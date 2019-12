Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L8FEN94CS uit de 7000 serie heeft een grote capaciteit van 9 kg en is daarmee geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Het centrifugetoerental is 1400. Het verbruik en geluid op het energielabel is zeer gunstig. De machine heeft o.a. programma’s voor machinereiniging, vlekken en anti-allergie. Het stoomprogramma verwijdert geuren en zorgt voor minder kreuk. Er is geen handwasprogramma.