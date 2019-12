Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCR 890 WPS is geschikt voor 9 kg wasgoed. De machine heeft Powerwash, waardoor de machine zuiniger en beter schoon wast volgens de fabrikant. Het TwinDos systeem doseert wasmiddel automatisch. Er zijn o.a. programma's voor sportkleding, dekbedden en hygiene en je kunt kleding opfrissen of ontkreuken met de stoomfunctie. Met het programma quickpowerwash kun je licht of normaal vuil wasgoed snel en grondig reinigen. De volgende modellen zijn technisch gelijk: WCR 760 WPS met recht bedieningspaneel, WCR 770 WPS met schuin bedieningspaneel, WCR 870 WPS met schuin bedieningspaneel en trommelverlichting, WCR 890 WPS met schuin bedieningspaneel, trommelverlichting en een stoomfunctie.