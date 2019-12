Nvidia Shield Tablet

Eerste indruk|De Nvidia Shield is een tablet apart. Het is niet de lichtste of meest aantrekkelijke tablet, maar wel één van de krachtigste. En met die kracht komen veel mogelijkheden, zoals: games streamen vanaf je pc naar je tablet, draadloze besturing via een controller en de tablet als console gebruiken. In combinatie met stereospeakers en een full-hd-scherm is dit een waar entertainmentapparaat. Maar wel voor een specifieke doelgroep: gamers.

Nvidia Shield: review

Nvidia is begonnen als een fabrikant van grafische processoren voor computers. Inmiddels doen ze veel meer dan dat. De grafische chips hebben zich ook een weg gebaand naar mobiele apparaten. De Nvidia Shield is een tablet speciaal voor gamers.

Ontwerp

De tablet heeft met de dikke schermranden en de speakergrills aan de zijkanten van het scherm iets weg van de HTC One. Het is niet de mooiste tablet die we gezien hebben. Maar daar is de Shield ook niet voor bedoeld. De Shield bezit vooral kracht. Daarom is de tablet met 9,2 mm ook iets dikker dan de meeste 8 inch tablets. Ook is de tablet relatief zwaar met 390 gram.

De tablet is wel prima afgewerkt en voelt stevig aan: geen gekraak of gekke kiertjes. Ook het mat zwarte kunststof van de achterkant voelt prettig aan. Verder ontbreekt het bij de Shield niet aan verbindingen met een micro-usb-poort en een mini-hdmi-poort om video over te dragen. Ook een sleuf voor extra geheugen is aanwezig. Zelfs 4G behoort optioneel tot de mogelijkheden. Het overzetten van games naar de sd-kaart kan wel, maar is wel alleen weggelegd voor een select aantal games waarvan de ontwikkelaars dit mogelijk hebben gemaakt.

Scherm

Voor de prijs van €300 krijg je een mooi full-hd-scherm met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. In het 8 inch scherm komt dat uit op een pixeldichtheid van 283 pixels per inch. Dat is een prima scherpte voor gamen en films. De kleuren van het scherm en de kijkhoeken zijn dik in orde. Buiten gamen wordt een beetje lastig omdat het scherm net als bij veel andere tablets reflecteert. De maximale helderheid is niet fantastisch maar wel voldoende.

De processor

Waar het natuurlijk allemaal om draait is gamen. En daar heb je een goede processor voor nodig. Het hart van de Shield is de Tegra K1, een zeer snelle chip ontwikkeld door Nvidia zelf. De chip biedt ondersteuning voor allerlei gametechnologieën die we ook terugzien in games voor de pc. En dat is uniek voor een tablet. Games voor de pc zijn veel geavanceerder omdat een pc in principe geen limiet heeft op de hoeveelheid kracht die erin kan worden gestopt. De Tegra K1-processor brengt deze goede grafische prestaties dus naar een tablet. De games die wij speelden liepen erg soepel en zagen er mooi uit.

De quadcore processor heeft een kloksnelheid van 2,2 GHz en wordt bijgestaan door 2 GB aan werkgeheugen. Genoeg power ook voor de rest van Android. Apps en dergelijke openen razendsnel en Android draait lekker soepel.

Android Games

Om je niet te vervelen komt de Shield met een zestal games voorgeïnstalleerd. Sommige games zijn speciaal gemaakt voor Nvidia's processor en die zijn grafisch zeer indrukwekkend. De Shield heeft ook een speciale Nvidia Hub waarin je verschillende games kunt kopen, die geoptimaliseerd zijn voor deze tablet en gespeeld kunnen worden met Nvidia's draadloze controller. Dit zijn er al zo'n 400.

Shield als gameconsole

De Shield is ook te gebruiken met een draadloze controller. Ook deze controller komt van de hand van Nvidia maar moet wel apart aangeschaft worden. Zo kun je het spel op je tablet spelen met een controller. Helemaal mooi is de optie om de Shield-tablet als console te gebruiken. Hierbij verbindt je de Shield met je tv zodat je het beeld van de game op de tv kan tonen. Vervolgens gebruik je de draadloze controller om het spel te besturen. Zie daar, een console in een handomdraai. Het wordt ook meteen een mediaspeler om films en video's af te spelen op je tv. De tablet kan zelfs 4K-content overdragen naar je tv.

Nvidia GameStream

Wat deze tablet uniek maakt is de mogelijkheid om games vanaf je pc naar de Shield te streamen. De echte fanaat weet wat dat inhoudt. Voor degene die dat nog niet snappen: games die je op je pc hebt geïnstalleerd kun je spelen en besturen vanaf de Shield-tablet. Het beeld wordt vanaf de pc naar de tablet gestreamd en de besturing die je uitvoert wordt weer van de tablet naar de pc gestuurd. Uiteraard gebeurt dit allemaal in luttele miniseconden zodat het net lijkt alsof je de game werkelijk op je tablet speelt. Op deze manier kun je zeer indrukwekkende pc-games op een tablet spelen. Binnenshuis maakt de tablet hiervoor gebruik van het wifi-netwerk. Buitenshuis kun je met de 4G-versie van de tablet hetzelfde doen en dus zelfs in de bus gamen. Al verwachten wij dat dat een aanslag is op je databundel. Het opzetten van deze verbindingen vereist wel wat technische kennis.

Stereospeakers

De speakers zijn geen overbodige luxe en dragen bij aan de entertainmentervaring. Ze kunnen lekker hard en het geluid is goed zuiver, ook als het geluid hard staat. Films en games komen erg goed tot hun recht. Om die reden nemen we de dikke schermranden dan ook voor lief.

Stylus

De Shield is niet alleen gericht op gamen maar ook op de creatieve geesten van gamers. Zo is er een pennetje aanwezig waarmee je op het scherm kan tekenen. Nvidia levert hiervoor de Dabbler-app mee om je eigen kunstwerken te maken. Het pennetje reageert goed. Kom je in de buurt van de rand van het scherm, dan wil het nog wel eens voorkomen dat je ineens op een knop drukt uit de navigatiebalk. Een 10 inch tablet blijft ook iets geschikter voor tekenwerk dan een 8 inch tablet.

Conclusie

De Nvidia Shield Tablet is een aangename verrassing. De tablet zit boordevol mogelijkheden en is één van de krachtigste 8 inch tablets op de markt. Misschien wel de meest capabele. De tablet zit vol met redelijk unieke features zoals het streamen van pc-games naar de tablet, het gebruik met een draadloze controller en de mogelijkheid om de tablet als console en mediaspeler te gebruiken. Dat maakt de tablet ook wel het meeste geschikt voor een selectieve doelgroep, de gamers. Hoewel de tablet daarnaast genoeg biedt om als een allround-tablet door te gaan, zijn er voor de algemene gebruiker nog meer en misschien betere keuzes. Met de prijs van €300 is hij in ieder geval scherp geprijsd.

Wat is de Nvidia Shield Tablet?

De Nvidia Shield Tablet is een tablet die vooral bedoeld is voor gamers. Met Nvidia's eigen grafische chip, de Tegra K1, kunnen er zeer veeleisende games worden gespeeld op deze tablet. Met de tablet is het mogelijk om games vanaf je pc te streamen naar de tablet en die daar vervolgens op te spelen. Je kunt daarbij ook gebruikmaken van een draadloze controller. Nog een mogelijkheid is om de tablet aan te sluiten op de televisie waardoor de tablet een gameconsole wordt en ook nog eens mediaspeler.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 KitKat;

Android 4.4 KitKat; Scherm: 8 inch (20,3 cm);

8 inch (20,3 cm); Resolutie: 1920 x 1200 pixels;

1920 x 1200 pixels; Pixeldichtheid: 283 ppi;

283 ppi; Gewicht: 390 gram;

390 gram; Afmetingen: 221 x 126 x 9,2 mm;

221 x 126 x 9,2 mm; Processor: 2,2 GHz (quadcore);

2,2 GHz (quadcore); Opslagcapaciteit: 16 GB (en maximaal 128 GB aan sd-opslag);

16 GB (en maximaal 128 GB aan sd-opslag); Werkgeheugen: 2 GB;

2 GB; Netwerk: Wifi, bluetooth, 4g optioneel;

Wifi, bluetooth, 4g optioneel; Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Camera achterkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Aansluitingen: micro-usb, koptelefoon, mini-hdmi;

micro-usb, koptelefoon, mini-hdmi; Bijzonderheden: game-stream mogelijkheden, te gebruiken als console en mediaspeler, te besturen met draadloze controller;

game-stream mogelijkheden, te gebruiken als console en mediaspeler, te besturen met draadloze controller; Verkrijgbaar vanaf: augustus 2014.

