Miele WDD 030 WCS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WDB 020 WCS, WDB 030 WCS, WDD 020, WDD 030 WCS, WDB 020 WPS en WDB 030 WPS lijken erg op elkaar. Het verschil tussen WDB en WDD is de capaciteit. De WBD is geschikt voor 7 kilo, de WDD geschikt voor 8. De 020 machines hebben een vertikaal bedieningspaneel, de 030 modellen hebben een gekanteld bedieningspaneel, zodat je het beter kunt zien als je voor de machine staat. Van beide is ook een WDB uitvoering met WPS achter het typenummer, dat geeft aan dat ze het waterproofsysteem (WPS) van Miele hebben. De modellen zonder WPS hebben het watercontrol systeem (WCS).