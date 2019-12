Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG FH4J6QS7 kan met behulp van de SmartThinQapp en wifi op afstand bediend worden. Bij wasmachineproblemen kan er via Smart Diagnosis informatie naar LG verstuurd worden, waarmee zij kunnen vaststellen wat het probleem is. Hij is met 7 kilo geschikt voor de wat kleinere huishoudens. Hij heeft de meest gebruikte programma's maar weinig extra's.