is goed en de standaard doet het zeer goed in situaties waar die voor bedoeld is. De balk biedt veel grip om de tablet te gebruiken met één hand en is een goede standaard voor het kijken van een film. Bovendien levert hij een unieke batterijduur. Toch zijn er nog veel andere manieren waarop tablets tegenwoordig gebruikt worden en in sommige van die situaties zou je willen dat de tablet geheel plat was. Voor het scherm en de prestaties hoef je deze tablet niet te kopen. Daarvoor zijn er betere alternatieven beschikbaar zonder al te veel geld te hoeven bij leggen zoals de Google Nexus 7. Dus tenzij je denkt een tablet veel in de door Lenovo aangeprezen modi te gebruiken, kun je beter voor een andere tablet gaan.



Wat is de Lenovo Yoga Tablet 8?

De Lenovo Yoga Tablet 8 is een tablet met een scherm van 8 inch en heeft een bijzonder design. De tablet is namelijk niet helemaal plat zoals conventionele tablets maar heeft een ronde balk met standaard aan de onderkant. Aan die kant is de tablet dus duidelijk dikker. De ronde balk dient voor betere grip bij het vasthouden van de tablet met één hand en als standaard om bijvoorbeeld films te kijken of te typen. Bekijk hieronder de specificaties van de tablet.

En lees onze review!

Specificaties

Lenovo Yoga Tablet 8