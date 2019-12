Haier HW70 1479 DF

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Haier kan 7 kilo wasgoed aan en heeft een toerental van 1400. Voor een machine met A+++ label is hij relatief goedkoop. Onze test laat zien dat hij inderdaad erg zuinig is, maar verder laat hij flink wat steken vallen. De machine heeft een display waarop de resterende programmaduur te zien is en naast standaard programma's ook programma voor een intensieve was, snelle was, sportkleding. Er is geen programma voor handwas.