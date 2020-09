Eerste indruk|De KD-55A8 is één van de nieuwe oled-tv's die Sony dit jaar op de markt brengt. Deze 4K-oled-tv is de opvolger van de goed presterende 55AG8 uit 2019. Wij bekeken of hij net zo goed is.

Conclusie: behoort tot de top

De Sony KD-55A8 is een fraaie oled-tv met een prima beeld- en geluidskwaliteit en behoort daarmee tot de top van de 55 inch-tv’s. De prijs is met zo’n €2000 behoorlijk vergelijkbaar met die van andere oled-tv’s in deze beeldmaat. We verwachten dat de prijs nog wel zal zakken in de loop van het jaar. Er is ook 65 inch-versie te koop – de KD-65A8 - voor ongeveer €2800.

Design

Zoals altijd bij Sony is er veel aandacht besteed aan het design. De A8 oogt - ondanks het formaat van 55 inch (140 cm) – slank met smalle randen langs het scherm. En het oled-scherm zelf is ook zeer dun, slechts een paar millimeter.

Alle elektronica en aansluitingen zitten strak aan de achterkant, wat ervoor zorgt dat tv maar een paar centimeter dik is. Daardoor is de tv behoorlijk vlak aan de muur te bevestigen. De tv heeft hiervoor schroefgaten met een standaard VESA-maat van 30 x 30 cm.

Met de meegeleverde voetsteunen kun je de tv ook op een tv-meubel plaatsen. De tv staat behoorlijk stabiel, doordat de tv een klein beetje naar achteren helt zoals voorgaande oled-tv’s van Sony. De afstandsbediening valt wel iets uit de toon. Deze voelt wat te 'plastic' aan voor zo’n kostbare tv.

Beeldkwaliteit

De A8 behoort tot de top wat betreft beeldkwaliteit. Het 4K-scherm laat een scherp plaatje zien, ongeacht of het om gewoon HD of om 4K-beeld gaat. Daarbij ogen de kleuren natuurlijk en levendig, al kan het soms ook iets te kleurrijk en een tikje te warm zijn.

Ook is het contrast goed gebalanceerd. Details blijven goed zichtbaar in zowel de lichte als donkere delen van het beeld. Al kan dat in de donkere delen soms wel ietsje minder zijn.

Vooral met 4K-beeldmateriaal laat de A8 zich van z’n beste kant zien. Zeker als het gaat om 4K-HDR-beeldmateriaal - bijvoorbeeld Netflix met Dolby Vision - waarbij de heldere delen van het beeld er extra uit lijken te springen.

Verder is de kijkhoek prima en kun je makkelijk met een groep rond de tv zitten zonder weinig aan beeldkwaliteit in te leveren.

Opvallend was wel dat wanneer we naar een egaal lichtgrijs scherm kijken, de helderheid niet 100% uniform verdeeld was. Zulke helderheidsverschillen zien we overigens bij heel veel tv’s. De 55A8 scoort hier net iets minder op dan andere top-tv’s. Maar dit hoeft zeker geen ‘dealbreaker’ te zijn. De A8 is één van de beste 55 inch-tv’s qua beeld dit jaar.

Geluidskwaliteit

Net als eerdere oled-tv’s van Sony heeft ook de A8 het Acoustic Surface-systeem voor het geluid. Hierbij zitten er geen kleine losse speakertjes in de tv, zoals bij vrijwel alle andere tv’s, maar fungeert het hele scherm zelf als speaker.

Aan de achterkant van scherm zitten namelijk zogenaamde ‘actuatoren’ die het scherm heel snel laten trillen, net zoals bij een losse luidspreker gebeurt. Dat gaat zo snel dat je het niet met het blote oog kunt zien – al kun je het wel voelen als je het scherm aanraakt. Het systeem heeft dan ook geen effect op de beeldkwaliteit. Voordeel van deze techniek is dat het geluid nog meer uit het scherm lijkt te komen.

Het geluid van de 55A8 klinkt goed en rijk. Vooral de lage tonen klinken prima, mede dankzij de ingebouwde subwoofers aan de achterzijde. Minpuntje is wel dat de hoge tonen ietsje sterker hadden gemogen. Daardoor kan het soms wat dof en minder helder overkomen. Maar al-met-al zijn we tevreden over wat de tv laat horen.

Wil je nóg beter geluid? Dan kun je natuurlijk een soundbar of ander geluidssysteem aansluiten.

Smart TV

Sony maakt voor haar top smart-tv’s gebruik van Android TV. Dit smart-tv-besturingssysteem van Google is inmiddels al bij versie 9. De opzet is overzichtelijk en het systeem werkt soepel en vlot op de 55A8. Naast bekende video-apps zoals Netflix en Youtube ondersteunt het ook diverse Nederlandse apps zoals NPO Start, Videoland, Pathe Thuis, NLZiet en Ziggo Go.

Verder ondersteunt de tv Google Cast en Airplay waarmee je makkelijk content vanaf je smartphone op de tv kunt kijken. En via de ingebouwde Google Assistant kun je ook spraakopdrachten geven aan de tv. De spraakherkenning werkt behoorlijk goed en maakt zoeken een stuk makkelijker. Je roept de Google Assistant aan door de microfoonknop op de afstandsbediening in te drukken en vervolgens je vraag te stellen.

