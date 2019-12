Zodra de zon schijnt, gaan we op zoek naar zonnebrandmiddelen. Welke het meest geschikt zijn, verschilt per persoon. Lees onze tips over zonnebrand en veilig zonnen.

De zon heeft een aantal voordelen. Zo kan iemand die te weinig zon ziet een vitamine D tekort krijgen. Toch heeft teveel zon een aantal nadelen.

Nadelen

Om ons tegen de nadelen van de zon te beschermen, is het belangrijk om zonnebrandmiddel of beter gezegd een anti-zonnebrandmiddel te gebruiken. Verbranding van de huid kan op den duur huidkanker veroorzaken, maar zorgt ook voor een snellere veroudering van je huid.

De juiste keuze

Welke zonnebrand voor wie en wanneer geschikt is, is niet voor iedereen duidelijk. Het aanbod in zonnebrandcremès is groot en je kunt uit verschillende opties kiezen. Zo maakt het uit welk huidtype je hebt en als volwassene gebruik je andere producten dan zonnebrand voor kinderen. Je moet bepalen welke SPF je nodig hebt en of je een spray of lotion wil gebruiken.

Voor kinderen of mensen met een gevoelige huid kun je sommige ingrediënten het beste vermijden. Ook als je veel zwemt, in de zee of het zembad, zijn sommige ingrediënten niet gewenst.

Gebruikstips

Voor de juiste werking van een zonnebrandmiddel is het belangrijk dat je het product op de juiste manier gebruikt. Veel mensen smeren te weinig, waardoor je alsnog verbrandt. Lees hoeveel je moet smeren voor de juiste werking. En wat zegt de term waterbestendig eigenlijk?

Uit de test

Omdat er zoveel verschillende opties zijn en het als consument niet kunt controleren of een zonnebrandmiddel ook daadwerkelijk zijn werk doet, testen wij elk jaar zonnebrandmiddelen. Zo kan jij met een gerust hart de zon in!