Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAYH2842NL, uit de iQ800 serie, is voorzien I-dos, een systeem dat automatisch wasmiddel toevoegd, en Home Connect. Er is een uitgebreide keuze aan programma's, waaronder de vlekkenautomaat en programma's die het programmaverloop en de dosering automatisch afstemmen op de mate vervuiling en soort textiel. De Siemens WMH6Y891NL, WMH6Y841NL, Bosch WAYH2842NL en WAYH2892NL zijn technisch gelijk aan elkaar. Ze verschillen iets in uiterlijk en programma's.