Eerste indruk|De Nokia Lumia 2520 is exclusief verkrijgbaar bij de BCC voor €500. De tablet zit hardwarematig goed in elkaar met een goede bouwkwaliteit en een zeer helder scherm maar draait op een onzeker besturingssysteem. Het app-aanbod voor Windows RT is nog steeds beperkt en inmiddels heeft Microsoft een touchscreenvriendelijke Office-versie uitgebracht voor de iPad. Voor Windows RT is zoiets er nog niet.

Nokia Lumia 2520: Review

De 'Lumia-look'

De eerste tablet van Nokia is overduidelijk een Lumia-apparaat. Zo is de behuizing van polycarbonaat en zijn de hoeken puntig maar afgerond. Hij lijkt een beetje op de Nokia Lumia 920. maar dan uitvergroot. Die hoeken zijn niet heel erg prettig want ze steken een beetje in je handpalmen. De matte achterkant en randen zijn afgewerkt met een rubberachtig laagje. Het zorgt voor een goede grip maar ook redelijk wat vingerafdrukken. De tabet is ook enigszins gevoelig voor slijtage. Zo was bij ons model het matte laagje op de hoeken licht versleten waardoor het onderliggende glimmende plastic zichtbaar wordt.

Stevig, maar zwaar

De Lumia 2520 is zeker geen lichte tablet met een gewicht van 615 gram. Wel is hij lichter dan zijn directe concurrent, de Microsoft Surface 2. Die weegt een goede 676 gram. De Lumia 2520 is ook een slanker ogende tablet dan de Surface 2. In werkelijkheid zijn de twee tablets echter even dik, 8,9 mm. Het zware gewicht is werkbaar maar is minder praktisch als je de tablet lang wil vasthouden. Vergelijkbare tablets met andere platformen wegen een stuk lichter. De Sony Xperia Tablet Z2 met Android belast je maar met 426 gram en de iPad Air die op iOS draait weegt 469 gram. Ondanks het gewicht valt er over de bouwkwaliteit van de Lumia 2520 niet te twisten. De tablet voelt erg stevig aan en kan waarschijnlijk tegen een stootje.

Mooi HD-beeld

Een van de verkooppunten waar Nokia op inzet is het full-HD-scherm. Het heeft een pixeldichtheid van ongeveer 218 pixels per inch en is daarmee net iets scherper dan de Surface 2 (208 ppi). Dit komt vooral doordat er een gelijk aantal pixels in een iets kleiner beeldscherm gestopt zijn. De Surface 2 heeft een 10,6 inch scherm tegenover een 10,1 inch scherm in de Lumia 2520. De pixeldichtheid staat nog wel ver af van sommige andere tablets, zoals de iPad Air van Apple of de Galaxy Pro van Samsung. De Galaxy pro is er al vanaf €360. Desondanks vinden we het beeld scherp genoeg, teksten zijn fraai en het levert erg mooi beeld op tijdens games en het kijken van films.

Zeer helder

Waar de Lumia 2520 zich vooral mee onderscheidt van de Surface 2 is de helderheid van het scherm. Het scherm kan op een zeer heldere stand worden gezet en is daarmee buitenshuis iets beter af te lezen dan de Surface 2 en het merendeel van de tablets op de markt. Ook in direct zonlicht kun je nog foto's kijken. Het spiegelende scherm blijft echter problematisch en dat zien we bij iedere fabrikant.

Levendige kleurweergave

De kleurweergave is ook mooier op de Lumia 2520 dan op de Surface 2 . Vergeleken met de Lumia 2520 zijn kleuren op het scherm van de Surface 2 wat flets en dof. Kleuren op de Lumia 2520 zijn natuurgetrouwer en bij sommige kleuren zijn meer tinten te onderscheiden op de Lumia 2520 dan op de Surface. Wit is op de Surface 2 een beetje grijzig terwijl wit op de Lumia 2520 weer een gelige gloed heeft. Over het geheel heeft de Lumia 2520 een prettiger scherm.

Snel

De Lumia 2520 wordt aangedreven door een 2,2-GHz-processor en reageert hierdoor lekker snel. Opstarten van apps, wisselen tussen apps en terugkeren naar het thuisscherm gaat allemaal erg rap en zonder haperingen. Grote grafische games zoals Fifa 2014 of Asphalt 8 draaien ook prima. Het werkgeheugen bedraagt een ruime 2 GB en is ruim voldoende om goed te kunnen multitasken. Om je media op te slaan is er 32 GB aan intern opslaggeheugen wat uit te breiden is met een geheugenkaartje (maximaal 64 GB). Genoeg ruimte voor je al media.

Lange batterijduur

Een ruime 8120-mAh-batterij voorziet de tablet van energie. De batterijduur is dan ook uitzonderlijk goed, beter dan bij de meeste tablets. Met normaal tot redelijk intensief gebruik haalden wij makkelijk 10 uur plezier uit deze tablet. Het is mogelijk om de tablet tot 80% op te laden in 1 uur. Dat lijkt bijzonder, maar de meeste lithium accus zijn met niet al te grote aanpassingen snel op te laden. Er is wel een grote lader nodig, die voldoende stroom kan leveren. Zo'n grotere lader zien we bij deze Nokia ook terug. Maar net als bij de Surface is er geen standaard oplaadaansluiting gebruikt. Waar de aansluiting van de surface nog een fraaie magneet koppeling heeft, is die van de Nokia een gewoon pinnetje. Jammer.

4G is de standaard

Redelijk uniek is dat Nokia de Lumia 2520 alleen uitbrengt in versies met 4G, die uiteraard ook met wifinetwerken kan koppelen. Een model met alleen wifi is dus niet verkrijgbaar. En dat is niet eens zo heel verkeerd, want nu heb je altijd de mogelijkheid om er een simkaartje in te doen en onderweg het internet op te gaan.

Windows RT 8.1

De Nokia Lumia 2520 draait net als de Surface 2 op Windows RT 8.1. Dit betekent dat er vrijwel geen desktopapplicaties geïnstalleerd kunnen worden op deze tablet. Die mogelijkheid maakt tablets, zoals de Surface Pro 2, die het gewone Windows 8.1 kunnen gebruiken uniek. Er kunnen wel enkele desktopapplicaties worden gebruikt. Zo levert Nokia de tablet met Microsoft Office. Met de Lumia 2520 heb je dus de beschikking over onder meer Word, Excel en Powerpoint zoals je dat op je pc of laptop gewend bent. Dat zijn behoorlijk krachtige mogelijkheden, maar het werkt op een tablet toch niet zo handig, de software is niet optimaal geschikt voor gebruik met de vingers op een niet al te groot scherm.

Opvallend genoeg heeft Microsoft nu wel een geoptimaliseerd Office pakket uitgebracht voor de iPad van Apple. Dit pakket is nog niet beschikbaar voor de Windows RT. Het is niet bekend of en wanneer dit beschikbaar zal zijn.

Nog steeds weinig apps

Windows RT is Microsoft's mobiele tabletplatform waar je geen desktopapplicaties kunt installeren. Op zich is dat geen probleem omdat een tablet zich eenmaal beter leent voor apps die voor mobiele platformen zijn ontwikkeld dan voor de desktop. Alleen het probleem met het Windows platform is dat nog steeds lang niet alle apps in de store zijn terug te vinden die je wel op de iPad of op een Androidtablet hebt.

Een ander probleem is dat Microsoft, de motor achter Windows RT, het systeem relatief weinig aandacht lijkt te geven. Bij een productpresentatie op een recente Aziatische beurs bracht Microsoft het systeem in het geheel niet ter sprake. Verder is Windows RT alleen beschikbaar voor tablets van Microsoft zelf (Nokia is inmiddels eigendom van Microsoft). Voor consumenten die lang met hun systeemkeuze willen doen wachten we nog altijd op een duidelijke uitspraak als 'We gaan er nog zeker 10 jaar mee door'.

Toetsenbordcover

Net als bij de Surface-tablets van Microsoft is er de mogelijkheid om de Nokia Lumia 2520 te kopen in combinatie met een toetsenbordcover. Het 'Nokia Power Keyboard' biedt een volledig qwerty-toetsenbord, een touchpad, 2 USB-poorten en een batterij goed voor een extra 5 uur gebruik. Het toetsenbord komt van pas wil je goed gebruik maken van de Office-apps op de Lumia 2520. Hoewel we het toetsenbord niet zelf geprobeerd hebben leren de ervaringen met de Surface-keyboards dat je er niet te veel van moet verwachten. Een conventioneel toetsenbord is nog altijd fijner in gebruik. Bovendien kost de toetsenbord-cover je nog eens €150 extra.

Eenzijdig gebruik

Tablets met een schermverhouding van 16:9 zijn eigenlijk alleen goed te gebruiken in landschapsmodus. De meeste apps tonen ook beter in deze stand. In portretmodus voelt een tablet met die verhoudingen erg lang aan en is het gebruik ongemakkelijk. Dit is ook het geval bij de Lumia 2520.

Prijs en verkrijgbaarheid

Nokia heeft in Nederland een exclusieve deal gemaakt met BCC. Zij zijn de enige die de Nokia Lumia 2520 aanbieden. Dat is een beetje jammer want zo heb je maar weinig keus tussen de winkeliers. De tablet kost daar €500. De Microsoft Surface 2 is rond de €440.

Conclusie

Hardwarematig zit de Nokia Lumia 2520 goed in elkaar met o.a. een prima bouwkwaliteit en een mooi scherm. Wie deze tablet vergelijkt met tablets op Android of iOS zal merken dat er voor hetzelfde geld, veel concurrentie is. De Lumia 2520 moet het hebben van de software. Windows RT bood in 2012 nog een unieke combinatie; de tegel bediening van Windows 8 met de mogelijkheid om het gewone Microsoft Office te gebruiken op een energiezuinige tablet. Inmiddels is de wereld veranderd maar Windows RT nog niet zo. Er is inmiddels wél een speciale Microsoft Office tablet versie voor iOS, maar nog niet voor Windows RT.

Daarmee is het moeilijk te bedenken voor wie de Nokia Lumia 2520 nu echt bedoeld is. Wie gecharmeerd is van de Windows 8 tegelbediening, wie al een Windows Phone heeft, wie veel surft en maar weinig apps gebruikt, wie een helder scherm zoekt, en veel opslag mogelijkheid, heeft aan de Lumia 2520 een goede tablet. We moesten toch even zoeken.

Wat is de Nokia Lumia 2520?

De Nokia Lumia 2520 is de eerste Windows tablet van Nokia. De tablet heeft onder meer een 10,1-inch beeldscherm met full-HD en draait op Windows RT 8.1.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows RT 8.1.

Windows RT 8.1. Beeldscherm: 10,1 inch (26 cm).

10,1 inch (26 cm). Pixeldichtheid: 218 ppi (goede scherpte).

218 ppi (goede scherpte). Gewicht: 615 gram.

615 gram. Afmetingen: 267 x 168 x 8,9 mm.

267 x 168 x 8,9 mm. Processor: 2,2 GHz (quad-core).

2,2 GHz (quad-core). Opslagcapaciteit: 32 GB + microSD (maximaal 64 GB).

32 GB + microSD (maximaal 64 GB). Netwerk: wifi/3G/4G.

wifi/3G/4G. Camera achterkant: 6,7 megapixel (autofocus, geen led-flits).

6,7 megapixel (autofocus, geen led-flits). Camera voorkant: 2,0 megapixel.

2,0 megapixel. Bijzonderheden: NFC, zeer helder scherm, microUSB 3.0, stereospeakers.

NFC, zeer helder scherm, microUSB 3.0, stereospeakers. Prijs: 500 euro.

500 euro. Verkrijgbaar vanaf: juni 2014.

