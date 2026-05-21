Waar hangt de levensduur van een wasmachine van af?

De levensduur van een wasmachine hangt af van meerdere factoren. Het merk speelt mee, maar ook hoe vaak je wast en hoe goed je de machine onderhoudt. Daarnaast telt mee waar de wasmachine staat.

Gemiddelde levensduur van wasmachines per merk

Wij testen niet hoelang een wasmachine zonder problemen blijft werken. Dat duurt te lang en is erg complex. Daarom vragen we aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine. Ook geven zij aan hoelang hun vorige wasmachine meeging.

Ruim 5 jaar verschil in levensduur

Uit ons merkonderzoek blijkt dat een wasmachine gemiddeld 12 jaar meegaat. Toch zegt dat gemiddelde niet alles. Sommige wasmachines gaan langer mee. Andere machines krijgen eerder mankementen. Er zit meer dan 5 jaar verschil in de verwachte levensduur tussen merken met de langste en de kortste levensverwachting.

Lees meer over:

Hoe de verschillende merken scoren

Levensduur per gebruikerstype

Een klein huishouden wast meestal minder vaak. De wasmachine maakt dan minder draaiuren. Dat is vaak gunstig voor de levensduur.

Een groot huishouden wast vaker en gebruikt de machine intensiever. De machine krijgt dan meer beurten en slijt sneller.

Wanneer is een wasmachine te oud en aan vervanging toe?

Een wasmachine van 10 jaar is bijvoorbeeld niet meteen te oud. Maakt hij nog goed schoon en heeft hij geen mankementen? Dan hoef je hem niet te vervangen. Misschien heeft een nieuwe machine functies die je niet wilt missen. Zoals automatische dosering of een eco-modus. Dan kun je het overwegen.

Krijgt de machine vaker storingen? Of is een dure reparatie nodig? Dan komt vervangen sneller in beeld.

Vervangen of repareren: wat is verstandig?

Vervangen is verstandig als de wasmachine vaak kapotgaat. Ook lekkage, veel lawaai of foutcodes kunnen wijzen op slijtage. Pompt de machine het water niet weg? Of bonkt, ratelt of piept hij? Dan kun je eerst proberen het probleem op te lossen.

Hoe weet je of je wasmachine kapot is?

Je wasmachine kan kapot zijn als:

Er water in de trommel blijft staan

De machine niet start

Je een foutcode ziet

De wasmachine lekt

De trommel niet draait

De machine veel lawaai maakt

De was niet schoon of fris wordt

Repareren

Is je wasmachine kapot? Check bij een groot probleem eerst je recht op garantie of een deugdelijk product. Ook na de fabrieksgarantie kun je recht hebben op herstel. Een product moet namelijk langer meegaan dan je mag verwachten.

Heb je geen recht meer op garantie, dan kun je kiezen voor reparatie. Dat kan zelf of via een monteur. Kijk eerst hoe groot het probleem is. Soms los je het zelf op. Denk aan een verstopt filter, water dat blijft staan of een machine die muf ruikt.

Lees meer over:

Hoe je wasmachineproblemen oplost

Wasmachine vergelijken en kopen

Is de wasmachine oud en is de reparatie duur? Dan kan een nieuwe machine verstandiger zijn. In onze wasmachinevergelijker zie je hoe goed modellen schoonwassen. Je kunt ook vergelijken op stroomverbruik, waterverbruik, snelheid, geluid en gebruiksgemak. Zo verklein je de kans op een miskoop.