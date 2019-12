Eerste indruk|De Sony KD-55XD9305 is een grote ultra-hd-televisie van Sony met HDR (High Dynamic Range) die erg dun is en er zeer fraai uitziet. Maar hoe presteert dit toestel verder?

Conclusie

De Sony KD-55XD9305 is één van de topmodellen van Sony. De beeldkwaliteit is in orde en het ultra-hd-beeld ziet er goed uit. Daarnaast heeft het toestel veel opties en extra's, zoals Google Cast waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiele apparaten foto's en video's naar je tv kunt sturen. Andere extra's zijn de Google Play Store waar je apps voor de tv kunt downloaden en de Sony TV Sideview-app waarmee je de tv kunt bedienen. Helaas is het niet mogelijk om de geïnstalleerde apps in het hoofdmenu naar eigen wens in te delen en zijn de knoppen op de afstandsbediening soms wat verwarrend. En jammer genoeg schiet de geluidskwaliteit van de televisie duidelijk tekort.

Beeld

Het beeld van de Sony is in orde. Het beeld is scherp, goed helder en vloeiend, maar gezichten ogen een beetje vlak en het beeld heeft een lichte gele kleurzweem waardoor het soms wat fletser kan ogen. Het is de moeite waard om de standaard beeldinstellingen aan te passen en deze te optimaliseren. Kijk in de specificaties van de Sony KD-55XD9305 of onder aan dit artikel om te zien welke beeldinstellingen wij hebben gebruikt in de test.

Geluid

Het geluid van de KD-55XD9305 is helaas niet overtuigend. Zo klinkt het geluid schril, hol en metaalachtig en ook de lage tonen klinken wat zwak. Daarnaast is de maximale geluidssterkte - dat wil zeggen, hoe hard kan het geluid zonder dat het vervormt - ook onvoldoende. Het is daarom aan te raden om een externe geluidsbron aan te sluiten op het toestel, bijvoorbeeld een soundbar.

Sony en Android

Ook dit jaar beschikken de topmodellen van Sony over Android TV. Dat betekent dat je op de televisie kunt inloggen met een Google-account waardoor je nog meer mogelijkheden krijgt op je tv. Op de afstandsbediening zit een grote knop voor Google Play, dat is de plek waar je films kunt huren of kopen via je Google-account. Daarnaast zijn er ook games en apps te downloaden. Leuk voor tussendoor, maar meer zal je er waarschijnlijk niet aan hebben. De belangrijkste video-apps, zoals YouTube en Netflix, staan al voorgeïnstalleerd op de tv.

Bovenaan in het hoofdmenu van de televisie worden suggesties aangeboden van onder andere YouTube video’s en films op Google Play die wellicht interessant zijn. Deze suggesties worden gebaseerd op je kijkgedrag, zolang je dat tenminste niet hebt uitgezet in de privacyvoorwaarden. Helaas is het in de Android TV-omgeving van deze Sony lastig om het overzicht aan te passen naar eigen wensen. Zo kun je de geïnstalleerde apps niet in een eigen volgorde zetten.

En bij installatie van de televisiezenders worden de hd-zenders automatisch op kanaal 900 en hoger geplaatst, terwijl je deze zenders waarschijnlijk liever op de eerste kanalen heb. Natuurlijk kun je dit wel aanpassen, maar het vergt wel wat moeite. Bij het eerste gebruik van deze televisie is het goed mogelijk dat je met enige regelmaat op de verkeerde knop op de afstandsbediening drukt vanwege de vele menu's die op elkaar lijken. Ook zijn de navigatieknoppen wat klein uitgevoerd.

De televisie reageert meestal vlot en kan snel schakelen tussen verschillende apps, maar helaas hapert de tv ook met enige regelmaat wanneer je door de menu’s navigeert.

Er zit ook een grote Netflix-knop op de afstandsbediening. Als je beschikt over een Netflix-account kun je op deze manier snel je favoriete series kijken. En via deze dienst kun je je tv echt op de proef stellen, want Netflix heeft steeds meer series en films die je in ultra-hd (4K) kunt kijken en heeft ondertussen ook een aantal series die HDR (High Dynamic Range) ondersteunen.

HDR

Deze Sony-televisie biedt ondersteuning voor HDR-beeldmateriaal. Dit zijn films of series die extra informatie bevatten over het contrast en de helderheid in de verschillende delen van het beeld. Zo kan de tv ervoor zorgen dat de donkere tinten nog donkerder worden en de lichte delen nog lichter ogen.

Helaas zijn er op dit moment nog maar weinig mogelijkheden om HDR-beeldmateriaal te kunnen ontvangen. Netflix biedt een paar series in HDR aan en ook op YouTube zijn wel wat HDR-video's te vinden. En sinds dit jaar zijn er ook 4K blu-ray-spelers op de markt gekomen die met HDR overweg kunnen. Je zult dan wel 4K blu-ray-schijfjes moeten aanschaffen waar die HDR-informatie bij in zit. Maar al is het aanbod aan dergelijke series en films op dit moment nog erg klein, we verwachten dat het zeker zal toenemen de komende tijd.

Daarnaast zagen wij problemen bij het afspelen van HDR-beeldmateriaal via Netflix en een 4K blu-ray-film met HDR. De tv maakt geen verschil tussen het (donkerdere) beeld en de lichte ondertiteling en probeert die ondertiteling nog helderder te tonen. Maar daardoor krijgt het hele beeld aan de onderkant van het scherm een lichtere tint wanneer er ondertiteling in beeld komt. Dit is best storend. Het uitzetten van de optie 'X-tended Dynamic Range' in de beeldinstellingen kan dit probleem grotendeels verhelpen.

Sideview-app op mobiel

Met de Sony TV Sideview-app op je smartphone is het mogelijk om de tv vanaf je mobiel te bedienen. Daarnaast kun je onderweg de elektronische tv-gids bekijken en opnames inplannen zodat je later programma’s kunt terugkijken. Tenminste, wanneer je de interne digitale tuner gebruikt om tv te kijken. Wanneer je een losse decoder gebruikt, werkt dat niet. Voor het opnemen van programma’s heb je wel een externe harde schijf nodig. Helaas werden 2 harde schijven niet door de tv herkend, zodat we dit niet hebben kunnen uitproberen.

Via de tv-gids kun je navigeren naar tv-selecties. Op deze plek worden suggesties gedaan voor de hoogtepunten van vanavond en de populaire programma’s die nu worden uitgezonden. Een leuke optie die je een hoop gezap kunt besparen.

Ingebouwde Google Chromecast

Wanneer je de Google Cast-knop ziet in een app op je smartphone of tablet (zie afbeelding) is het mogelijk om het beeldmateriaal of de muziek direct door te sturen naar je televisie. Google Cast staat altijd aan en heeft verder geen menu. Je kunt dus op elk moment op deze manier foto's of video's van je mobiele apparaat naar de tv sturen. De tv moet wel verbonden zijn met internet via een kabel of wifi. De mogelijkheden zijn hetzelfde als die van een losse Google Chromecast die we al eerder bekeken, een erg handige toevoeging.

Prijs

Wij hebben de 140 cm (55 inch) versie bekeken van de XD9305 – met een richtprijs van rond de €2300. Maar de tv is ook verkrijgbaar in 165 cm (65 inch) en in de gigantische maat van 191 cm (75 inch). Kijk voor testresultaten van nog meer tv's in onze Televisievergelijker.

Gebruikte beeldinstellingen

Preset Standaard Helderheid 49 Scherpte 60 Kleur temperatuur Neutral Tint R2 Contrast 95 Kleursaturatie 50 Achtergrondverlichting 14 Functie voor vloeiender beeld Motionflow Standard Overige instellingen Gamma 0 Black Adjust Med Adv. Contrast Enhancer Off Auto Local Dimming Med X-Tended Dynamic Range Med Adv. Color Temperature Max/0 Color Space Auto Live Colour Low Reality Creation Auto Random Nr Auto Digital Nr Auto Film Mode High

