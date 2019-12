Eerste indruk|Deze 7-inch Androidtablet duikt voor €50 of €60 af en toe op bij de Blokker en de Kijkshop. Zo’n lage prijs, dat klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het dan ook.

Polaroid MIDC700: review

Uiterlijk

De Polaroid MIDC700 ziet eruit zoals de meeste budgettablets: wat dik en lomp met een brede rand rond het scherm. Het is zeker geen eye-catcher, want het materiaal ziet er goedkoop uit. Wel is hij met 310 gram lichter dan andere 7 inch-budgettablets. Daardoor ligt de MIDC700 wel goed in de hand.

Traag en onnauwkeurig

Het belangrijkste minpunt van deze tablet is de snelheid: hij is erg traag. Het laden van een website duurt zelfs met een supersnelle internetverbinding enkele seconden. Ook reageert het aanraakscherm niet goed. Bij het indrukken van knoppen aan de rand van het scherm reageert de tablet soms helemaal niet. Ook inzoomen met 2 vingers (pinchen) gaat niet van harte: het duurt te lang voor het scherm reageert, waardoor nauwkeurig zoomen ondoenlijk is.

Slecht scherm

Ook het scherm is niet al te best: je moet de helderheid op maximaal zetten om überhaupt iets te kunnen zien. Ook lopen er gekke lijnen door het scherm. Het scherm heeft een resolutie van 800 bij 480 pixels en bij 7 inch zijn er dan 133 beeldpunten per inch. Dat is laag en zichtbaar aan de onscherpe letters op het scherm. Ook de kijkhoek is beperkt.

Android

Op de MIDC700 draait Android 4.0 zonder schil, op een service-app van Polaroid na. Dat is fijn, je kunt de tablet zelf indelen en alle apps uit de Google Play Store zijn te downloaden. Er is maar 500 MB voor de opslag van apps - dat is behoorlijk weinig. Bij het eerste gebruik hoef je alleen de taal in te stellen. Als je nog geen ervaring met Android hebt, is het daarna wel even zoeken hoe je nu precies de tablet moet gebruiken. Gelukkig is de meegeleverde handleiding vrij uitgebreid.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Video en geluid

Video's afspelen via YouTube of de Uitzending Gemist app gaat wonderwel zonder problemen. Het beeld wordt zonder haperen afgespeeld. Het geluid uit de ingebouwde speakers stelt niet zo veel voor. De speakers zitten aan de achterkant, dus als je de tablet op tafel neerlegt, hoor je vrijwel niets meer.

Camera

Helaas zit er alleen een camera op de voorkant. Deze is maar 0,3 megapixel en dus niet geschikt om foto's te maken. Je kunt er wel mee videobellen. Dit werkt wel, maar de kwaliteit is beroerd.

Accu

Volgens Polaroid heeft de MIDC700 een accuduur van 4 uur. Dat is erg kort in vergelijking met andere tablets. En het is te merken: als hij is aangesloten op wifi zie je de batterijduur voor je ogen teruglopen, ook al gebruik je de tablet niet. In een klein half uur internetten en apps downloaden liep de batterij al terug van 99 naar 75%.

Lees ook ons artikel met tips om de accuduur te verlengen.

Conclusie

Het klinkt verleidelijk: een tablet voor €50, maar doe het niet. Vooral het scherm, de snelheid en de accuduur zijn ondermaats en zullen geheid leiden tot frustratie. Ons advies: spaar nog even door. Inmiddels is er een groot aanbod van tablets tussen de €100 en €200 die wel prima geschikt zijn als kennismakingstablet of als tweede (gezins)tablet.

Alternatieven

Lees ook onze eerste indruk van andere budgettablets:

Bekijk ook de uitgebreide testresultaten van alle geteste tablets.

Wat is de Polaroid MIDC700?

De Polaroid MIDC700 is een budgettablet die voor €50 tot €60 af en toe opduikt bij de Blokker of de Kijkshop. Hij is niet permanent verkrijgbaar.

De MIDC700 is een kleine tablet met een scherm van 7 inch. Met zijn 310 gram is hij vrij licht voor een budgettablet. Hij heeft een intern geheugen van 4 GB, dat met een microSD-kaartje van maximaal 32 GB uit te breiden is. Op de tablet draait Android 4.0.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.0;

Beeldscherm: 7,0 inch (18 cm);

Resolutie: 800 x 480;

Gewicht: 310 gram;

Afmetingen: 122 x 194 x 11 mm;

Processor: 1,4 GHz;

Opslagcapaciteit: 4 GB, uitbreidbaar met microSD-kaartje (max. 32 GB);

Netwerk: wifi;

Camera achterkant: geen;

Camera voorkant: 0,3 mp;

Aansluitingen: hoofdtelefoon, mini-usb, mini-HDMI.

Lees onze review van de Polaroid MIDC700