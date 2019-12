Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L6FBMAXI maakt deel uit van de 6000 serie van AEG. Hij heeft een grote capaciteit van 10 kg en is daarmee geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Het centrifugetoerental is 1400. De machine heeft o.a. programma’s voor anti-allergie, dekbedden en machine clean. Door de Soft Plus optie wordt volgens AEG wasverzachter gelijkmatiger over het wasgoed verdeeld.