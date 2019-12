Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L7FENS96, uit de 7000 serie, heeft een grote capaciteit van 9 kg en is daarmee geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Het centrifugetoerental is 1600. De machine kan via een app bediend worden en heeft o.a. een anti-allergie, eco en verkort programma. Twee stoomprogramma's ontkreuken en frissen 1,5 kg kleding op.