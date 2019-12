Verhuizen: regel je aansprakelijkheidsverzekering

Niet verplicht, wel aanrader

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is niet verplicht, maar wij raden nadrukkelijk aan om deze wel af te sluiten. Voor de premie (pakweg €60 per jaar voor een gezinspolis) hoef je het niet te laten. Let bij het vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen ook op de hoogte van het verzekerde bedrag. Ons advies is om te kiezen voor minimaal €1,25 miljoen.

Een AVP dekt de schade die je onopzettelijk toebrengt aan anderen. Een paar huisgerelateerde schadegevallen zijn:

er waait een dakpan van je dak die iemand raakt;

een gesprongen waterleiding;

brand door kortsluiting of zelfontbranding.

Schade tijdens verhuizing

Verhuis je zelf met behulp van vrienden en familie, dan kan een ongeluk altijd gebeuren. Wettelijk kun je degene die de schade heeft veroorzaakt niet aansprakelijk stellen. Hij of zij verricht een zogeheten vriendendienst en dat is op jouw eigen risico.

Tóch kan de veroorzaker hiervoor wel terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. Alle AVP's hebben een vriendendienstclausule in de voorwaarden, waarbinnen een dergelijke schade alsnog is gedekt. De uitkering wel aan een maximumbedrag gebonden van doorgaans €12.500 of €25.000. Alleen Klaverblad kent geen maximum.

Schade door verhuisbus

Huur je zelf een verhuisbus en veroorzaak je hiermee een schade? Dan kun je geen beroep doen op de AVP. Letsel- en materiële schade die je toebrengt aan anderen is gedekt op de (verplichte) WA-verzekering van de verhuurder. Heeft de bus zelf ook schade, dan komt dat in principe voor jouw rekening.

Soms is een allriskpolis afgesloten voor de verhuisbus, maar in die situatie is er vaak een hoog eigen risico tot soms wel €1000. Voorzichtig rijden dus!

Verhuiscoach Nieuw huis? Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos. Meld je aan voor de online Verhuiscoach en ontvang per mail alle informatie voor je nieuwe huis.



Inschrijven

Lees ook: