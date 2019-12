Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een opvallende voorziening op de LG FH4J5TN8 is de smartfunctionaliteit met NFC. Hiermee kun je nieuwe programma's downloaden en kun je met behulp van smart diagnosis met behulp van je smartphone informatie krijgen over wasmachineproblemen. De FH4J5TN8 is technisch gelijk aan de FH4J6TS8 en F4J5TN3W. De LG FH4J5TN8 heeft een zilveren deur, de FH4J6TS8 een zwarte en de F4J5TN3W een witte.