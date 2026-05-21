Petri Buijn Expert wasmachinesGepubliceerd op:21 mei 2026
De levensduur van een wasmachine hangt af van meerdere factoren. Het merk speelt mee, maar ook hoe vaak je wast en hoe goed je de machine onderhoudt. Daarnaast telt mee waar de wasmachine staat.
Wij testen niet hoelang een wasmachine zonder problemen blijft werken. Dat duurt te lang en is erg complex. Daarom vragen we aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine. Ook geven zij aan hoelang hun vorige wasmachine meeging.
Uit ons merkonderzoek blijkt dat een wasmachine gemiddeld 12 jaar meegaat. Toch zegt dat gemiddelde niet alles. Sommige wasmachines gaan langer mee. Andere machines krijgen eerder mankementen. Er zit meer dan 5 jaar verschil in de verwachte levensduur tussen merken met de langste en de kortste levensverwachting.
Lees meer over:
Hoe de verschillende merken scoren
Een klein huishouden wast meestal minder vaak. De wasmachine maakt dan minder draaiuren. Dat is vaak gunstig voor de levensduur.
Een groot huishouden wast vaker en gebruikt de machine intensiever. De machine krijgt dan meer beurten en slijt sneller.
Een wasmachine van 10 jaar is bijvoorbeeld niet meteen te oud. Maakt hij nog goed schoon en heeft hij geen mankementen? Dan hoef je hem niet te vervangen. Misschien heeft een nieuwe machine functies die je niet wilt missen. Zoals automatische dosering of een eco-modus. Dan kun je het overwegen.
Krijgt de machine vaker storingen? Of is een dure reparatie nodig? Dan komt vervangen sneller in beeld.
Vervangen is verstandig als de wasmachine vaak kapotgaat. Ook lekkage, veel lawaai of foutcodes kunnen wijzen op slijtage. Pompt de machine het water niet weg? Of bonkt, ratelt of piept hij? Dan kun je eerst proberen het probleem op te lossen.
Je wasmachine kan kapot zijn als:
Is je wasmachine kapot? Check bij een groot probleem eerst je recht op garantie of een deugdelijk product. Ook na de fabrieksgarantie kun je recht hebben op herstel. Een product moet namelijk langer meegaan dan je mag verwachten.
Heb je geen recht meer op garantie, dan kun je kiezen voor reparatie. Dat kan zelf of via een monteur. Kijk eerst hoe groot het probleem is. Soms los je het zelf op. Denk aan een verstopt filter, water dat blijft staan of een machine die muf ruikt.
Lees meer over:
Hoe je wasmachineproblemen oplost
Is de wasmachine oud en is de reparatie duur? Dan kan een nieuwe machine verstandiger zijn. In onze wasmachinevergelijker zie je hoe goed modellen schoonwassen. Je kunt ook vergelijken op stroomverbruik, waterverbruik, snelheid, geluid en gebruiksgemak. Zo verklein je de kans op een miskoop.